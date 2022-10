Port Gdańsk dostał 100 mln euro na budowę terminalu kontenerowego

Port Gdańsk otrzymał 100 mln euro pożyczki od EBOiR na budowę głębokowodnego terminalu kontenerowego - poinformował w komunikacie prasowym Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Pożyczka 100 mln euro dla Portu Gdańskiego od EBOiR jest częścią pakietu finansowania w wysokości 863,5 mln euro opracowanego przez grupę lokalnych i międzynarodowych pożyczkodawców dla polskiej firmy DCT Gdańsk i jej spółki dominującej Baltic Hub.

Pożyczka ma zostać przeznaczona na częściowe sfinansowanie budowy trzeciego terminalu kontenerowego. Rozbudowa ma na celu zwiększenie zdolności przeładunkowych o ok. 50 proc. do 2025 roku.

Kredyt zostanie wykorzystany do sfinansowania budowy nowego Terminalu 3 w Porcie Gdańsk oraz modernizację Terminali 1 i 2 i innych obiektów.

„Terminal 3 doda 717 metrów głębokowodnego nabrzeża i 36 hektarów powierzchni stoczni i zostanie wyposażony w pierwszej fazie w 7 energooszczędnych żurawi nabrzeżnych i 20 półautomatycznych suwnic montowanych na szynach" – napisano w komunikacie.

Głębokowodny terminal kontenerowy DCT Gdańsk rozpoczął działalność operacyjną 1 czerwca 2007 roku, kiedy to do portu zawinął pierwszy komercyjny statek kontenerowy. W pierwszych latach eksploatacji terminal specjalizował się w obsłudze statków o średniej pojemności.

Począwszy od 2010 roku do Gdańska zaczęły co tydzień zawijać jednostki kontenerowe o pojemności 8 000 TEU z Dalekiego Wschodu. Możliwość bezpośredniego połączenia z Azją przyczyniła się do rozwoju DCT, który stał się bałtyckim hubem oraz jednym z najszybciej rozwijających się terminali na świecie.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl