Port dla offshore powstanie w Świnoujściu, ale Gdańsk też ma na co liczyć

Orlen zdecydował o budowie terminalu instalacyjnego w Świnoujściu. W Szczecinie powstanie fabryka elementów do turbin. Co z terminalem offshore w Gdańsku?

Postępowanie przetargowe w Gdańsku jest w toku, a termin składania ofert upływa 30 listopada. Co ważne, toczące się postępowanie nie dotyczy stricte terminala instalacyjnego, ale generalnie wyboru dzierżawcy terenu, który powstanie w wyniku zalądowienia obszaru w porcie.

- Te umowy, które zostaną zawiązane, to tylko i wyłącznie dogadanie się między deweloperem a operatorem. To leży poza zasięgiem ministerstwa - wyjaśnia wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

W „Rządowej ławie” także o kondycji polskich armatorów i o tym, jakich wyników od nadbałtyckich portów oczekuje resort.

- Dla nas, jako ustawodawcy, nie miało to większego znaczenia (czy pierwsze będzie Świnoujście, czy Gdańsk - przyp. red.). Najistotniejsze jest to, aby jak najszybciej powstał port offshorowy. Decyzje podejmowali operatorzy. W tym przypadku był to Orlen, który zdecydował się na wykorzystanie terenu stoczni Gryfia znajdującej się w Świnoujściu, którą pozyskał port - mówi dla WNP.PL Marek Gróbarczyk, wiceminister infrastruktury.

Orlen wydzierżawił od portu 20 ha gruntów. Powstaną dwa nabrzeża: każde o długości 250 m, które będą mogły obsłużyć największe jednostki pływające do budowy offshore i nie tylko. W tym porcie będzie również można montować wstępnie i turbiny, i maszty do wysokości ponad 100 m oraz udźwigu 1000 ton.

- Tutaj był już gotowy teren, który trzeba tylko przystosować. Ważne jest, by nadbrzeże miało wytrzymałość 50 kN, więc te prace muszą się wkrótce rozpocząć. Projekty są gotowe i w przyszłym roku rozpoczną się niezbędne wyburzenia pod inwestycje w Świnoujściu - tłumaczy minister odpowiedzialny za gospodarkę morską.

Co z projektem portu instalacyjnego w Gdańsku?

Nadal nie wiadomo, czy i kiedy powstanie port instalacyjny w Gdańsku. To ważne, bo Gdańsk został wpisany w rządowe dokumenty jako port strategiczny dla polskiego offshore.

- Dogadują się ze sobą dwa podmioty (PGE z zarządem portu w Gdańsku - przyp. red.). Operator portu w Gdańsku jest tylko po części własnością Skarbu Państwa. Te umowy, które zostaną zawiązane, to tylko i wyłącznie dogadanie się między deweloperem a operatorem. To leży poza zasięgiem ministerstwa - wyjaśnia Gróbarczyk.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk informował niedawno, że postępowanie przetargowe jest w toku, a termin składania ofert upływa 30 listopada. Dopiero po tym terminie mamy dowiedzieć się, ile ofert wpłynęło w ramach tego postępowania. Co ważne i co podkreślają władze gdańskiego portu – toczące się postępowanie „nie dotyczy stricte terminala instalacyjnego, ale generalnie wyboru dzierżawcy bądź dzierżawców terenu lub terenów, który powstanie lub które powstaną w wyniku zalądowienia obszaru morskiego położonego w obrębie portu”.

Nie zmienia to faktu, że w ramach tego postępowania oferty składać mogą również podmioty zainteresowane wybudowaniem oraz późniejszą eksploatacją terminala instalacyjnego offshore.

Polska żegluga smagana wiatrem odrabia straty. Już tną blachy na polski prom

W „Rządowej ławie” rozmawiamy też o stanie naszych armatorów.

Jeszcze kilka lat temu Polska Żegluga Morska była pod zarządem komisarycznym, który zniesiono z końcem 2019 r. Firma stanęła na własnych nogach. Potem przyszła pandemia, a w lutym tego roku agresja Rosji na Ukrainę. PŻM musiał wycofać się z Morza Czarnego i w efekcie tego zabrakło ładunków do balastowania w rejsach przez Atlantyk, co wpłynęło na ich ekonomikę. Jak zatem wyglądają teraz finanse tej spółki?

- Polska Żegluga Morska bardzo dobrze poradziła sobie z tym problemem. Dzięki temu ma potencjał realizacji projektów w postaci wymiany floty. Nie tylko jest to kwestia wymiany swoich ro-paxów, ale też chodzi o jeziorowce i inne jednostki - mówi Marek Gróbarczyk.

W Gdańskiej Stoczni „Remontowa” rozpoczęto w październiku cięcie blach, z których powstanie pierwszy z trzech planowanych promów dla Polskiej Żeglugi Morskiej.

- Finansowanie, które udało się pozyskać, to bardzo nowatorskie, hybrydowe rozwiązanie, w postaci inwestycji z budżetu państwa, inwestycji ze środków własnych armatorów oraz instytucji finansowych, które chcą zainwestować w tę budowę. To jest bardzo dobry projekt budowany w polskich stoczniach, a przy okazji dla polskich armatorów, wykorzystujący nasze zasoby finansowe - zachwala przedsięwzięcie wiceminister.

Jednak nie wszędzie jest równie dobrze.

- Gorsza sytuacja jest w PŻB, które najbardziej ucierpiało z powodu wysokich cen paliwa i spadku liczby pasażerów. Oni operują tylko na morzu Bałtyckim. Dzisiaj można powiedzieć, że sytuacja jest stabilna i odrabiają swoje straty. Morze Bałtyckie jest najbardziej intratnym akwenem, gdzie o sloty aplikuje bardzo wielu armatorów. Dla nas jest istotne, aby tę linię utrzymać - dodaje Gróbarczyk.

Polskie porty z rekordami i szansą na jeszcze lepszy 2023 rok

W „Rządowej ławie” rozmawiamy także o ostatnich wynikach nadbałtyckich portów i o tym, czy rekordowe statystyki uda się utrzymać w kolejnym roku.

- Nastąpiła całkowita zmiana w zakresie importu surowców energetycznych. Prawie wszystko, co wjeżdża do Polski, zahacza o polskie porty. Nasze porty notują rekordy, jeśli chodzi o przeładunki. Bardzo nas cieszy to, że przewozy kontenerowe czy drobnicowe również są na wysokim poziomie. To wiąże się z sytuacją wojenną na Ukrainie, ale niewątpliwie jest to ogromna szansa dla polskich portów - odpowiada wiceminister infrastruktury i dodaje, że za wzrostem popytu na usługi polskich portów pójdą też decyzje o inwestycjach.

