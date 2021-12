Port Solidarność w priorytetach inwestycyjnych UE na najbliższe lata

Do priorytetów inwestycyjnych UE na najbliższe lata dopisano m.in. Port Solidarność, przedłużenie Centralnej Magistrali Kolejowej na północ oraz linię kolejową z Ostrołęki przez Łomżę do Giżycka - poinformowała w czwartek spółka Centralny Port Komunikacyjny.

Komisja Europejska opublikowała projekt nowego rozporządzenia, które uwzględnia niektóre polskie propozycje dotyczących rewizji Transeuropejskiej Sieci Transportowej.

W ocenie Komisji Europejskiej kluczowe inwestycje Programu CPK powinny stanowić priorytety unijnej polityki inwestycyjnej, a ich realizacja stać się wkładem Polski w europejski system transportu.

To bardzo dobra wiadomość, która otwiera przed spółką CPK możliwość skutecznego wnioskowania o kolejne środki unijne - powiedział pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Jak wskazała, Komisja Europejska opublikowała projekt nowego rozporządzenia, które uwzględnia niektóre polskie propozycje dotyczących rewizji Transeuropejskiej Sieci Transportowej. W skład TEN-T wchodzą strategiczne europejskie szlaki kolejowe, drogowe, lotnicze, morskie i śródlądowe drogi wodne, a także tzw. infrastruktura punktowa, np. porty lotnicze i morskie oraz terminale drogowo-kolejowe.

"W ocenie Komisji Europejskiej kluczowe inwestycje Programu CPK powinny stanowić priorytety unijnej polityki inwestycyjnej, a ich realizacja stać się wkładem Polski w europejski system transportu. To bardzo dobra wiadomość, która otwiera przed spółką CPK możliwość skutecznego wnioskowania o kolejne środki unijne" - powiedział, cytowany w informacji prasowej, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Jak podała spółka, w tzw. sieci bazowej TEN-T znajduje się przygotowywana przez CPK linia Kolei Dużych Prędkości Warszawa-Łódź-Poznań/Wrocław (tzw. igrek). Wymagania są takie, że sieć bazowa powinna zostać zrealizowana przez kraje członkowskie - przy wykorzystaniu środków UE - do końca 2030 r., co wpisuje się w plany inwestycyjne CPK. W planach UE trasa kolejowa Warszawa-Łódź-Poznań/Wrocław to część składowa Europejskiego Korytarza Transportowego Morze Północne - Bałtyk. W planach inwestycyjnych CPK to tzw. szprycha nr 9.

Do kategorii projektów rozszerzonej sieci bazowej - z wysokim priorytetem przy przyznawaniu środków unijnych - których budowa powinna zostać ukończona do 2040 r., Komisja Europejska wpisała tzw. CMK Północ. To przygotowywane przez spółkę CPK przedłużenie istniejącej Centralnej Magistrali Kolejowej na północ: przez CPK do Warlubia jako element "szprychy" nr 1. Przebieg istniejącej linii CMK i jej planowanego przedłużenia przez CPK jest zgodny z korytarzem sieci bazowej "Bałtyk - Adriatyk". Bruksela do rozszerzonej sieci bazowej TEN-T zaliczyła również odcinek Katowice-Ostrawa przez Jastrzębie Zdrój. Ten polsko-czeski transgraniczny projekt CPK, stanie się elementem korytarza: Bałtyk - Adriatyk.

Ponadto, w sieć kompleksową TEN-T wpisano trzy przygotowywane odcinki CPK, których celem jest zmniejszenie wykluczenia transportowego. Chodzi o trasy kolejowe przebiegające przez Mazowsze, Podlasie i Mazury, jak np. odcinek Ostrołęka - Łomża - Giżycko. Jak dodano, według Komisji Europejskiej, realizacja tych zadań powinna zostać ukończona nie później niż w 2050 r.

Spółka CPK przygotowuje budowę w sumie 10 kolejowych szprych, prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i nowego lotniska. W sumie to 30 zadań inwestycyjnych i prawie 1 800 km nowych linii kolejowych, które mają zostać zrealizowane do końca 2034 r.

Sieć korytarzy transportowych TEN-T łączy prawie 450 miast lotnisk, portów i terminali na terenie UE.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią. W ramach tego projektu na ok. 3000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl