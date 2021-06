Port kontenerowy w Świnoujściu - nowe podejście już blisko

W najbliższym czasie ma zostać ogłoszone nowe postępowanie w sprawie wyboru inwestora i operatora głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu. Pomorze Zachodnie liczy na nowy port, ale droga do niego usiana jest trudnościami. Już po kwietniowym fiasku przetargu narosły wokół niego niejasności, a sprawa stała się przedmiotem poselskiej interpelacji.

Jego zdaniem, kryzys wywołany pandemią mógł być jedną z głównych przyczyn, na skutek których zgłosił się tylko jeden inwestor - i to z tak niskim kapitałem zakładowym.Podejrzewa jednak, że wśród zainteresowanych budową portu pojawiły się obawy, co do jego efektywnego działania. Chodzi o brak odpowiedniej infrastruktury na zapleczu, o to że Odra, którą można by transportować kontenery na barkach, nie jest żeglowna, a także o to, że oczekiwana od lat 90. modernizacja Nadodrzanki, łączącej Szczecin z Wrocławiem, została przez rząd wykasowana z Krajowego Programu Kolejowego jeszcze w 2016 roku. (Do pomysłu wrócono we wrześniu 2020 r. PKP PLK podpisała dwie umowy na opracowanie studium wykonalności dla prac na trasie Rzepin-Szczecin Podjuchy oraz Szczecin Podjuchy-Szczecin Dąbie-Świnoujście. Dokumenty mają być gotowe w 2022 r.)- W 2015 r. miało się rozpocząć użeglownienie Odry, najpierw przez przywrócenie jej III klasy żeglowności, dzięki m.in. pieniądzom z Banku Światowego. Przez pięć lat rząd nie zrobił w tym zakresie praktycznie nic... Teraz słychać, że do projektów sprzed lat trzeba wracać. Gdyby zrealizowano je szybciej, może mielibyśmy większe szanse na port kontenerowy w Świnoujściu - mówi poseł.W pierwszej połowie czerwca szczecińskie wydanie Gazety Wyborczej podało, że prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Krzysztof Urbaś i reprezentujący spółkę Baltic Gateway Limited znają się, a kilka lat wcześniej łączyły ich interesy.I rzeczywiście, angielski rejestr firm podaje, że James Sutcliffe od 2010 r. tworzył spółkę Port Evo Limited z Krzysztofem Urbasiem i Markiem Prażmakiem, pełnomocnikiem portu ds. budowy terminala kontenerowego.- To powinno zostać wyjaśnione. Nie codziennie dochodzi do sytuacji, że oferent jest powiązany gospodarczo z osobami, które podejmują decyzje dotyczące realizacji inwestycji - komentuje poseł Marchewka.Do sprawy odniósł się Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.Jak napisano w oświadczeniu, Krzysztof Urbaś i Marek Prażmak działają w branży portowej od kilkudziesięciu lat. W czasie swoich karier zawodowych byli aktywni we wszystkich polskich portach morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, wobec czego znają osobiście znaczącą większość osób związanych z branżą portową, zarówno u nas, jak i w regionie Morza Bałtyckiego. ZMPSiŚ nie dostrzega zatem niczego nagannego w samym fakcie osobistej znajomości Krzysztofa Urbasia, Marka Prażmaka i Jamesa Sutcliffe’a."Port Evo Limited była firmą konsultingową, która została założona w roku 2011, początkowo dla potrzeb analiz związanych z projektem zewnętrznego terminala kontenerowego w Gdyni, której jeden z wariantów jest obecnie realizowany. W tamtym czasie ani Krzysztof Urbaś, ani Marek Prażmak nie pracowali w żadnych spółkach powiązanych ze Skarbem Państwa, utrzymując się z własnej działalności gospodarczej. Doradzali w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w