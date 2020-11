Ponad pół miliona rządowego dofinansowania na most na Noteci

Województwo Lubuskie otrzyma 560 tys. zł rządowego dofinansowania na przygotowanie dokumentacji projektowej nowego mostu na rzece Noteci w Gościmcu w pow. strzelecko-drezdeneckim (Lubuskie). Jest też szansa na dofinansowanie przez rząd budowy tej przeprawy.

Przyznanie dofinansowania do tego zdania było możliwe dzięki oszczędnościom z wprowadzonego w 2018 r. Programu Mosty dla Reginów.

To pozwoliło na poszerzenie puli zadań ujętych w tym programie.

Koszty wykonania projektu tej inwestycji są szacowane na ok. 700 tys. zł, a rządowe dofinansowanie dla samorządu woj. lubuskiego wyniesie na tym etapie 560 tys. zł.

"Dzisiaj komunikat jest bardzo prosty. Jest zgoda ministrów finansów, funduszy i polityki regionalnej na sfinansowanie tych początkowych prac projektowych, bo od tego się zaczyna cały program zadania, polegające na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu nad rzeką Noteć w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 Zwierzyn - Goszczanowo w miejscowości Gościmiec" - powiedział na konferencji on-line wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Dodał, że koszty wykonania projektu tej inwestycji są szacowane na ok. 700 tys. zł, a rządowe dofinansowanie dla samorządu woj. lubuskiego wyniesie na tym etapie 560 tys. zł. Zaznaczył, że nowa przeprawa będzie miała dużą nośność. Mówił, że jest również szansa na rządowe dofinansowanie całej inwestycji związanej z budową nowej przeprawy z Funduszu Dróg Samorządowych.

Biorący udział w konferencji wojewoda lubuski Władysław Dajczak powiedział, że ten most jest niezwykle ważny dla gminy Zwierzyn, jak i w kontekście sieci dróg w tej części województwa lubuskiego.

Marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Polak poinformowała, że 4 września br. Zarząd Dróg Wojewódzkich zlecił wykonanie dokumentacji projektowej tego zdania, która ma być gotowa do 9 grudnia 2022 r.

"Dofinansowanie w wysokości 560 tys. zł to jest potężny zastrzyk przy całych kosztach 700 tys. zł. Cała inwestycja (będzie kosztować) ponad 24 mln zł" - powiedziała Polak. Oceniła, że budowa mostu powinna zakończyć się w latach 2023/24.

Budowa nowej przeprawy na Noteci w Gościmcu ma na celu utrzymanie ciągłości ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 157. Istniejący tam most jest w złym stanie technicznym, co rodzi ryzyko, że może w najbliższych latach zostać wyłączony z użytkowania. Nowa przeprawa będzie miała ok. 110 m, powstaną również drogi dojazdowe do niej.

Na realizację Programu Mosty dla Regionów rząd przeznaczył około 2,3 miliarda zł. W Programie można było ubiegać się o dotacje na dofinansowanie zadań dotyczących przygotowania dokumentacji. Po zakończeniu prac projektowych samorządy będą mogły starać się o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych kosztów budowy przeprawy mostowej wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi.

Do tej pory pozytywne opinie otrzymały 22 zadania, w tym na Ziemi Lubuskiej most na Odrze w Pomorsku. Do tego grona dołączyła w piątek przeprawa na Noteci w Gościmcu. Dzięki Programowi Mosty dla Regionów w Lubuskiem powstaną w sumie dwie nowe przeprawy, które poprawią dostępność komunikacyjną regionu, a jej mieszkańcom ułatwią codzienne funkcjonowanie.