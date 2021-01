Port Gdynia: mimo pandemii rekord przeładunków pobity

Rekordowe przeładunki pomimo pandemii oraz dobre prognozy na kolejne lata uzasadniają inwestowanie w Port Gdynia. Pozwalają na realizację strategicznego zadania będącego wyzwaniem XXI wieku, jakim jest budowa Portu Zewnętrznego - mówi Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

Jakimi przeładunkami Port Gdynia skończył rok 2020?



- Pandemia COVID-19 wpływa na kondycję żeglugi morskiej. Pomimo kryzysu większość polskich portów nie zamroziła jednak usług, a wprowadzane ograniczenia w związku z pandemią nie zakłócają ich funkcjonowania.



Zamknęliśmy rok 2020 wzrostem przeładunków o 2,9 proc. w porównaniu do 2019 roku, który był rekordowy w historii portu (24 mln ton - red.). To bardzo istotny wzrost w czasie światowej pandemii i spowolnienia gospodarczego. Ten fakt najlepiej świadczy o doskonałej sprawności i efektywności terminali operujących na terenie Portu Gdynia oraz konsekwentnej realizacji strategii rozwoju Zarządu Morskiego Portu Gdynia.



Bardzo widoczna była dynamika wzrostu przeładunków zboża - za 12 miesięcy wyniosła 68,6 proc.. Ważny jest niewielki, ale w obecnych czasach znaczący, wzrost przeładunków kontenerów, o 0,9 proc. w skali roku. To efekt wytężonej pracy terminali kontenerowych BCT oraz GCT, które przeładowały odpowiednio 502 tys. TEU oraz 401 tys. TEU.



