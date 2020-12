Port Gdańsk inwestuje: musimy pokazać nasze przewagi

- 18 grudnia otworzymy oferty i dowiemy się, ile podmiotów jest zainteresowanych zalądowieniem wód Zatoki Gdańskiej i prowadzeniem tam swoich inwestycji. Jeśli będzie zainteresowanie, to przedsięwzięcie nabierze tempa - zapowiada Sławomir Michalewski, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk. W rozmowie z WNP.PL podsumowuje rok i przedstawia plany na przyszłość.

Jeżeli chodzi o liczbę statków handlowych, to jest ona nieznaczenie mniejsza niż w ub. roku i po 10 miesiącach wynosi 2492 zawinięcia. To spadek około 1,5-procentowy. Obserwujemy też mniejszą pojemność brutto statków. Wynika to z decyzji armatorów, dostosowujących nośność jednostek do popytu.- Nasza strategia jest długoterminowa. Port Gdańsk jest bardzo konkurencyjny w porównaniu z portami Europy Zachodniej. Jesteśmy też znacząco tańsi niż porty zachodnie. W tym trudnym roku odczujemy oczywiście korektę w przeładunkach spowodowaną światową pandemią koronawirusa, jednak jesteśmy spokojni jeżeli chodzi o kondycję naszych kontrahentów. W tym roku większość z nich notuje przeładunki w większości znacząco wyższe niż jeszcze dwa, trzy lata temu. W związku z tym na obecnym etapie nie planujemy takich obniżek.- W porcie odbywa się szereg procesów związanych z jego digitalizacją. Wdrażamy Port Community System. To portowy odpowiednik systemu operacyjnego dla komputera, efekt pracy spółki Polski PCS. Obejmuje on zarządzanie ruchem w porcie, systemem zwalniania odpraw kontenerów, systemem zarządzania informacją handlową czy regulacją obrotów w wolnych obszarach celnych.Czytaj także: Tak ma wyglądać transport w Unii. Przedstawiono strategię - Zmiany technologiczne są konsekwencją inwestycji, które dokonują się w porcie i które zmieniają jego oblicze. Powołam się na przykład Krajowej Spółki Cukrowej, która oddała do użytku największy na Bałtyku nowoczesny terminal konfekcjonowania, magazynowania i przeładunku cukru w ilościach całostatkowych. W styczniu spodziewamy się wizyty pierwszej jednostki, która odbierze ładunek całostatkowy cukru. Już nie w kontenerach, te są przeładowywane równolegle, ale w workach ładowanych na statek bezpośrednio z magazynu za pomocą specjalistycznego urządzenia.- W trzecim kwartale w 2021 r. powinny zostać zakończone największe inwestycje współfinansowane z środków CEF „Łącząc Europę”, czyli pogłębienie toru wodnego w Porcie Wewnętrznym, modernizacja kilku nabrzeży o łącznej długości ponad 5 km oraz rozbudowa i modernizacja sieci drogowo-kolejowej w Porcie Zewnętrznym, której celem jest ułatwienie dostępu do portu od strony lądu.Planowane jest również rozpoczęcie przebudowy Nabrzeża Bytomskiego w Porcie Wewnętrznym dla spółki Anwil z Grupy Orlen. To bardzo ważna inwestycja. Grupa Orlen patrzy perspektywicznie na wysyłkę swoich produktów za granicę. Plany przebudowy obejmują również Nabrzeże Rudowe III i związane z tym wydłużenie linii cumowniczej w Basenie Górniczym, po to, by umożliwić poruszanie się po tym nabrzeżu dużych mobilnych urządzeń przeładunkowych. W planach portu jest także przebudowa infrastruktury drogowo-kolejowej na zapleczu Nabrzeża Przemysłowego.Priorytetem jest dostosowanie infrastruktury do potrzeb naszych kontrahentów. Obecnie jesteśmy na etapie zatwierdzania dokumentacji przetargowej, która pozwoli wybrać wykonawcę robót budowlanych i inżyniera kontraktu. W ramach planowanej przebudowy infrastruktury drogowo-kolejowej zaplecza Nabrzeża Przemysłowego zmodernizowane lub wybudowane zostanie ok. 6 km torów kolejowych oraz ok. 1,6 km dróg. W przyszłym roku planujemy także wykonanie dokumentacji projektowej drogi dojazdowej do terenów portowych zlokalizowanych na zapleczu terminala kontenerowego DCT.Natomiast jeśli chodzi o część organizacyjną naszych