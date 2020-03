Ponad 527 mln zł na rozbudowę linii tramwajowej w Olsztynie

Ponad 527 mln zł będzie kosztować rozbudowa linii tramwajowej w Olsztynie, łączącej południowe osiedle ze śródmieściem i dworcem kolejowym. Obecnie zwiększono dofinansowanie inwestycji o ponad 188 mln zł - podała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Jak wyjaśniła PARP, Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą wkład finansowy na rzecz dużego projektu dotyczącego rozbudowy linii tramwajowej w Olsztynie.

Podpisany aneks do umowy pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a miastem Olsztyn zwiększa dofinansowanie o ponad 188 mln zł. Łącznie budżet projektu wynosi ponad 527 mln zł i jest dofinansowany w prawie 85 proc.



To największy projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. PARP wskazał, że mimo trwającej pandemii koronawirusa i wielu ograniczeń z nią związanych zadania Agencji są realizowane zdalnie, bez zakłóceń.



Dodatkowe fundusze umożliwią budowę ponad 12-kilometrowej linii tramwajowej, która połączy osiedle Pieczewo ze Śródmieściem oraz dworcem kolejowym Olsztyn Główny. Zostanie też zakupionych 6 tramwajów oraz powstanie niemal 10 km ścieżek rowerowych.



Zgodnie z podpisanym aneksem budżet projektu wynosi ponad 527 mln zł, z czego ponad 429 mln zł zostało przeznaczone na wydatki kwalifikowalne. Wartość dofinansowania ze środków Program Operacyjny Polska Wschodnia wyniesie ponad 365 mln zł. Zakończenie realizacji projektu powinno nastąpić do 31 marca 2023 r.



- Decyzja Komisji Europejskiej oznacza, że do Olsztyna trafi aż o 188 mln zł więcej niż pierwotnie zakładano. Inwestycja poprawi transport publiczny w mieście. Dzięki temu więcej osób będzie mogło z niego korzystać, co też pozytywnie wpłynie na środowisko. Niezmiennie cieszymy się również, że z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia finansowane są inwestycje, na które - gdyby nie środki unijne - czekalibyśmy długimi latami - powiedział Dyrektor Departamentu Projektów Infrastrukturalnych, PARP Maciej Berliński.



Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podpisała umowę o dofinansowanie projektu "Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa" już w 2017 roku, jednak ceny ofert złożonych w przetargu znacząco przekraczały kwotę, jaką zamawiający mógł przeznaczyć na realizację projektu. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione w lipcu 2018 roku.