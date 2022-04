Port Gdańsk na lepszej pozycji w rankingu portów bałtyckich

Port Gdańsk w I kwartale 2022 wyprzedził dwa porty rosyjskie (Primorsk i St. Petersburg) i awansował na drugie miejsce w rankingu portów bałtyckich pod względem przeładunków ogółem.

W pierwszym kwartale tego roku pierwszy na Bałtyku był Port Ust Ługa (26,100 mln ton, +2,3 proc.), drugi Port Gdańsk (14,802 mln ton, +11,3 proc.), trzeci Port Primorsk

(14,766 mln ton, +17 proc.), a czwarty Port St. Petersburg (12,668 mln ton, -12 proc.).

Po pierwszym kwartale Port Gdańsk utrzymuje pierwsze miejsce w przeładunku kontenerów na Bałtyku (561 396 TEU, +9 proc.). Drugi jest St. Petersburg (437 858 TEU, -12 proc.) a trzeci Port Gdynia 237 712 TEU, -0,7 proc.)

W Gdańsku nadal najliczniejszą grupą ładunkową jest drobnica: około 6 mln ton (co stanowi wzrost o 2 proc.). Na drugim miejscu są paliwa płynne, które zanotowały wzrost o 25,7 proc. osiągając wynik 5,7 mln t. Na plusie jest też węgiel, którego przeładowano ponad 1,6 mln t. Wzrost zanotowały też kontenery (+9 proc.), przewozy pasażerskie (+12,3 proc.), ładunki ro-ro (+19,6 proc.). Rekord należy do drewna - przeładowano go aż o 3535 proc. więcej niż w ub. roku. Spadki zanotowało zboże i inne masowe.

- Naszym podstawowym zadaniem, które konsekwentnie realizujemy jest modernizacja infrastruktury portowej. Finalizujemy kluczowe projekty związane z infrastrukturą dostępową zarówno od strony wody jak i lądu. Robimy to z myślą, o naszych obecnych jak i przyszłych partnerach handlowych - mówi Łukasz Greinke, prezes Portu Gdańsk. - W tym roku szacujemy wynik na poziomie 55 mln ton. Jeżeli zrealizujemy nasze cele, które wyznaczyliśmy sobie na ten rok, to mamy szansę nawet na jeszcze wyższy wynik. Jednak musimy pamiętać, że planowanie w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej jest dużo bardziej utrudnione i należy brać pod uwagę wiele scenariuszy

Port Gdańsk obsługuje 22 regularne połączenia morskie. Oprócz Europy, stałymi kierunkami obrotu towarów są USA, Ameryka Środkowa i Południowa oraz Azja. W ramach oferowanych połączeń oceanicznych (aliansów: 2M i Ocean Alliance) jest jedynym bałtyckim portem, który obsługuje bezpośrednie połączenia kontenerowe z Chinami. Do portu zawijają największe transoceaniczne jednostki świata, wymagające głębokowodnych nabrzeży. Z racji walorów geograficznych jest jednym z kluczowych punktów na logistycznej mapie świata, jednym z głównych ogniw Transeuropejskiego Korytarza Transportowego nr VI, który łączy kraje Skandynawii z państwami położonymi nad Morzem Adriatyckim. Port Gdańsk jest bramą dla towarów importowanych i eksportowanych przez przedsiębiorstwa Europy Środkowo-Wschodniej.