Dla kontynuacji wizji budowniczych Portu Gdynia Eugeniusza Kwiatkowskiego i inż. Tadeusza Wendy, konieczne jest myślenie o rozwoju w perspektywie kolejnej dekady. Port Zewnętrzny będzie generatorem rozwoju gospodarczego Polski, tak jak to miało miejsce w latach trzydziestych, stymulując inwestycje i tworząc miejsca pracy w otoczeniu okołoportowym. Szacujemy wpływy do budżetu państwa z danin należnych w postaci ceł i podatków na poziomie 3-4 mld zł.Centralną częścią Portu Zewnętrznego będzie terminal kontenerowy z możliwością przeładunku - w pierwszym wariancie - dwóch milionów TEU. W planach przewiduje się rezerwę terenu na kolejne 0,5 miliona TEU. Port Zewnętrzny będzie posiadał nabrzeże o długości 2500 m i szerokości 700 metrów. Zakłada się, że w Porcie Zewnętrznym będą obsługiwane kontenerowce o maksymalnej wielkości ponad 25 tysięcy TEU (o długości 490 m i szerokości 72 m).Równie duża będzie obrotnica w Porcie Zewnętrznym - projekt przewiduje 1000 m. Początek nabrzeża Portu Zewnętrznego to przedłużenie obecnego nabrzeża Śląskiego - z pirsu węglowego ma się rozpoczynać nowy układ portowy mający prawie trzy kilometry długości i prowadzący do nowego wejścia głównego do portu o szerokości 300 metrów.Przewiduje się również powstanie w Porcie Zewnętrznym małego terminala LNG, który będzie służył do bezpośredniego bunkrowania statków przypływających do Portu Gdynia - jest to zgodne z dyrektywą unijną - Komisja Europejska chce do 2050 r. całkowicie wyeliminować emisje pochodzące z transportu morskiego.Czytaj także: Port Gdańsk inwestuje: musimy pokazać nasze przewagi - W ciągu 8-10 lat na powierzchni blisko 270 hektarów w gminie Kosakowo, dosłownie pod Gdynią, powstanie zaplecze logistyczne portu znane już pod nazwą Dolina Logistyczna. Będzie to nasz „suchy” port dla ruchu kołowego i kolejowego - takie zaplecze jest bardzo ważne w strategii rozwoju portu. Mamy także zamiar wspólnie z PKP zbudować suchy port w Maksymilianowie.Inwestycje w infrastrukturę dostępową w Porcie Gdynia idą pełną parą. Obecnie prowadzone są dwie duże inwestycje mające na celu poprawę dostępu kolejowego, które opiewają łącznie na kwotę blisko 1,6 mld zł. W ramach gigantycznej inwestycji PKP PLK pn. „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni” przebudowywanych jest aż 115 km torów. Dodatkowo realizujemy projekt pod nazwą „Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia - przebudowa i elektryfikacja".Oba przedsięwzięcia mają na celu zwiększenie ruchu kolejowego i poprawę bezpieczeństwa jego prowadzenia oraz ograniczenie emisji spalin, a dodatkowo poprawę konkurencyjności transportu kolejowego w obsłudze ładunkowej Portu Gdynia. Inwestycje w tym zakresie wpisują się w europejskie strategie zakładające przenoszenie części ładunków z dróg na kolej oraz uwzględniają transfer ładunków z projektowanego Portu Zewnętrznego.- Jednym z najważniejszych, realizowanych obecnie zadań inwestycyjnych jest, współfinansowane ze środków unijnych (POIiŚ 2014-2020), pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia oraz związana z tym przebudowa nabrzeży. Zadanie to przyczyni się nie tylko do poprawy konkurencyjności portu, poziomu bezpieczeństwa nawigacyjnego, a także do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska, w realizowanej idei Green Port. Celem wykonywanych prac jest umożliwienie zawijania do portu znacznie większych statków, o maksymalnej długości do 400 m, szerokości do 58 m i maksymalnym zanurzeniu do 15 m (obecne maksymalne zanurzenie wynosi 13,5 m).Projekt składa się z dwóch zadań. Pierwszym z nich jest „Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia - Etap I i III” . To zadanie realizowane jest w trzech etapach przez dwóch inwestorów - Zarząd Morskiego Portu Gdynia (etap I i III) i Urząd Morski w Gdyni (etap II). W I etapie nastąpiła przebudowa obrotnicy nr 2 w rejonie Basenu IX - na chwilę obecną do średnicy 400 m, docelowo do średnicy 480 m.Urząd Morski w Gdyni zrealizuje w zadaniu nr 1 etap II projektu, polegający na pogłębieniu toru podejściowego do portu poza falochronami. Głębokość na torze podejściowym wynosić będzie docelowo - 17,00 m, a jego parametry będą przystosowane do obsługi statków o szerokości 58 m. Pogłębienie toru podejściowego jest niezbędne, aby umożliwić wpływanie do portu statkom o większym zanurzeniu.- Realizacja sformułowanych w strategii kierunków rozwoju ma umożliwić Gdyni utrzymanie charakteru portu uniwersalnego, zdolnego do obsługi największych statków zawijających na Bałtyk jako kluczowego węzła transportowego w europejskim korytarzu transportowym Bałtyk-Adriatyk. Czas pandemii pokazuje, że taki charakter funkcjonowania portu w tej części Bałtyku, jest składnikiem panaceum na światowe spowolnienie gospodarcze.Stawiamy na uniwersalność, dlatego też w Publicznym Terminalu Promowym będzie możliwość przeładunku intermodalnego. Rozwiązania przestrzenne umożliwiać będą obsługę transportu promowego w systemie dwupoziomowym na jednym stanowisku promowym oraz obsługę ruchu pasażerskiego. Ruch pasażerski obsługiwany będzie z galerii pasażerskiej łączącej budynek terminalu ze stanowiskiem promowym. W rejonie placu przed budynkiem terminalu zaprojektowano place postojowe i perony do obsługi komunikacji publicznej dla pasażerów.Zakończenie prac zaplanowano na II połowę 2021 roku. Wartość inwestycji to około 290 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi około 117 mln zł.Czytaj także: Ubywa węgla i rudy. Szczecin i Świnoujście muszą się zmienić - Idea Green Port jest dla nas ważna i absolutnie nie lekceważymy zagadnień dotyczących ekologii, gdyż jesteśmy specyficznym portem działającym dosłownie w centrum miasta. Przygotowujemy się do tankowania w Porcie Gdynia statków na LNG i myślimy już o paliwie wodorowym. Idziemy jeszcze dalej - w nowym terminalu promowym można będzie zasilać promy energią elektryczną z lądu podczas postoju, by wyeliminować całkowicie emisję spalin. Wkrótce pojawi się taka możliwość na pozostałych terminalach. Powstanie też infrastruktura do odbioru ścieków sanitarnych.- Podejmujemy liczne działania w obszarze technologii dronowych, będąc europejskim liderem w tej dziedzinie. Realizując ideę safety first, podpisaliśmy porozumienie o współpracy w ramach programu Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów (CEDD). Wspiera on testowanie i standaryzację technologii dronowych w zastosowaniach specjalistycznych i jest platformą umożliwiającą wymianę doświadczeń z podmiotami pracującymi na rzecz środowiska bezzałogowych statków powietrznych w Polsce.W ramach projektu badawczo-rozwojowego pod nazwą „Lotniczy System Monitoringu" powstała niezawodna platforma wielowirnikowca w układzie X8 przystosowana do pracy w bardzo trudnych warunkach portowych: silnego wiatru, dużego zasolenia powietrza oraz zakłóceń w komunikacji dron-operator. Dron został wyposażony w kamerę z zoomem, która posłuży do obserwacji terenów Portu Gdynia na potrzeby bezpieczeństwa. Ponadto dron zadba o środowisko, korzystając z czujników zanieczyszczenia wody i powietrza - pod tym kątem będą sprawdzane statki wchodzące do portu.- Problemem rzutującym na potoki towarów płynących do europejskich portów jest w pewnym stopniu konflikt biznesowy pomiędzy USA i Chinami - ten fakt będzie miał wpływ na ilość przeładunków.Na razie zarówno ów konflikt jak i pandemia COVID-19, jak wspomniałem, nie rzutują na przeładunki w Porcie Gdynia. Po prostu robimy swoje i kładziemy nacisk na realizację inwestycji w naszym porcie i to zarówno tych krótko- jak i długoterminowych, które planowane są na trzydzieści i więcej lat. Pandemia COVID -19 nie jest problemem - traktujemy ją jako szansę, a nie zagrożenie i wyciągamy pozytywne wnioski ze zmian na trudnym portowym rynku.Natomiast brexit spowodował, że mamy w Porcie Gdynia renesans bezpośrednich połączeń liniowych z Wielką Brytanią.Port Gdynia ceniony jest przez kontrahentów na międzynarodowym rynku usług portowych jako port o wysokim standardzie oferowanego serwisu na poszczególnych terminalach. Wynika to z wysokich kwalifikacji zespołów oraz wdrażanych systemów bezpieczeństwa i ekologii.Rozmawiał: