Port Gdańsk kończy inwestycję za ponad pół miliarda złotych

Port Gdańsk kończy modernizację toru wodnego i rozbudowę nabrzeży w porcie wewnętrznym. Inwestycja, której koszt wyniósł ponad 595 mln zł, objęła blisko 5 km nabrzeży i ponad 7 km toru wodnego.

Zrealizowana przez ZPMG projekt „Modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeży oraz poprawa warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym” był współfinansowany w 85 proc. przez Unię Europejską; realizacja rozpoczęła się w 2016 roku, a całkowity koszt wyniósł ponad 595 mln zł.

Inwestycja, jak wyjaśnia ZPMG, objęła nabrzeża: Oliwskie, Ziółkowskiego, Obrońców Poczty Polskiej i Mew, Zbożowe, Wisłoujście, Dworzec Drzewny oraz odcinki nabrzeży: Wiślanego, Szczecińskiego, BON, o długości blisko 5 km, oraz ponad 7 kilometrowy tor wodny Portu Wewnętrznego.

Przebudowa Nabrzeża Dworzec Drzewny umożliwiła włączenie go do eksploatacji i nadanie mu charakteru nabrzeża uniwersalnego. To od lat nieużytkowane nabrzeże może teraz obsługiwać największe jednostki, które wchodzą do Portu Wewnętrznego

W Porcie Gdańsk 27 czerwca 2022 przy nowo wybudowanym nabrzeżu Dworzec Drzewny odbyła się konferencja podsumowująca jedną z największych inwestycji Zarządu Morskiego Portu Gdańsk (ZMPG) – projekt. „Modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeży oraz poprawa warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym”.

Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA), Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz przedstawicieli ZMPG.

"To nie jest ostatnie słowo, które chcemy powiedzieć w Gdańsku"

- Port Gdańsk pełni i będzie pełnił wielce istotną rolę. To kluczowy port dla polskiej gospodarki, dla rozwoju naszego kraju. Inwestycje, które realizuje ZMPG są ogromne. To przedsięwzięcie, budowa 5 km nabrzeży, jest istotne w kontekście tego co się dzieje obecnie w naszej części Europy. Ale to nie jest ostatnie słowo, które chcemy powiedzieć tu w Gdańsku. Przed nami nowy etap i nowe inwestycje – mówił na konferencji Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, cytowany w komunikacie.

Projekt, który właśnie został zakończony był współfinansowany w 85 proc. przez Unię Europejską z instrumentu CEF („Connecting Europe Facility” – „Łącząc Europę”). Jego realizacja rozpoczęła się w 2016 r. Całkowity koszt, jak podał ZPMG, to ponad 595 mln zł.

Inwestycja objęła nabrzeża: Oliwskie, Ziółkowskiego, Obrońców Poczty Polskiej i Mew, Zbożowe, Wisłoujście, Dworzec Drzewny oraz odcinki nabrzeży: Wiślanego, Szczecińskiego, BON, o długości blisko 5 km, oraz ponad 7 kilometrowy tor wodny Portu Wewnętrznego.

Przebudowa Nabrzeża Dworzec Drzewny umożliwiła włączenie go do eksploatacji i nadanie mu charakteru nabrzeża uniwersalnego. To od lat nieużytkowane nabrzeże może teraz obsługiwać największe jednostki, które wchodzą do Portu Wewnętrznego. Dzierżawcą nabrzeża jest Port Gdański Eksploatacja.

– Jesteśmy dziś na Nabrzeżu Dworzec Drzewny, perle w koronie naszej spółki PG Eksploatacja , która prowadzi działalność na tym terenie. Dotychczas było to nabrzeże skarpowe, którego od wielu lat nie eksploatowano, ze względu na zły stan techniczny. Dziś możemy obserwować jak pracują na nim największe dźwigi- stwierdził Łukasz Greinke, prezes Portu Gdańsk, cytowany w komunikacie.

"Zachowana była ciągłość procesów i nie mieliśmy ani jednego dnia przestoju"

- To co było najtrudniejsze w tym projekcie to to, że wszystkie budowy były prowadzone podczas operacji przeładunkowych. Zachowana była ciągłość procesów i nie mieliśmy ani jednego dnia przestoju. To dzięki spółkom takim jak chociażby Avil-Logisticks, Magrol, Siark-Port, Speed, Krajowa Spółka Cukrowa, Port Gdańsk rośnie w siłę. Widzimy jak przeładunki w Porcie Wewnętrznym idą w górę – obecnie o nawet 50 proc. - powiedział Łukasz Greinke.

Dzięki pogłębieniu i regulacji toru wodnego, zwiększyło się dopuszczalne zanurzenie statków wchodzących do Portu Wewnętrznego. W kanale portowym mogą być już obsługiwane jednostki do 250 m długości, szerokości 35 m i zanurzeniu 10,6 m. Natomiast w Kanale Kaszubskim - statki o długości do 190 m, szerokości 25 m i zanurzeniu 9,35 m.

Paweł Buc, zastępca dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przypomniał, jak stwierdził ZPMG w komunikacie, że rok temu gościł w Porcie Gdańsk przy okazji uroczystości zakończenia projektu rozbudowy i modernizacji sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym, również dofinansowanej z UE.

- Inwestycja, z powodu której dzisiaj się spotykamy jest 4 razy większa i bardziej skomplikowana. Dlatego gratuluję zarządowi i wykonawcom, że projekt tak rozbudowany udało się zakończyć w odpowiednim czasie i budżecie. To projekt ostatniej mili. Takie inwestycje są traktowane przez Komisję Europejską priorytetowo- powiedział Paweł Buc, cytowany w komunikacie.

Przy omawianej inwestycji zatrudnienie znalazło, jak podał ZPMG, 9 generalnych wykonawców.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl