Port Gdańsk na 3. miejscu nad Bałtykiem pod względem przeładunków

W styczniu 2021 r. Port Gdańsk awansował na trzecie miejsce pod względem ilości przeładunków nad Bałtykiem - poinformowała w środę rzeczniczka spółki Anna Drozd. W porcie przeładowano 4,6 mln ton towarów - o 8,8 proc. więcej w porównaniu ze styczniem 2020 r.

Drozd wyjaśniła, że do tej pory od co najmniej dekady pod względem przeładunków dominowały na Bałtyku porty masowe Ust Ługa i Primorsk oraz główna brama przeładunkowa Rosji Północnej, czyli Port St. Petersburg. Wszystkie trzy porty mają znaczny udział w obsłudze handlu zagranicznego Rosji. Ogółem w 2020 r. obsłużyły 241,5 mln ton ładunków, notując 5,8-proc. spadek rdr.

"Jeszcze pod koniec 2020 r. różnica dzieląca Port w Gdańsku od Portu Primorsk wynosiła 1,3 mln ton przeładunków. Początek roku przyniósł jednak nowe rozdanie. Podium otwiera Port Ust Ługa z wynikiem 9,4 mln ton (+3,6 proc.), na drugiej pozycji St. Petersburg z wynikiem 4,7 mln ton (-0,8 proc.). W styczniu 2021 roku Port Gdańsk zanotował wynik 4,6 mln ton przeładunków, tym samym wyprzedzając Port Primorsk, który spadł na czwartą pozycję w rankingu z przeładunkami na poziomie 4,4 mln ton (-26,3 proc.)" - podała rzeczniczka Portu Gdańsk.

Na piątej pozycji wśród portów bałtyckich utrzymuje się Port w Kłajpedzie (Litwa), uzyskując 3,8 mln ton (+10,8 proc.).

"Awans na trzecią pozycję Portu Gdańsk świadczy nie tylko o dużej elastyczności naszego portu, a co za tym idzie naszych operatorów, ale wskazuje także na jego uniwersalny charakter w kontekście innych portów regionu Morza Bałtyckiego. Światowa pandemia miała wpływ na kondycję całej branży morskiej. To był także ważny sprawdzian dla polskich portów, który udało nam się zdać" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, dyrektor handlowy Portu Gdańsk Adam Kłos.

Udział Portu Gdańsk w obsłudze morskiej wymiany towarowej Polski utrzymuje się na wysokim poziomie i w 2020 r. wyniósł 46,2 proc., czyli najwięcej spośród wszystkich polskich portów.

Prezes Portu Gdańsk Łukasz Greinke podkreślił, że już dziś gdański port nie ma ograniczeń dla operatorów i kontrahentów.

"Wpływ na to mają: tor głębokowodny, dzięki czemu w Porcie Zewnętrznym możemy przyjmować największe jednostki o zanurzeniu do 15 metrów; brak pływów, czyli stała głębokość wody, a także brak zalodzenia, umożliwiający pracę przez cały rok. Ponadto jesteśmy na finiszu naszych kluczowych inwestycji zarówno od strony lądu, jak i wody" - wskazał. Greinke dodał, że realna poprawa jakości, jeśli chodzi o infrastrukturę w Porcie Wewnętrznym, będzie widoczna od połowy tego roku, kiedy wszystkie nabrzeża zostaną zmodernizowane, a tor wodny pogłębiony zostanie do 12 m.