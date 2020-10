Ponad 30 kierunków w zimowym rozkładzie lotów wrocławskiego lotniska

Ponad 30 kierunków znalazło się w zimowym rozkładzie lotów z Portu Lotniczego Wrocław. Władze lotniska podkreślają, że sytuacja jest bardzo dynamiczna i jeżeli się poprawi, przywracane będą kolejne połączenia.

Zimowy rozkład lotów wchodzi w życie w niedzielę i będzie obowiązywał do 27 marca. Jak podkreślił Dariusz Kuś, prezes Portu Lotniczego Wrocław, w rozkładzie znalazły się kierunki atrakcyjne dla osób podróżujących w celach urlopowych, zarobkowych i biznesowych.

"Wypracowaliśmy solidną podstawę do pełnej odbudowy siatki lotów pasażerskich, która będzie długim procesem. Pamiętajmy, że sytuacja jest bardzo dynamiczna. Jeżeli się poprawi, jest szansa na powrót kolejnych połączeń. Jesteśmy w stałym kontakcie z przewoźnikami, którzy nieustannie analizują rynek i podejmują decyzje na bieżąco. Warto zatem sprawdzać rozkład, bo mogą pojawiać się w nim zmiany" - powiedział.

Najbardziej rozbudowana jest siatka przygotowana przez tanie linie lotnicze. Ryanair oferuje loty do Wielkiej Brytanii (m.in. Londyn Stansted, Edynburg, Glasgow, Dublin) i do Włoch (Rzym i Palermo). Z kolei Wizz Air - do Wielkiej Brytanii (m.in. Londyn Luton), Skandynawii (Oslo, Sztokholm, Reykjavik), Niemiec (Dortmund), Holandii (Eindhoven) i na Ukrainę (Kijów, Lwów, Charków, Zaporoże).

W grupie połączeń sieciowych znalazło się sześć kierunków: Warszawa i Budapeszt (PLL LOT), Frankfurt (Lufthansa), Zurych (Swiss), Amsterdam (KLM) i Dusseldorf (Eurowings). Budapeszt to tegoroczna nowość, Zurych wraca po przerwie.

"Tanie linie lotnicze utrzymują i rozwijają oczekiwane przez pasażerów połączenia do pożądanych i popularnych miejsc w Europie, w tym do wielu miast w Wielkiej Brytanii. Przewoźnicy sieciowi oferują loty do międzynarodowych hubów przesiadkowych zlokalizowanych w miastach związanych z biznesem oraz z turystyką" - dodał Kuś.

Rozkład uzupełniają połączenia czarterowe oferowane przez biura podróży do popularnych kurortów w Egipcie i Turcji.

W komunikacie podkreślono też, że obsługa pasażerów w Porcie Lotniczym Wrocław przebiega z zachowaniem wszystkich zalecanych i niezbędnych zasad bezpieczeństwa. Osobom wchodzącym do terminalu mierzona jest metodą bezdotykową temperatura, we wszystkich strefach terminalu obowiązuje zasłanianie ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego. W środku znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. Informacje o zasadach bezpieczeństwa są wyświetlane na ekranach elektronicznych.