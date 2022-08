Port w Gdańsku notuje rekordy w przeładunku towarów

Port Gdańsk ogłosił w środę, że w lipcu przeładowano 5,8 mln ton ładunków. Jak wskazano w komunikacie, gdański port wyprzedził rosyjski Port Primorsk i zajmuje drugie miejsce wśród portów na Bałtyku.

Gdański port ma zaawizowaną rekordową liczbę ponad 90 wycieczkowców do końca roku i szacuje, że przyjmiemy około 35 tys. turystów.

Do października br. mają być utwardzone kolejne tereny pod składowanie i przeładunek węgla - o pow. 81 000 m kw. oraz wyremontowany odcinek 2072 m torów kolejowych.

Prezes Portu Gdańsk Łukasz Greinke, cytowany w komunikacie podkreślił, że w lipcu przeładowano 5,8 mln ton ładunków, co pozwoliło gdańskiemu portowi zająć drugie miejsce wśród bałtyckich portów. Na pierwszym miejscu jest rosyjski port Ust-Luga.

"Pokonaliśmy rosyjski Port Primorsk. Mamy realną szansę zakończyć ten rok na poziomie ponad 60 mln ton" - stwierdził prezes. Greinke podkreślił również, że Port Gdańsk utrzymał pierwsze miejsce wśród bałtyckich portów w przeładunkach kontenerów.

Port Gdańsk wyliczył, że od stycznia do końca lipca br. w porcie przeładowano ponad 36 mln ton towarów. To - jak wynika z komunikatu - o 20 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub.r.

Najwięcej przeładowywanego jest drewna

"Największy skok jest w drewnie - o 3150 proc. Znacznie wzrosły też przeładunki rudy - o 267 proc. Na plusie są surowce energetyczne. Węgiel wzrósł o blisko 67 proc., a paliwa płynne o ponad 39 proc. Spadki zanotowały jedynie inne masowe (kruszywa, siarka) - o 23 proc. Niewielka korekta jest w ładunkach drobnicowych (-0,4 proc.)" - czytamy w komunikacie przesłanym przez gdański port.

W komunikacie Port Gdańsk wskazuje również, że po roku pandemicznym rynek cruise'owy uległ załamaniu, ale 2022 r. przynosi pozytywną zmianę.

"Ze względu na wojnę w Ukrainie w portach bałtyckich jest większy ruch statków wycieczkowych. Wynika to z decyzji armatorów - do rosyjskiego portu w Petersburgu nie zawijają obecnie jednostki pasażerskie. Gdański port ma zaawizowaną rekordową liczbę ponad 90 wycieczkowców do końca roku i szacuje, że przyjmiemy około 35 tys. turystów" - napisali przedstawiciele gdańskiego portu. Jak wyliczyli, do końca lipca port gościł 53 wycieczkowce, o 44 więcej niż przez cały ubiegły rok.

W dalszej części komunikatu Port Gdańsk informuje o inwestycjach, w tym budowie placów składowo-magazynowych. "ZMPG S.A. prowadzi obecnie intensywne prace inwestycyjno - remontowe, które ze względu na sytuację geopolityczną mają charakter priorytetowy, koncentrują się bowiem na przygotowaniu nowych terenów pod składowanie węgla oraz na zapewnieniu pełnej ich dostępności do infrastruktury kolejowej. Zakończono już realizację utwardzeń terenów na powierzchni 100 000 m kw. i remontów kapitalnych torów o łącznej długości 1367 m. Do października br. mają być utwardzone kolejne tereny pod składowanie i przeładunek węgla - o pow. 81 000 m kw. oraz wyremontowany odcinek 2072 m torów kolejowych" - wyjaśniono w komunikacie portu.

Terminal regazyfikacji LNG nową inwestycją w Porcie Gdańsk

Rzecznik Portu Gdańsk Anna Drozd wskazała, że gdański port wspólnie z Gaz-System i Urzędem Morskim budują pływający terminal regazyfikacji LNG typu FSRU. "To statek magazynujący gaz w stanie ciekłym i posiadający instalację zmieniającą surowiec z formy skroplonej na gazową. W ramach tego przedsięwzięcia powstaną dwa stanowiska do cumowania jednostek" - przekazała Drozd.

Dodała, że na ten cel z budżetu państwa wygospodarowano 856 mln zł.

"Budowa terminalu FSRU ma charakter priorytetowy dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Inwestycja ta bowiem przyczyni się do dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego do Polski, a tym samym uniezależnienia się od jednego dostawcy tego surowca" - podkreśliła przedstawicielka gdańskiego portu.

