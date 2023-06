Ponad 4 mld zł z UE na inwestycje transportowe dla Polski. Te projekty dostaną pieniądze

Polska otrzyma ponad 4 mld zł na inwestycje transportowe w ramach instrumentu finansowego Łącząc Europę (CEF) – poinformował w czwartek minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Do Polski trafi ponad 15 proc. środków z tego ogólnoeuropejskiego konkursu dotyczącego rozwoju transportu - blisko 1 mld euro, czyli ponad 4 mld złotych na realizację 11 projektów.

Przykładem inwestycji, która otrzyma środki z koperty narodowej jest projekt PKP PLK. Chodzi o wsparcie 362 mln euro inwestycji dot. prac na podstawowych ciągach pasażerskich w woj. śląskim.

Wsparcie z koperty narodowej otrzyma też jest projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego.

"Jesteśmy jednymi z najskuteczniejszych w Europie w pozyskiwaniu funduszy UE" - ocenił minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Jak dodał, "Polska jest wiarygodnym partnerem dla Komisji Europejskiej, która podkreśla, że w konkursach zwycięża ten, kto przedstawia dojrzałe propozycje projektowe i terminowo realizuje zaplanowane przedsięwzięcia".

Minister podkreślił, że jesteśmy krajem, który w największym stopniu korzysta ze środków Instrumentu Łącząc Europę - Connecting Europe Facility (CEF) w sektorze transportu spośród państw Unii Europejskiej i należymy do największych beneficjentów drugiego naboru CEF. "Do naszego kraju trafi ponad 15 proc. środków z tego ogólnoeuropejskiego konkursu dotyczącego rozwoju transportu - blisko 1 mld euro, czyli ponad 4 mld złotych na realizację 11 projektów" - podał.

Zdaniem ministra Pudy, "to ogromny sukces, biorąc pod uwagę, że w drugim konkursie znacząco wyprzedziliśmy duże kraje europejskie, takie jak Francja czy Niemcy, a wśród krajów składających wnioski są takie, którym środków nie przyznano praktycznie wcale".

MFiPR podało, że w naborze trwającym od 13 września 2022 r. do 18 stycznia 2023 r. złożono "384 propozycje projektów ze wszystkich krajów w ramach koperty ogólnej i kohezyjnej (fundusz spójności)". Dodano, że 338 propozycji spełniło formalne wymogi dopuszczalności i kwalifikowalności (286 z koperty ogólnej i 52 z koperty kohezyjnej).

"Po ocenie wybrano 107 projektów, które otrzymają wsparcie finansowe CEF w wysokości 6,2 mld euro. Finansowanie otrzyma 80 projektów z koperty ogólnej na kwotę 3,6 mld euro i 27 projektów z koperty kohezyjnej na kwotę 2,6 mld euro" - poinformowano.

5 polskich projektów otrzyma dofinansowanie na łączną kwotę 638 mln euro. Wśród nich są 3 projekty kolejowe i 2 projekty morskie

Dodano, że w drugim naborze CEF Transport 11 projektów, w których uczestniczą polscy beneficjenci, otrzyma ok. 977 mln euro, czyli ponad 4 mld zł dofinansowania. "5 polskich projektów otrzyma dofinansowanie z puli kohezyjnej na łączną kwotę 638 mln euro. Wśród nich są 3 projekty kolejowe i 2 projekty morskie. Z puli ogólnej 6 polskich projektów uzyska wsparcie na łączną kwotę 339 mln euro. Dofinansowanie otrzymają 2 projekty polsko-ukraińskie - kolejowy i drogowy, projekt Rail Baltica łączący Polskę z krajami bałtyckimi oraz 3 projekty wielostronne" - podano.

Jak wskazał resort, przykładem inwestycji, która otrzyma środki z koperty narodowej jest projekt PKP PLK. Chodzi o wsparcie 362 mln euro inwestycji dot. prac na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) w woj. śląskim. "Etap I to linia E 65 na odcinku Zabrzeg-Zebrzydowice (granica państwa). Jest to kontynuacja już zrealizowanego projektu ze środków CEF 1. Dzięki jego realizacji do końca 2027r. linia kolejowa E65 będzie zmodernizowana w większości do południowej granicy naszego kraju" - wyjaśniono.

Wsparcie z koperty narodowej otrzyma też jest projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kolei dużych prędkości w korytarzu CNC North Sea-Baltic Sea na odc. Warszawa - Łódź Niciarniana" (bez Węzła CPK), który uzyskał ponad 63 mln euro wsparcia.

Według MFiPR, po drugim naborze CEF Transport wykorzystanie polskiej koperty narodowej (70 proc.) wynosi 95 proc. Do wykorzystania w trzecim naborze (jesień 2023 r.) pozostało 101 mln euro.

