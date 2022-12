Port Gdańsk odstępuje od sprzedaży ważnej spółki

Procedura sprzedaży akcji spółki Port Gdański Eksploatacja zakończona bez wyboru oferty. Taką decyzję podjął jej właściciel - Zarząd Morskiego Portu Gdańsk. W związku z wojną w Ukrainie zmieniło się znacznie spółki, wzrosły świadczone przez nią przeładunki oraz jej wycena.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk wskazuje, że w związku z nową sytuacją geopolityczną, operator portowy Port Gdański Eksploatacja realizuje przeładunki, które są gwarantem bezpieczeństwa energetycznego państwa.

W ciągu 11 miesięcy 2022 roku spółka przeładowała łącznie 3,6 mln ton węgla, co stanowi 295 proc. wzrost w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku.

- Sytuacja spółki jest znacząco inna niż w dniu, w którym ogłaszaliśmy postępowanie. Aktualna jej wycena jest wyższa - mówi Łukasz Greinke, prezes ZMPG.

Jak podano w komunikacie prasowym, na początku 2021 r. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk zdecydował się na sprzedaż pełnego pakietu akcji spółki Port Gdański Eksploatacja. Prowadzi ona działalność na ponad 89 ha w Porcie Wewnętrznym i realizuje przeładunki w oparciu o pięć nabrzeży.

Siedmiu zainteresowanych kupnem portowej spółki

Zaproszenie do negocjacji w sprawie zbycia akcji spółki zostało opublikowane 1 marca 2021 r. Odpowiedzi na zaproszenie złożyło siedmiu potencjalnych inwestorów. ZMPG podjął decyzję o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu procedury, tj. do przeprowadzenia badania due diligence spółki Port Gdański Eksploatacja, pięciu podmiotów. Ostatecznie wpłynęły trzy oferty. Zarząd podjął decyzję o zakwalifikowaniu dwóch zainteresowanych firm. W czerwcu 2022 r. ZMPG udzielił jednemu podmiotowi czasowej - do 31 grudnia 2022 r. - wyłączności na udział w negocjacjach.

Zespół ds. oceny ofert dokonał analizy ofert potencjalnych inwestorów z uwzględnieniem zaktualizowanej na koniec sierpnia 2022 r. wyceny akcji spółki, zawartego w niej stanowiska Doradcy Prywatyzacyjnego, a także aktualnej sytuacji geopolitycznej. Analiza wskazała, że wartość wynikająca z wyceny spółki Port Gdański Eksploatacja znacznie przekracza wartość wskazywaną we wcześniejszych wycenach, a także wysokość ofert inwestorów.

W związku z tym Zarząd Morskiego Portu Gdańsk zwrócił się do inwestora o uwzględnienie nowej sytuacji spółki i poprawienie oferty w terminie do 15 grudnia 2022 r.

Jak podaje komunikat, oferta, która wpłynęła, jest poniżej wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Jednocześnie inwestor nie dokonał zmiany założeń w zakresie pierwotnie planowanych do przeprowadzenia inwestycji, do których zrealizowania byłby zobowiązany po zawarciu umowy, choć potrzeby spółki w tym zakresie uległy znaczącej zmianie.

Geopolityka i działanie spółki Port Gdański Eksploatacja

Jak wskazuje ZMPG, w związku z nową sytuacją geopolityczną, operator portowy Port Gdański Eksploatacja realizuje przeładunki, które są gwarantem bezpieczeństwa energetycznego państwa. Blokada portów ukraińskich, wprowadzone embargo na surowce energetyczne sprowadzane z Rosji, przy jednoczesnej potrzebie zapewnienia ciągłości dostaw surowców z innych kierunków drogą morską, sprawiły, że spółka PG Eksploatacja przyjęła na siebie ciężar obsługi wzmożonego potoku ładunków 24h/7dni w tygodniu.

W ciągu 11 miesięcy 2022 roku spółka przeładowała łącznie 3,6 mln ton węgla, co stanowi 295 proc. wzrost w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku. Absolutnie rekordowy był listopad, w którym przeładowano ponad 750 tys. ton tego surowca. Spółka ma szansę zakończyć 2022 r. historycznym wynikiem na poziomie 6,5 mln ton przeładunków ogółem, czyli ponad dwukrotnie wyższym w porównaniu z zeszłym rokiem.

- Złożone oferty nie spełniają naszych oczekiwań z kilku względów. Sytuacja spółki jest znacząco inna niż w dniu, w którym ogłaszaliśmy postępowanie. Aktualna wycena spółki jest wyższa niż w momencie rozpoczęcia postępowania w 2021 roku. W wyniku niespodziewanej zmiany otoczenia geopolitycznego w jakim działa spółka i zwiększonego zapotrzebowania na usługi, PG Eksploatacja realizuje obecnie historyczne wyniki i przeładowuje miesięcznie prawie milion ton ładunków. Dzięki temu spółka sukcesywnie odrabia dług technologiczny inwestując w mobilny sprzęt przeładunkowy i zwiększając tym samym możliwości przeładunkowe. Spółka potrzebuje aktualnie partnera, który w dłuższej perspektywie, co najmniej 10-letniej zapewni jej odpowiednie wolumeny i masę ładunkową - mówi Łukasz Greinke, prezes zarządu Morskiego Portu Gdańsk.

Nowy sprzęt do prowadzania przeładunków, wielomilionowe zakupy

W lutym br. na terenie Dworca Drzewnego rozpoczął pracę pierwszy z trzech żurawi portowych, zakupionych przez PG Eksploatacja. - Liebherr LHM - 550. W czerwcu i sierpniu 2023 r. na nabrzeże trafią kolejne dwa żurawie LHM - 550. Inwestycje w sprzęt przeładunkowy znacząco zwiększyły i zwiększą w przyszłości możliwości przeładunkowe spółki.

W latach 2021-2022 na zakup sprzętu (żuraw LHM 550, ładowarka Volvo, wagi samochodowa

