Port Lotniczy Olsztyn-Mazury w sezonie wakacyjnym będzie miał połączenie czarterowe do Bułgarii

W sezonie letnim Port Lotniczy Olsztyn Mazury zyska połączenie czarterowe do Bułgarii. Tym samym siatka połączeń czarterowych zwiększy się do trzech: oprócz lotów do Burgas, realizowane będą także loty do tureckiej Antalyi oraz tunezyjskiej Enfidhy.

Jak przekazał w czwartek rzecznik Portu Lotniczego Olsztyn Mazury Dariusz Naworski, loty czarterowe Itaki na bułgarskie lotnisko w Burgas będą realizowane w każdy piątek od 21 czerwca do 6 września 2024 roku.

"To druga, po tureckiej Antalyi, destynacja tego touroperatora dostępna bezpośrednio z warmińsko-mazurskiego portu. Wczasy w Turcji, które cieszyły się bardzo dużą popularnością minionego lata, powrócą do rozkładu lotów również w czerwcu 2024 roku i będą odbywały się w każdą środę do końca września" - podał Naworski.

Trwająca blisko 2 godziny podróż do Burgas będzie realizowana samolotami, które zabiorą na pokład 189 pasażerów.

"Nowy kierunek wakacyjny i rozszerzona współpraca z Itaką to efekt doskonałego odbioru tegorocznego hitu, jakim wśród mieszkańców naszego regionu stało się połączenie z turecką Antalyią. Nieustannie szukamy możliwości rozwoju naszego regionalnego portu i taką szansą są chociażby oferowane przy współpracy z biurem podróży - połączenia turystyczne. Miniony sezon pokazał, że popyt i zainteresowanie na tego typu usługi jest ogromny i będziemy ten utrzymujący się trend wykorzystywać" - podkreślił cytowany w komunikacie marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marcin Kuchciński.

Prezes spółki zarządzającej lotniskiem Wiktor Wójcik dodał, że decyzja Itaki o rozszerzeniu oferty wakacyjnej z Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury podkreśla rosnący potencjał regionu i lotniska.