Port Lotniczy Bydgoszcz bez rekompensaty?

- Jaką pomoc dla portów lotniczych poza instrumentami tarczy antykryzysowej przygotowało ministerstwo? – pyta ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka poseł Paweł Olszewski.

Polskie Linie Lotnicze LOT podały, że od 1 czerwca 2020 roku zostaną wznowione rejsy krajowe. Przewodniczący Komisji Infrastruktury, poseł Paweł Olszewski zwraca uwagę, że wśród portów lotniczych, które będą funkcjonować od tego terminu nie znalazł się Port Lotniczy Bydgoszcz.



Poseł wystosował w związku z tym pismo do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka.



Pyta w nim, jakie kryteria decydowały o tym, że od 1 czerwca 2020 roku, w ramach rejsów krajowych, będą mogły funkcjonować porty lotnicze w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu, Poznaniu i Zielonej Górze.

Paweł Olszewski docieka także, dlaczego, wśród portów lotniczych, które będą funkcjonować od 1 czerwca 2020 roku, nie znalazł się Port Lotniczy Bydgoszcz. Kiedy planowane jest ponowne włączenie do funkcjonowania Portu Lotniczego Bydgoszcz? - dopytuje.



- Czy w związku faktem, iż w odróżnieniu od portów lotniczych wymienionych powyżej, Port Lotniczy Bydgoszcz nie będzie funkcjonował od 1 czerwca 2020 roku, otrzyma rekompensatę finansową z resortu infrastruktury? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? Jeśli nie, to czy ministerstwo planuje podjąć działania mające na celu doprowadzenie do utworzenia możliwości wypłaty takiej rekompensaty? Jaką pomoc dla portów lotniczych poza instrumentami tarczy antykryzysowej przygotowało ministerstwo? – pyta ministra Adamczyka poseł Paweł Olszewski.



Przypomnijmy, 142,2 miliona złotych to przewidywana kwota rządowego wsparcia dla krajowych lotnisk uruchomiona w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że na liście znalazło się osiem lotnisk: Warszawa, Katowice, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Rzeszów oraz Szczecin. Gdyby te informacje potwierdziły się, rządowa pomoc nie trafiłaby do Modlina, Lublina, Bydgoszczy, Łodzi czy Olsztyna.



