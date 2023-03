Ponad 30 milionów pasażerów na polskich lotniskach

Prawie 30,9 mln podróżnych obsłużyły polskie porty lotnicze w trzech pierwszych kwartałach 2022 r. - podał Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC).

30,9 mln pasażerów w pierwszych trzech kwartałach 2022 r., to o 139,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku 2021 i o 17,9 proc. mniej niż w trzech pierwszych kwartałach 2019 r.

Najwięcej pasażerów w trzech kwartałach 2022 roku obsłużyło Lotnisko Chopina w Warszawie.

Najwięcej pasażerów przewieźli w tym czasie: Ryanair, LOT i Wizz Air.

"W drugiej połowie letniego sezonu rozkładowego w 2022 roku ruch lotniczy notował kolejne znaczne wzrosty w porównaniu do dwóch poprzednich lat trwania pandemii. Odbudowa ruchu lotniczego spowolniła ze względu na sytuację ekonomiczną oraz trwającą agresję zbrojną Rosji na Ukrainę, ale nadal w tym wolniejszym tempie postępuje" - podał ULC na swojej stronie internetowej.

Lotnisko Chopina najbardziej zatłoczone, Ryanair najczęściej latający

Z danych ULC wynika, że w trzecim kwartale 2022 r. w polskich portach lotniczych obsłużono 14,3 mln pasażerów, o 58 proc. więcej niż w tym samym okresie roku 2021, ale o 7 proc. mniej niż w trzecim kwartale roku 2019. "Po trzech kwartałach obsłużono łącznie 30,9 mln pasażerów, o 139 proc. więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego, ale o 18 proc. mniej niż w trzech pierwszych kwartałach roku 2019" - podał Urząd.

W trzech kwartałach ub.r. w polskich portach zrealizowano 247,3 tys. operacji lotniczych (startów i lądowań samolotów ) - o 101,5 proc. więcej niż w 2021 roku, ale o 18,7 proc. mniej niż w 2019 roku.

Najwięcej pasażerów w trzech kwartałach 2022 roku obsłużyły: Lotnisko Chopina w Warszawie - 10,7 mln podróżnych (+5,6 mln do 2021 r. i -3,7 mln do 2019 r.), Port Lotniczy Kraków-Balice - 5,4 mln osób (+3,7 mln do 2021 i -795 tys. do 2019 r.) oraz Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach - 3,5 mln osób (+1,8 mln do 2021 r. i -408 tys. do 2019 r.).

Względem trzech kwartałów 2019 wzrost liczby podróżnych odnotował jako jedyny Port Lotniczy Zielona Góra-Babimost (o 10,3 tys., czyli 43,1 proc. pasażerów więcej). "Wszystkie porty zaś odnotowały wzrosty w porównaniu do roku 2021. Największe wzrosty procentowe w tym okresie uzyskały porty lotnicze Lublin (+264,6 proc.), Bydgoszcz (+236,5 proc.) i Rzeszów-Jasionka (+221,7 proc.), co pokazuje że małe porty szybko odbudowują ruch utracony w wyniku epidemii" - podał ULC.

Najwięcej pasażerów przewieźli w tym czasie: Ryanair z liczbą 10 mln pasażerów (+6,7 mln do 2021 i +947 tys. do 2019), PLL LOT - 6,8 mln osób (+3,5 mln do 2021 i -2,2 mln do 2019), Wizz Air - 5,6 mln podróżnych (+3,5 mln do 2021 i -1,6 mln do 2019).

Polacy latają do Wlk. Brytanii, Włoch i Niemiec. W czołówce turystyczne kierunki

Na trasach międzynarodowych w trzech pierwszych kwartałach 2022 r. wykonano 209 tys. operacji lotniczych (+99,8 proc. do 2021 r. i -20,1 proc. do 2019 r.) i przewieziono 28,6 mln pasażerów (+139,1 proc. do 2021 r. i -17,7 proc. do 2019 r.). Z międzynarodowych przewozów regularnych skorzystało 24,2 mln osób (+14,7 mln do 2021 r. i -5,9 mln do 2019 r.). W ruchu czarterowym obsłużono 4,3 mln pasażerów (+1,9 mln do 2021 r. i -218 tys. do 2019 r.); najwięcej osób przewieźli: Ryanair (9,5 mln), Wizz Air (5,6 mln) i PLL LOT (4,9 mln). W ruchu krajowym obsłużono 2,3 mln pasażerów (+139,8 proc. do 2021 r. i -19,8 proc. do 2019 r.). Najwięcej podróżnych skorzystało z PLL LOT (1,9 mln) i Ryanaira (427 tys.).

W ruchu regularnym przewieziono łącznie 26,6 mln podróżnych (+154 proc. do 2021 r. i -19,7 proc. do 2019 r.). Najwięcej osób w pierwszych trzech kwartałach 2022 r. podróżowało na trasach z/do Wielkiej Brytanii, a następnie Włoch i Niemiec. Trasy do Włoch zyskały większą popularność niż w trzech kwartałach roku 2019 (+300,7 tys. pasażerów). Podobnie więcej pasażerów niż w roku 2019 obsłużono na trasach do Turcji (+186,4 tys. pasażerów), Grecji (+156,3 tys.) i Chorwacji (+144,9 tys.). Najwięcej osób w ruchu regularnym przyjęły: Lotnisko Chopina w Warszawie (9,7 mln), Port Lotniczy Kraków-Balice (5,3 mln), Port Lotniczy Gdańsk (3,1 mln); wśród przewoźników najwięcej w ruchu regularnym obsłużyły linie: Ryanair (9,9 mln), PLL LOT (6,1 mln), oraz Wizz Air (5,6 mln).

W przypadku kierunków czarterowych w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku najwięcej pasażerów poleciało do/z Turcji, Grecji i Egiptu. Względem roku 2019 więcej osób poleciało na trasach do/z Turcji (+216,6 tys.), Egiptu (+102,4 tys.) i Dominikany (+35,8 tys.). Względem roku 2021 największe wzrosty odnotowały Turcja, Grecja i Egipt.