wielu projektach dotyczących działalności lub rozwoju portów morskich i nowych inwestycji w takich portach zarówno w Polsce, jak i Europie. Działalność Port Evo Limited została zakończona na przełomie lat 2016/2017, a wniosek do brytyjskiego rejestru o wykreślenie tej spółki został złożony w lutym 2017 roku" - czytamy w oświadczeniu.Argumentacja portu jest taka, że - po pierwsze - w postępowaniu nie chodziło o wydawanie państwowych pieniędzy, lecz odwrotnie: o wydawanie prywatnych, a po drugie - do wyboru nie doszło.Tak czy inaczej: oferta Baltic Gateway Limited wygląda trochę jak rzucenie ratunkowego koła wobec braku innych zainteresowanych. Koło okazało się jednak niesprawny.Ostatnio głębokowodny terminal kontenerowy w Świnoujściu dostał potężne wsparcie w postaci gwarancji premiera Mateusza Morawieckiego i ujęcia przedsięwzięcia w Polskim Ładzie.- Zbudowanie głębokowodnego portu kontenerowego to wielka szansa dla Szczecina i Świnoujścia - mówił w szczecińskim porcie Mateusz Morawiecki.Podkreślił też potrzebę pogłębienia do 17 m i poszerzenia do 500 m toru wodnego prowadzącego do portu w Świnoujściu.Premier zaakcentował logiczne i spójne działania na Pomorzu Zachodnim, zwracając uwagę też na znaczenie największej inwestycji chemicznej w Polsce i tej części Europy - Polimerów Police. Przede wszystkim jednak skupił się na inwestycjach infrastrukturalnych w obszarze gospodarki morskiej. Mówił też o rozbudowie terminalu gazowego LNG.- Wielkie inwestycje przemysłowe potrzebują bardzo sprawnej infrastruktury, która wiąże się z dobrym systemem dróg, kolei - podkreślił premier polskiego rządu.I wskazał na kolejny strategiczny projekt komunikacyjny: ponad 50-kilometrową obwodnicę zachodnią Szczecina i Polic z ponad 5-kilometrowym tunelem pod Odrą, najdłuższym w Polsce. Koszt inwestycji szacowany jest na 5,5 mld zł.- To będzie ring wokół Szczecina, pierścień komunikacyjny, który zwiększy szanse na nowe przedsięwzięcia gospodarcze w Szczecinie i regionie - precyzował szef rządu. - W ciągu najbliższych kilku tygodni ogłosimy przetarg, a w najbliższych dwudziestu kilku miesiącach ruszą prace budowlane.Mateusz Morawiecki do listy przedsięwzięć dorzucił także S10 - jeszcze jedną bardzo ważną inwestycję komunikacyjną łączącą Pomorze Zachodnie z centralną Polską i Warszawą przez Stargard, Wałcz, Piłę, Bydgoszcz i Toruń.- Ta arteria również stworzy mieszkańcom i przedsiębiorcom Pomorza Zachodniego nowe perspektywy gospodarcze - dodał.Na konferencji z premierem wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk przypomniał o realizowanej przez PKP PLK modernizacji sieci kolejowej w zespole portowym o wartości 1,5 mld zł, a także o inwestycjach infrastrukturalnych Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, które pochłoną podobną kwotę.Minister podkreślił wymienił także przebudowę mostu w Podjuchach, która ma być zakończona w 2023 roku. Dzięki temu Odrzańska Droga Wodna wypełni wymogi klasy międzynarodowej.Drogowe plany wyglądają imponująco, ale poseł Marchewka wskazuje, że na razie droga S3 w okresie letnim na dojeździe pod Świnoujścia jest tak zatłoczona, że czas przewozu ładunków drastycznie wzrasta...W tle problemów ze znalezieniem inwestora terminala kontenerowego w Świnoujściu w branży portowej toczy się debata, czy nowy port kontenerowy przyczyni się do zwiększenia obrotów polskich portów ogółem, czy tylko odbierze część przeładunków portom w Gdańsku i Gdyni.To zjawisko nazywa się potocznie kanibalizacją i wypowiadają się o nim liczni eksperci. Ci przedstawiani na stronie internetowej Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście są zdania, że do takiego procesu nie dojdzie. Terminal w Świnoujściu znajdzie swoich klientów, może nawet zagrozić portom Morza Północnego, z Hamburgiem na czele.