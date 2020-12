Porr ma kontakt na magistralę węglową za 1,5 mld zł

Wartą ponad 1,5 mld zł brutto umowę na przebudowę magistrali węglowej w centralnej części woj. śląskiego zamówiła w piątek spółka PKP PLK. To najbardziej wysunięty na południe odcinek linii kolejowej nr 131. Prace obejmujące zaprojektowanie i wykonanie inwestycji mają trwać do 2024 r.

Odcinek Chorzów Batory - Nakło Śląskie ujęto jako tzw. LOT A w zestawie przetargów zmierzających do realizacji unijnego projektu "Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo", który przygotowano pod kątem dofinansowania środkami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.W unieważnionym ponad dwa lata temu pierwszym przetargu na tę inwestycję najtańsza oferta opiewała na 1,3 mld zł brutto, przy budżecie 790 mln zł brutto. W powtórnym postępowaniu PLK oszacowały wartość zamówienia podstawowego na 1,376 mld zł brutto.W informacji z otwarcia ofert we wrześniu ub. roku PLK podały, że najtańsza łączna cena brutto wynosiła 1,742 mld zł brutto. W październiku ub. roku odbyła się aukcja elektroniczna, w której uczestniczyło czterech wykonawców. W jej efekcie uzyskano od spółki Intercor cenę całkowitą oferty 1,242 mld zł netto (1,528 mld zł brutto). Spółka ta wygrała aukcję z firmą Porr o 100 zł.W styczniu br. PLK wybrały ofertę Intercoru jako najkorzystniejszą. W lutym br. jednak unieważniły wybór, w ślad za wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej. Następnie w czerwcu zarządca kolejowej infrastruktury podał, że wybrał ofertę Porr. Także ten wybór został zaskarżony; jednak to odwołanie zostało odrzucone.Wyłoniony w przetargu wykonawca ma m.in. opracować dokumentację, uzyskać pozwolenia i wykonać roboty. Inwestycja ma trwać do 41 miesięcy. Według piątkowej informacji PLK odcinek ma długość 32 km (obejmuje łącznie 80 km torów kolejowych). Zmodernizowanych zostanie tam 7 stacji i przystanków, odnowionych lub odbudowanych będzie 29 obiektów inżynieryjnych i wymienionych 170 rozjazdów.Odcinek ten ujęto jako tzw. LOT A w zestawie przetargów zmierzających do realizacji unijnego projektu "Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo", który przygotowano pod kątem dofinansowania środkami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.Pierwotnie cztery przetargi w trybie projektuj i buduj, dotyczące poszczególnych odcinków magistrali węglowej, PLK prowadziły od końca 2017 r. Dotyczyły one relacji: Chorzów Batory - Nakło Śląskie (koło Tarnowskich Gór - tzw. LOT A), Nakło Śląskie - Kalina (w pobliżu Herb - LOT B), Kalina - Rusiec Łódzki (LOT C) oraz Rusiec Łódzki - Zduńska Wola Karsznice (LOT D).We wrześniu ub. roku podpisano umowę na LOT D (o długości 32,7 km; prace tam za 582 mln zł netto wykonuje spółka ZUE) oraz LOT C (o długości ponad 70 km; prace za 1,24 mld zł netto prowadzi Porr, w konsorcjum z Trakcją System) - oba te odcinki mają być gotowe w połowie 2023 r. Przetarg na LOT B (37,8 km) unieważniono, po czym do 2024 r. założono jedynie zaprojektowanie inwestycji.