Port Gdynia przed wielkim, inwestycyjnym skokiem

– Port Gdynia zamierza uczestniczyć w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim. W 2025 roku będziemy gotowi na to, aby obsłużyć pierwszy statek offshorowy. Jest to zbieżne z terminem rozpoczęcia budowy morskich farm wiatrowych – mówi w rozmowie z portalem WNP.PL Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Jeśli natomiast chodzi o głębokowodny terminal kontenerowy w Świnoujściu: do 15 kwietnia zbierane są oferty z rynku również w celu pozyskania partnera, choć akurat Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście nie idzie w kierunku kontrahenta w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.Rynek zweryfikuje ten projekt w połowie kwietnia.- Ustawa daje możliwość tworzenia morskich farm wiatrowych, rozliczania dotacji. Farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim zaczną powstawać i trwa poszukiwanie portu instalacyjnego, z którego będą mogły wypływać gotowe segmenty wież wiatrowych, instalowanych na wodach Bałtyku.Początkowo przewidywaliśmy, że nasz Port Zewnętrzny stanie się swego rodzaju hybrydą - większa jego część będzie terminalem kontenerowym, a końcówka pirsu posłuży rozwojowi morskiej energetyki wiatrowej. Zmieniliśmy jednak nieco strategię ze względu na moment, w którym mają wystartować morskie farmy wiatrowe.Chcemy w pierwszym etapie stworzyć terminal instalacyjny, a potem wybrać partnera do budowy terminalu kontenerowego. Dlatego będziemy w 2025 roku gotowi na to, aby obsłużyć pierwszy statek offshorowy. Jest to zbieżne z terminem rozpoczęcia budowy morskich farm wiatrowych.- Terminal właściwie jest już gotowy. Ta część portu radykalnie się zmieniła. Wszyscy, którzy przyjeżdżają do Gdyni w miejsce, gdzie do niedawna stały stare, nieużywane magazyny, są zaskoczeni wyglądem i nowoczesnością tego miejsca.Terminal ma być przekazany w połowie roku - i nie widzimy zagrożenia dla dotrzymania tego terminu. Myślę, że pierwszy prom wypłynie z niego na przełomie września i października.- To przede wszystkim nowa jakość. Dzisiaj wypływa z Portu Gdynia tylko Stena Line, gdyż nie ma miejsca dla innych promów. Wkrótce będzie to terminal publiczny, z którego będą mogli korzystać również inni operatorzy. Toczą się już w tej sprawie rozmowy. Staniemy się takim hubem promowym na wschodzie, jakim na zachodzie jest Świnoujście.- Port Gdynia został ciasno otoczony pierścieniem miasta, co uniemożliwia rozwój w głąb lądu. Dlatego pojawił się pomysł budowy tzw. Doliny Logistycznej i zaplecza lądowego portu tuż za granicami miasta.Pierwszą rzeczą, jaką zrobiliśmy, było objęcie części gmin Rumia i Kosakowo granicami administracyjnymi portu. To bardzo ważne, gdyż port ma teraz prawo pierwokupu terenów i na pewno będziemy inwestować. Warunkiem jest budowa drogi stanowiącej dostęp do portu.Idziemy w dobrym kierunku. Wyprowadzimy z miasta ruch samochodów ciężarowych, które będą oczekiwały na wjazd do portu na parkingach buforowych w Dolinie Logistycznej. Wdrażamy właśnie system elektronicznej awizacji samochodowej. Auta będą pojawiały się u bram portu w określonym czasie, więc zmniejszy się nasilenie ruchu i zmaleją zatory na ulicach miasta.- Głównym celem budowy suchych portów jest usprawnienie transportu między portami morskimi a pozostałą częścią kraju. Budowa terminalu intermodalnego w Bydgoszczy Emilianowie wpisuje się w Strategię Rozwoju Portu Gdynia do 2027 r., która zakłada zwiększenie udziału transportu kolejowego w obsłudze towarów przechodzących przez port.Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod koniec grudnia 2020 roku wpłynął wniosek o zgodę na utworzenie Terminala Intermodalnego w Bydgoszczy Emilianowie. Terminal ma pełnić rolę tzw. suchego portu i stanowić zaplecze dla Portu Gdynia. Do takiego terminala docierałyby np. drogą kołową kontenery, które będą dalej dystrybuowane - np. koleją - do portu morskiego. Inwestycja ma powstać w ramach Krajowego Programu Odbudowy; na jej realizację potrzebna jest zgoda Komisji Europejskiej.Rozwój Portu Gdynia w coraz większym stopniu związany jest z potencjałem transportu intermodalnego, który w najbliższych latach stanie się priorytetową gałęzią przewozu towarów zarówno w Polsce, jak i w Europie.Niezbędne do naszego dalszego rozwoju jest stworzenie intermodalnego centrum konsolidacji oraz redystrybucji ładunków, czyli tzw. suchego Portu Gdynia. Utworzenie terminali przeładunkowych w głębi lądu, które będą w stanie przyjąć dodatkowe strumienie ładunków, w połączeniu z inwestycjami realizowanymi w porcie zwiększy jego atrakcyjność dla operatorów logistycznych. Terminal ten zlokalizowany będzie na końcu linii nr 201, która - po modernizacji - zapewni szybki i sprawny przewóz towarów z Portu Gdynia.Spółkę celową Terminal Intermodalny Bydgoszcz Emilianowo powołano 28 lipca 2020 roku. To realizacja zawartego w 2019 roku porozumienia, którego sygnatariuszami byli PKP, Zarząd Morskiego Portu Gdynia, PKP Cargo, Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, gmina Nowa Wieś Wielka i wojewoda kujawsko-pomorski. Spółka ma za zadanie przygotować projekt oraz dokumentację nowego centrum.W przyszłym roku będziemy obchodzić 100 lat istnienia... W drugie stulecie wchodzimy więc z dużymi inwestycjami - to będzie nowe otwarcie.