- Jeśli chcemy rzeczywiście konkurować na równych warunkach z Rotterdamem i Hamburgiem, musimy zapewnić sobie możliwość rozwoju DCT Gdańsk i skoncentrować potencjał przeładunkowy Polski w jednym miejscu. Ze względu na położenie i infrastrukturę, Gdańsk pozostaje idealnym miejscem do pełnienia roli jednego z głównych centrów dla regionu Morza Bałtyckiego oraz portowej bramy dla krajów pozbawionych dostępu do morza. Jesteśmy do tego w pełni przygotowani. Potencjalna rozbudowa terminalu stwarza atrakcyjne warunki do wprowadzenia nowych usług i aliansów żeglugowych zainteresowanych współpracą z Baltic Hub - mówi Cameron Thorpe, prezes DCT Gdańsk.Przypomnijmy, że to największy terminala kontenerowy na Bałtyku, który w ubiegłym roku przeładował ponad 1,9 mln TEU,- Jeśli zaś mowa o innych portach, samo zbudowanie portu nie oznacza przyciągnięcia ładunków. Gdy weźmiemy pod uwagę różne połączenia zachodnich portów z Azją, Ameryką Północną, Bliskim Wschodem, Ameryką Południową i innymi miejscami, to istnieje potrzeba jednego miejsca - przystanku, do którego statki mogłyby zawinąć, aby załadować i rozładować kontenery. Jedynym sposobem na przyciągnięcie tego rodzaju usług do Polski będzie posiadanie jednego superhubu, a nie rozproszenie takich usług w wielu portach. Taka strategia nie powiedzie się i spowoduje jedynie kanibalizację istniejącego wolumenu - powiedział w rozmowie z WNP.PL.Czytaj także: Mamy szansę stać się Singapurem Bałtyku Większą szansę dla Świnoujścia widzi za to Łukasz Greinke, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, w skład którego wchodzi DCT.- W Porcie w Gdańsku stale monitorujemy rynek, bo to on dyktuje warunki i wskazuje kierunki działania. Tak jest również w przypadku projektu, jakim jest terminal w Świnoujściu. Z naszych doświadczeń wynika, że jeżeli pojawia się nowa infrastruktura, nasi kontrahenci wiedzą, jak ją wykorzystać. W przypadku Świnoujścia dostrzec można potencjał związany z żeglugą śródlądową oraz połączeniami drogowo-kolejowymi ze Śląskiem, Czechami, Austrią czy Węgrami - mówi.Zbieżny pogląd ma poseł Marchewka.- Uważam, że konkurencja służy rozwojowi gospodarczemu. Dziś kontenery z terminali na Dolnym Śląsku drogą lądową trafiają do portów w Gdańsku, Hamburgu, nawet w Słowenii. Jeżeli trafiłyby do portu w Świnoujściu, skorzystaliby na tym gestorzy ładunków. Naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego wskazali w swojej pracy, że można by zaoszczędzić dzięki temu ponad 20 proc. kosztów transportu.Ostateczną odpowiedź na gorące pytania dotyczące terminala w Świnoujściu da rynek. Chociaż polityka może dorzucić swoje trzy grosze.* * *Port kontenerowy w Świnoujściu ma powstać na pirsie (sztuczny półwysep) usypanym na wodach Zatoki Pomorskiej, na wschód od gazoportu (oba obiekty będą ze sobą sąsiadować). Szacuje się, że budowa (sfinansowana przez inwestora) może kosztować około 3,7 mld zł. Po osiągnięciu pełnej zdolności eksploatacyjnej w terminalu będzie się przeładowywać 1,5-1,6 mln TEU rocznie przy pojemności teoretycznej 2 mln TEU. Docelowo ma przynosić Skarbowi Państwa 10,6 mld zł rocznie.