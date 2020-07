Pora zacząć zarabiać na polskich drogach. Czy skarbówka da radę?

Po raz trzeci zmienił się właśnie zarządca Krajowego Systemu Poboru Opłat (KSPO), popularnie zwany systemem e-myta. Od 1 lipca odpowiedzialność za pobór opłat od pojazdów na drogach krajowych przejęła kolejna instytucja państwowa, tym razem Krajowa Administracja Skarbowa. Czy skarbówka znajdzie wreszcie pomysł, jak zarabiać na polskich drogach?

Trzeba rozbudować system

Nadgonić opóźnienia

Potrzebna będzie pomoc

Opinię, co do skali wyzwań, jaka staje przed nowym zarządcą systemu poboru opłat, podziela również prezes Krajowej Izby Gospodarczej.- Miejmy nadzieję, że będzie to moment na nowe otwarcie i system będzie w pełni wykorzystany i przynosił dużo więcej niż 2 mld zł wpływów, jak ma miejsce obecnie – ocenia Andrzej Arendarski i zwraca uwagę, że jest na to bardzo prosty sposób. – Do systemu muszą być włączone nowe odcinki dróg. Rząd potrzebuje pieniędzy, a równocześnie zaniedbuje proste narzędzie zwiększenia wpływów. Prezes KIG przypomina, że od trzech lat system nie był rozszerzany.- Dla porównania w Niemczech 52 tys. km dróg jest objętych opłatami, a w Polsce niecałe 4 tys. km – mówi prezes KIG dodając, że opłaty drogowe od samochodów ciężarowych uiszczają nie tylko Polacy, ale w dużym stopniu przewoźnicy zagraniczni. - Polska jest krajem tranzytowym, tymczasem szczególnie na ścianie wschodniej, drogi są nie objęte opłatami. Cały eksport ze wschodu przechodzący przez Polskę może wjechać do kraju, a następnie przejechać przez nasz kraj dalej na zachód, nie zostawiając opłat za korzystanie z polskiej infrastruktury – przestrzega.Jego zdaniem, należy do tego dodać, że system może być wykorzystany do walki z przemytem. - To kolejne pole, w którym KAS może się wykazać, a nie powtarzać błędy poprzednich instytucji państwowych, które zajmowały się opłatami drogowymi. – dodaje Arendarski.Również eksperci Instytutu Staszica wskazują, że rozszerzenie KSPO to priorytet. - Obecny system zastąpił nieefektywne winiety, które, mimo groźby kary, nie były wykupywane przez przewoźników. Obecne e-myto, oparte na technologii radiowej, jest niemal całkowicie szczelne. Nie ma mowy o podniesieniu stawek za przejazdy - zatem KAS, jeżeli chce zapewnić więcej środków na budowę dróg, musi dołączyć nowe drogi do systemu - zaznaczył Instytut.W latach 2011-2018 r. GDDKiA zbudowała system składający się z prawie 4 tys. km płatnych dróg, mimo deklaracji o 7 tys. km.Instytut Staszica wskazuje, że następcy z GITD nie dołączyli do systemu nawet 1 km. Gdyby przez okres swojego zarządu GITD utrzymało tempo rozszerzania systemu poprzedników (które i tak było niewystarczające) do Krajowego Funduszu Drogowego trafiłoby 9 mld zł, a nie 6 mld zł.- Te wyliczenia nie uwzględniają wzrostu kosztów obsługi systemu, a same wpływy. Jak podawała NIK, Ministerstwo Infrastruktury uzasadniało zmianę administratora w 2018 r. zmniejszeniem kosztów funkcjonowania o 20-30 proc. Tymczasem z wyliczeń NIK, opracowanych na podstawie danych Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczących KFD wynika, że przejęcie systemu od GDDKiA i prywatnego podwykonawcy zakończyło się wzrostem kosztów o ok. 7 proc. (ok. 36 mln zł miesięcznie wg stanu na lipiec 2019 r.) - podkreśla Instytut Staszica.Według Instytutu, uwzględniając deklaracje, że KAS chce używać KSPO do walki z przemytem, objęcie opłatami tras na ścianie wschodniej jest absolutnie niezbędne.Rozbudowa systemu pod kątem ciężarówek tranzytowych to nie tylko zwiększenie puli środków na rozwój infrastruktury, ale również sfinansowanie tego celu pieniędzmi zagranicznych przewoźników.- W ten sposób za inwestycje drogowe w kraju płacić będą kierowcy zza Buga, a nie obywatele polscy. Niemal 4 tys. km płatnych dróg jest zdecydowanie niewystarczającą liczbą, by skutecznie finansować rozwój. Dla porównania, w Niemczech kierowcy ciężarówek płacą myto na ok. 52 tys. km dróg - wskazał Instytut.Instytut Staszica zwraca też uwagę, że braki infrastrukturalne Polski mogą być jej siłą podczas wychodzenia z kryzysu wywołanego światową pandemią.Według Instytutu KSPO może być jednym z kluczowych narzędzi pozyskania środków na inwestycje i stworzenia przez państwo miejsc pracy przy dużych inwestycjach drogowych.Równocześnie należy wykorzystać położenie geograficzne Polski, tak, by zwiększone wydatki państwa nie obciążały obywateli, a były przerzucane na zagranicznych przewoźników. Od dzisiaj KAS ma szansę pokazać, że administracja państwowa potrafi patrzeć dalekosiężnie i w pełni wykorzystać narzędzia, którymi dysponuje. - Instytut Staszica będzie monitorował poczynania nowych zarządców KSPO i oceniał nadchodzące zmiany w kontekście sprawnego funkcjonowania państwa oraz wpływu na gospodarkę - wskazano.Do 2018 r. system miał prywatnego operatora, austriackiego Kapsch Telematic Services. GITD korzystała z usług Instytutu Łączności, który część obowiązków również przekazał firmie z Austrii. Eksperci uznają, że współpraca państwa z podmiotami prywatnymi jest kluczowa w sprawnym zarządzaniu mytem ze względu na dostęp firm do najnowszych technologii i doświadczenia, którego brakuje instytucjom państwowym.- Państwo udowodniło, że nie ma know-how potrzebnego, by technologicznie obsługiwać system poboru opłat. Powinniśmy mieć nadzieję, że tym razem skorzysta ze współpracy z podmiotami prywatnymi, by cały system działał sprawnie i skutecznie. Oprócz tej współpracy potrzebna jest świadomość, że w ręku skarbu państwa (właściciela KSPO) jest kura znosząca złote jajka. Bez odpowiednich decyzji urzędników i rozszerzenia systemu, będziemy ciągle powtarzać te same błędy, a to już szaleństwo – uznaje Arendarski.