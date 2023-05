Port w Gdańsku zwiększy zdolności ładunkowe

Operatorzy w gdańskim porcie w ciągu najbliższych dwóch lat planują zwiększyć zdolności przeładunkowe zbóż do blisko 3 mln ton. W związku z tym port przygotowuje dodatkowe miejsca i parkingi postojowe dla samochodów ciężarowych - podał w czwartek Port Gdańsk.

Jak wynika z informacji udostępnionych przez Port Gdański, w 2022 roku przez portowe nabrzeża przeszło nieco ponad 1,9 mln ton zbóż.

Natomiast od początku bieżącego roku operatorzy przeładowali już ponad 764 tys. ton ziarna.

Przed nami spore wyzwanie, jeśli chodzi o wywiezienia poza teren Polski zapasów zbóż znajdujących się aktualnie w zasobach magazynowych - powiedział wiceprezes Morskiego Portu Gdańsk (ZMPG) Kamil Tarczewski.

W czwartkowej informacji Port Gdańsk podał, że obecnie na terenie portu przeładunkiem zbóż zajmują się terminale: GBT/Malteurop na Nabrzeżu Bytomskim, Port Gdański Eksploatacja na Nabrzeżu Szczecińskim, Magrol na Nabrzeżu Zakrętu Pięciu Gwizdków, Gdańskie Młyny na Nabrzeżu Zbożowym, Speed na Nabrzeżu Wiślanym i Siark-Port na Nabrzeżu OPP.

Zboże - jak podkreślono - to po surowcach energetycznych, takich jak węgiel i paliwa płynne, kolejna grupa ładunkowa w gdańskim porcie traktowana priorytetowo. Występuje głównie w relacji eksportowej. Zaznaczono, że jest to ziarno zarówno polskie, jak i ukraińskie.

Od początku br. obsłużono 115 statków do załadunku zboża

Statki ze zbożem (śruta, kukurydza, pszenica, żyto, bobik, rzepak, nasiona oleiste) płyną głównie do portów w: Danii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Finlandii, Szwecji, Norwegii oraz Belgii. Jak podał Port Gdański, od początku br. obsłużono 115 statków do załadunku zboża oraz trzy, które przypłynęły ze zbożem.

Zdolności dowozowe i odwozowe zboża do/z głównych terminali PGE, GBT, Gdańskie Młyny oraz Magrol to maksymalnie 758 samochodów i 71 wagonów na dobę. Od początku roku do kwietnia w Porcie Gdańsk rozładowano 13 tys. 280 ciężarówek ze zbożem i załadowano pięć aut. Z kolei w ruchu kolejowym obsłużono 1827 wagonów ze zbożem.

Zostały przygotowane punkty buforowe dla samochodów ciężarowych

W związku ze wzmożoną liczbą obsługiwanych samochodów na terenie Portu Gdańsk zostały przygotowane punkty buforowe dla samochodów ciężarowych. Tzw. miejsca odstawcze są zlokalizowane przy ulicach: Budowniczych Portu Płn. (150 miejsc postojowych), Ku Ujściu (80 miejsc), Załogowej (obecnie ok. 50 miejsc z możliwością zwiększenia do 300), Śnieżna - Handlowa (170 miejsc). W przypadku pojawiania się zatorów na drogach dojazdowych do portu ZMPG przeznaczy nowe tereny pod parkingi buforowe - przy ul. Kontenerowej (na 600 samochodów) i Budowniczych Portu Płn. (na 150 miejsc).

Jego zdaniem operatorzy działający na terenie portu mają niełatwe zadanie maksymalizacji swoich zdolności przeładunkowych.

"Aby to ułatwić, Port Gdańsk prowadzi prace w zakresie przygotowania infrastruktury i zasad organizacji głównych kanałów logistycznych, tak aby ruch do portu i z portu odbywał się maksymalnie płynnie" - zapewnił Tarczewski.

Port Gdańsk podał, że po konsultacjach z Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego wystosowano wniosek do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni o udostępnienie miejsc buforowych dla aut ciężarowych. Poproszono także o wprowadzenie nowych zasad ruchu polegających na: zmianie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Marynarki Polskiej i ul. Śnieżnej, w postaci wprowadzenia zakazu skrętu w ulicę Szklana Huta; przeznaczeniu lewego pasa ruchu ul. Marynarki Polskiej do jazdy na wprost w kierunku dzielnicy Nowy Port i prawego pasa ruchu do skrętu w ul. Śnieżną oraz wydzieleniu pasa miejsc odstawczych na ul. Sucharskiego (tzw. starej Sucharskiego).

Zaznaczono, że zboże w gdańskim porcie występuje głównie w relacji eksportowej. Zdolności przeładunkowe portu szacowane są obecnie na 300 tys. ton miesięcznie, co daje roczny obrót na poziomie 3,6 mln ton.

