Ponad ćwierć miliona podróżnych skorzystało z lotniska w Jasionce

Od początku 2023 r. podrzeszowskie lotnisko w Jasionce obsłużyło ponad 257 tys. pasażerów - poinformował we wtorek rzecznik portu Waldemar Mazgaj. Dodał, że w kwietniu br. z usług portu skorzystało prawie 72 tys. osób, to rekordowy kwiecień w historii lotniska.

Jak zaznaczył Mazgaj, dane z minionego miesiąca są lepsze o 18 proc. od najlepszego do tej pory kwietnia z 2018 roku. Rzecznik podał, że w minionym miesiącu z lotniska w Jasionce najchętniej latano do Warszawy (18,4 tys. pasażerów) oraz Londynu (14,9 tys.).

Liderem wśród przewoźników jest Ryanair; irlandzka linia lotnicza obsłużyła ponad 27 tys. osób. Na drugim miejscu są Polskie Linie Lotnicze LOT - 20 tys.

Zdaniem prezesa portu Adama Hamryszczaka kolejny rekordowy w tym roku miesiąc pozwala "z optymizmem patrzeć w najbliższą przyszłość". Jak mówił, zachęca do skorzystania z wakacyjnych czarterów do Grecji, Turcji, Bułgarii, Albanii czy Czarnogóry." Albo do wyboru regularnych połączeń do Rzymu, Zadaru, Nowego Jorku (Newark) lub Gdańska" - dodał Hamryszczak.

Sezon czarterów i połączeń wakacyjnych z Jasionki rozpocznie się na początku czerwca. Wówczas Ryanair uruchomi połączenia do Zadaru, LOT do Gdańska, a Wizz Air do Rzymu.

