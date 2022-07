Port Gdynia ma nowe wielkie place manewrowo-składowe

W Centrum Logistycznym Portu Gdynia otwarto dwa nowe ogromne place manewrowo-składowe, o łącznej powierzchni ponad 17 hektarów. Posłużą one do składowania kontenerów, a także elementów farm wiatrowych.

Prace wykonano w rekordowym tempie, a ich podłoże zostało dodatkowo utwardzone przy użyciu specjalnych technologii, tak by można było na nich składować nawet bardzo ciężkie ładunki - do 18 ton na metr kwadratowy.

- Warto też wspomnieć, że beton był profilowany do zadanej rzędnej wysokościowej za pomocą specjalistycznych maszyn typu Somero z laserową niwelacją listwy profilującej nawierzchnię z dokładnością do kilku milimetrów - zdradza Przemysław Młynarczyk, kierownik budowy z Grupy NDI, która wykonała place.



Przy okazji budowy placów, wybudowano drogę dojazdową od ul. Logistycznej. Do budowy placów wykorzystano aż 80,5 tys. m3 betonu, pierwszy z nich ma powierzchnię 90,1 tys. m2, a drugi 86,5 tys. m2. Wartość prac to 70,7 mln zł netto. Mają one pozwolić Portowi Gdynia na dalszy rozwój i zwiększenie jego roli jako miasta na mapie europejskiej sieci transportowej.

