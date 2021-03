Port Gdynia z rekordowym wzrostem przeładunków

Port Gdynia zakończył 2020 rok ze wzrostem przeładunków o 2,9 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Plasuje go to pod względem dynamiki na drugiej pozycji w zestawieniu 10. największych portów na Morzu Bałtyckim. Pomimo światowego spowolnienia gospodarczego wynikającego z pandemii tempo inwestycji nie zwolniło, zapadły też ważne decyzje dla dalszego rozwoju portu.

Port Gdynia osiągnął w 2020 roku rekordowy wynik przeładunków, dający wzrost o 2,9 proc. w porównaniu do poprzedniego roku.

Jako jedyny polski port zamknął ubiegły rok dodatnim wynikiem - w 2020 roku uzyskał lepszy wynik niż w roku 2019, który był rekordowym rokiem niezakłóconej pracy.

Całkowita wartość inwestycji infrastrukturalnych w obrębie Portu Gdynia to ponad 4 mld zł.

Port Zewnętrzny z udziałem światowych konsorcjów

