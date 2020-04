Port Lotniczy Modlin liczył na rekord, ale koronawirus popsuł plany

Na początku roku 2020 liczyliśmy, że najbliższy czas będzie wyjątkowy, że znikną przeszkody, które powstrzymują rozwój naszego portu i będziemy mogli odpowiedzieć na coraz większe zapotrzebowanie przewoźników i touroperatorów - mówi Leszek Chorzewski, p.o. prezesa Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa/Modlin. Tak się jednak nie stanie. W pierwszym kwartale 2020 r. W Modlinie obsłużonych zostało 489 tys. pasażerów, o 32 proc. mniej niż

w analogicznym okresie roku 2019.

17 milionów pasażerów

Lotnisko Warszawa/Modlin rozpoczęło swoją działalność w 2012 roku. W ciągu niespełna 8 lat obsłużyło ponad 17 milionów pasażerów.W warunkach normalnego działania stanowi naturalne uzupełnienie oferty Lotniska Chopina, jest otwarte 24 godziny na dobę oraz dobrze skomunikowane. Z powodzeniem może pełnić rolę lotniska zapasowego dla głównego lotniska w Warszawie.W 2019 roku rozpoczęły się pierwsze w historii lotniska, całosezonowe loty czarterowe realizowane przez wiodących na rynku polskim touroperatorów. Rok 2019 zamknął się rekordową liczbą 3,1 mln pasażerów a w szczytowym okresie sezonu letniego obsługiwane były 52 kierunki regularne i 8 czarterowych.Lotnisko Warszawa/Modlin w czerwcu 2019 r. zostało pierwszym portem regionalnymw Polsce wyposażonym w system odprawy z użyciem bramek biometrycznych. Do końca 2019 roku z automatycznej odprawy, za pomocą pięciu bramek, skorzystało niemal 100 tys. pasażerów.We wszystkich firmach działających na Lotnisku Warszawa/Modlin zatrudnionych jest blisko 2 tys. osób.- Warunkiem koniecznym do dalszego rozwoju i wykorzystania pełnego potencjału Portu Lotniczego Warszawa/Modlin jest jego dokapitalizowanie, między innymi przeznaczonymi na ten cel środkami ze strony województwa mazowieckiego. Niestety nie jest to możliwe bez zgody wszystkich wspólników, którzy od dłuższego czasu nie potrafią wypracować wspólnego stanowiska w tej sprawie - podkreśla zarząd portu lotniczego.