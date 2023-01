Port Gdańsk pobił rekord przeładunków

Aż o 83 proc. wzrosły w ostatnich sześciu latach przeładunki w Porcie Gdańsk. W 2022 roku padł rekord - port przeładował 68,2 mln ton ładunków. To o 28 proc. więcej niż rok wcześniej. Pracę portu napędzały surowce energetyczne.

- To był fantastyczny rok w polskich portach morskich. Rekord przeładunków z 2021 r. został spektakularnie pobity. Wyniki przeładunkowe jasno pokazują, w jak dobrej kondycji znajdują się trzy największe polskie porty. W sumie przeładowały 133 mln ton towarów. To o 18 proc. więcej niż rok wcześniej - oznajmiłwiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Wpływ na rosnące przeładunki miało embargo na rosyjskie towary. - Pokazało też one jak istotne są porty morskie, jak ważną rolę odgrywają w kwestii bezpieczeństwa państwa. Jestem przekonany, że na sukcesy naszych portów wpływ mają zrealizowane w ostatnich latach inwestycje, które przyczyniły się do rozwoju tego sektora i zwiększenia możliwości przeładunkowych - stwierdził Gróbarczyk.

Zdaniem Grzegorza Witkowskiego, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury polskie porty zdały egzamin w 100 proc.

- 24 lutego 2022 r. gdy Rosja napadła na Ukrainę, wiedzieliśmy, że polskie porty odegrają znaczącą rolę. I tak się stało - powiedział.

- Wykorzystały swój gospodarczy potencjał. Razem z operatorami portowymi stanęły na wysokości zadania - dodał Witkowski.

Prezes Portu Gdańsk Łukasz Greinke, przyznał, że 2022 rok stał pod znakiem wielu wyzwań.

- Stanęliśmy wobec poważnych wyzwań wynikających z gospodarczych konsekwencji agresji Rosji

na Ukrainę i zamknięcia wschodniej granicy Polski na dostawy surowców, przede wszystkim węgla. Porty morskie w tym Gdańsk, musiały przejąć wolumen tego towaru, który do tej pory był importowany granicą lądową. Udało nam się sprostać temu zadaniu. Dzięki zrealizowanym w ostatnich latach inwestycjom portu takim jak zmodernizowane nabrzeża, place składowe dziś możemy spać spokojnie i nie martwić się o temperatury w naszych domach - wyjaśnił menadżer.

W Porcie Gdańsk w 2022 r. przeładowano łącznie 68,2 mln ton towarów, co stanowi 28 proc. wzrost

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

w stosunku do roku poprzedniego. To absolutnie najlepszy wynik w historii Portu Gdańsk. Dwie grupy ładunkowe, które wygenerowały największe wzrosty, to oczywiście ropa naftowa i węgiel. Przeładunki węgla sięgnęły 13,2 mln ton (wzrost o 175 proc. w stosunku do 2021 r.), w tym ok. 12,5 mln ton w relacji importowej. Z kolei paliwa płynne urosły aż o 35 proc. i pokonały drobnicę, stając się dominującą grupą ładunkową w Porcie Gdańsk. W sumie przeładunki paliw wyniosły 25 mln ton.

- Jesteśmy dynamicznie rozwijającym się portem. W rankingach europejskich aspirujemy do pozycji lidera. Nie ma portu, który w ostatniej dekadzie realizowałby takie wzrosty. Cały czas umacniamy swoją pozycję na Bałtyku - w przeładunkach ogółem zajmujemy już 2. miejsce. Wyprzedza nas tylko port Ust Ługa, który jest głównym oknem surowcowym, jeśli chodzi o rosyjską ropę. Ale wierzę w to,

że wprowadzone embargo odmieni również i tę sytuację. Sankcje na Rosję będą odczuwalne,

gdy przeładunki w tym rosyjskim porcie spadną o 40 – 50 proc. - ocenił prezes Greinke.

Wpływ na wyniki przeładunkowe Portu Gdańsk miały inwestycje, zwłaszcza w Porcie Wewnętrznym, gdzie zmodernizowano około 5 km uniwersalnych nabrzeży, które służą bieżącym przeładunkom

i wprost przekładają się na możliwości obsługi dodatkowego wolumenu towarów.

W ostatnich 6 latach wartość zrealizowanych inwestycji przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, jak

i podmioty zewnętrzne (kontrahenci, Urząd Morski, PKP PLK) przekroczyła 4,8 mld zł. Planowane

i w trakcie realizacji są kolejne przedsięwzięcia opiewające na ponad 4,2 mld zł.