działań, to rozpoczęliśmy proces, który powinien zakończyć się pozyskaniem inwestora dla naszej spółki z grupy kapitałowej - Port Gdański Eksploatacja SA. To dla nas bardzo istotny projekt do realizacji w przyszłym roku. Spółka zajmuje bardzo atrakcyjne, prorozwojowe tereny w porcie, ponad 80 ha, z będącymi właśnie na ukończeniu nowymi uniwersalnymi nabrzeżami. Inwestor automatycznie uzyska dostęp do nowoczesnej infrastruktury portowej. Atutem tej spółki jest także bardzo doświadczona załoga dysponująca niezbędnym know-how w operacjach przeładunkowych i magazynowania praktycznie każdej grupy ładunkowej.Innym bardzo ważnym biznesowo przedsięwzięciem będzie pozyskanie - to sygnał do największych spółek w Polsce - silnego kapitałowo inwestora dla bardzo atrakcyjnego terenu o powierzchni około 25 ha z bezpośrednim dostępem do już istniejącego pirsu głębokowodnego w części Portu Zewnętrznego. To ostatnia taka okazja w polskich portach.Przedsięwzięcia, które teraz kończymy, są największymi inwestycjami w Porcie Gdańsk od lat 70. Wiążą się z ogromnym wysiłkiem finansowym i organizacyjnym całego Portu i również dużą elastycznością operatorów i wykonawców robót budowlanych, którzy tak prowadzą swoją działalność, aby budowy mogły być realizowane z zachowaniem ciągłości przeładunków.- 18 grudnia otworzymy oferty i dowiemy się, ile podmiotów jest zainteresowanych zalądowieniem wód Zatoki Gdańskiej i prowadzeniem tam swoich inwestycji. Jeśli będzie zainteresowanie, to przedsięwzięcie nabierze tempa.- Nasz optymizm jest sumą optymizmu naszych kontrahentów i operatorów. Biorąc pod uwagę odbicie, które pojawiało się w trzecim i czwartym kwartale tego roku, będziemy zadowoleni, jeśli utrzymamy przeładunki na poziomie roku 2020 r. Oczywiście, chcielibyśmy, żeby były wyższe, ale wszystko będzie zależeć od tego, czy nadejdą kolejne fale pandemii i jakie będzie mieć to skutki dla naszej gospodarki.- Znaczenie Portu Gdańsk rośnie. Chcielibyśmy mocniej otworzyć się na kraje bez dostępu do morza: Czechy, Słowację, Węgry. Liczymy tu na wsparcie służb dyplomatycznych. Zresztą nie chodzi tylko o Port Gdańsk, ale o pozostałe polskie porty, żeby stały się portami pierwszego wyboru dla krajów Europy Środkowej. Musimy pokazywać nasze przewagi konkurencyjne, wynikające z inwestycji już przeprowadzonych i zaplanowanych.Jak mówiłem wcześniej, dużo się zmienia w infrastrukturze. To ona jest deal breakerem. Brakowało tego w minionych latach, gdy w sposób naturalny czeski handel zagraniczny realizowany drogą morską ciążył w kierunku portów niemieckich. Dzisiaj tak samo dobry dojazd jest do portów w Gdańsku i Gdyni, a będzie także do zespołu portów Szczecin-Świnoujście.Czytaj także: Port Gdańsk bliżej Morza Czarnego Podpisaliśmy porozumienie ze spółką Gaz-System oraz Urzędem Morskim w Gdyni ws. budowy na wodach Zatoki Gdańskiej pływającego terminala LNG (FSRU). To może być także akcelerator rozwoju naszych szerszych kompetencji, jeśli chodzi o bunkrowanie kolejnych statków napędzanych LNG oraz być może dywersyfikacji źródeł zasilania w energię elektryczną.Spółka Cedrob chce wybudować w Porcie Gdańsk dużą automatyczną mroźnię wysokiego składowania, a warto wiedzieć, że Polska to trzeci największy eksporter drobiu na świecie. Inwestycje takie i podobne będą kołem zamachowym napędzającym przeładunki w naszym porcie. Dobrze, że firmy patrzą długoterminowo na zapewnienie sobie możliwości eksportowych i importowych przez polskie porty, ponieważ wolne tereny, na których można inwestować, z roku na rok ulegają zmniejszeniu.- W porcie ogniskuje się kondycja gospodarki. Dostęp do morza i transport drogą morską jest krytyczny z punktu widzenia budowania pozycji kraju. Polska ma trzy duże, strategiczne porty. W zeszłym roku przeładowały one rekordowe 108 mln ton towarów, z czego Port Gdańsk 52 mln ton. Myślę, że jest kwestią czasu, aby pokonać te poziomy.Rozmawiał: