Ponad 290 mln zł na projekt linii Kolei Dużych Prędkości między Łodzią i Warszawą

Ponad 290 mln zł trafi na opracowanie projektu linii Kolei Dużych Prędkości między Warszawą a Łodzią - poinformowała spółka Centralny Port Komunikacyjny. Środki pochodzą z unijnego instrumentu CEF "Łącząc Europę".

Umowa pozwoli na sfinansowanie pełnej dokumentacji projektowej potrzebnej do uzyskania pozwoleń i decyzji lokalizacyjnej dla 140-kilometrowego odcinka Kolei Dużych Prędkości na odcinku Warszawa - CPK - Łódź.

Wartość dokumentacji projektowej została oszacowana na blisko 350 mln zł, z czego do 85 proc. finansuje UE. Linia kolejowa Warszawa - Łódź - Poznań/Wrocław to część tzw. kolejowego igreka.

Linia kolejowa Warszawa - CPK - Łódź jest obecnie w trakcie zaawansowanych prac projektowych; powinny się one zakończyć pod koniec pierwszego kwartału przyszłego roku.

Ponad 290 mln zł na projekt linii kolejowej między Łodzią i Warszawą

Ponad 290 mln zł trafi na opracowanie projektu linii Kolei Dużych Prędkości między Warszawą a Łodzią - poinformowała spółka Centralny Port Komunikacyjny.

Rzecznik spółki CPK Konrad Majszyk przekazał, że umowę w tej sprawie podpisali przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Centrum Unijnych Projektów Transportowych i spółki Centralny Port Komunikacyjny. Dotacja posłuży na opracowanie projektu budowlanego strategicznej linii Kolei Dużych Prędkości między Warszawą a Łodzią.

Jak wyjaśniono umowa pozwoli na sfinansowanie pełnej dokumentacji projektowej, łącznie z projektem budowlanym, oraz dokumentów potrzebnych do uzyskania pozwoleń wodno-prawnych i decyzji lokalizacyjnej dla 140-kilometrowego odcinka Kolei Dużych Prędkości (KDP) na odcinku Warszawa - CPK - Łódź.

Wartość dokumentacji projektowej to blisko 350 mln zł, z czego do 85 proc. finansuje UE

Wartość dokumentacji projektowej została oszacowana na blisko 350 mln zł, z czego do 85 proc. finansuje UE. Linia kolejowa Warszawa - Łódź - Poznań/Wrocław to część tzw. kolejowego igreka, który został wpisany do unijnego Europejskiego Korytarza Transportowego TEN-T Morze Północne - Morze Bałtyckie.

"Unijne dofinansowanie dla prac projektowych między Warszawą i Łodzią to bardzo dobra wiadomość dla pasażerów kolei w Polsce. Komisja Europejska po raz kolejny doceniła strategiczne znaczenie kolejowych projektów CPK. Projektowana linia KDP pozwoli na włączenie lotniska CPK do sieci szybkich połączeń kolejowych, w związku z czym jest dla nas inwestycyjnym priorytetem" - podkreślił wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Prezes CPK Mikołaj Wild dodał, że nowa linia kolejowa między Warszawą a Łodzią to kluczowy odcinek realizowanego przez spółkę nowego systemu transportu; zapewni komfortowy dojazd do lotniska CPK i jako element kolejowego "igreka" połączy Warszawę, Łódź, Wrocław i Poznań oraz liczne ważne ośrodki po drodze.

Kolejny krok w kierunku rozwoju korytarza TEN-T Morze Północne - Bałtyk

"Dofinansowanie w wysokości ponad 290 mln zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Kolei Dużych Prędkości to kolejny krok w kierunku rozwoju korytarza TEN-T Morze Północne - Bałtyk oraz budowy spójnej i zrównoważonej sieci transportowej w Polsce. Cieszę się, że wsparcie beneficjentów przez CUPT przekłada się na powstawanie inwestycji o tak dużej skali" - podkreśliła dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Joanna Lech.

Jak podaje spółka CPK, linia kolejowa Warszawa - CPK - Łódź jest obecnie w trakcie zaawansowanych prac projektowych; powinny się one zakończyć pod koniec pierwszego kwartału przyszłego roku.

Dzięki tej inwestycji czas przejazdu między Warszawą a Łodzią skróci się do ok. 45 minut; obecnie na pokonanie tej trasy pociągiem potrzebujemy półtorej godziny. Pasażerowie dojadą do lotniska CPK z Warszawy w ok. 15 minut, a z Łodzi w ok. pół godziny.

To nie pierwsza dotacja z Brukseli dla projektu kolejowego CPK. W 2021 r. spółka pozyskała w ramach tego samego unijnego instrumentu CEF ok. 110 mln zł na wykonanie projektu budowlanego dla tunelu dalekobieżnego CPK w Łodzi i dla studiów wykonalności odcinka Warszawa - Łódź - Sieradz - Poznań.