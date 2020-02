Port w Gdyni zarobił ponad 50 mln zł

Port w Gdyni zarobił w 2020 r. 54 mln zł netto, przy przychodach sięgających 237 mln zł - wynika ze wstępnych danych finansowych, o których poinformowali w środę (5 lutego) przedstawiciele spółki. Dodali, że w tym czasie w porcie przeładowano 24 mln ton towarów.

Przedstawiciele spółki dodali, że EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem: odsetek od zaciągniętych zobowiązań, podatków, amortyzacji - przyp. red.) wyniosła 98,1 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły z kolei 195 mln zł.

Prezes Morskiego Portu Gdynia Adam Meller wyjaśnił na konferencji prasowej, że w porównaniu do 2018 r. w porcie przeładowano o 2,2 proc. więcej towarów (blisko 24 mln ton). W 2018 r. było to 23,5 mln ton. Dodał, że największy wzrost odnotowano w przeładunku kontenerów (o ponad 11,5 proc.).

Wiceprezes spółki Maciej Bąk dodał, że w najbliższych trzech latach port ma zamiar wydać na inwestycje 600 mln zł. W 2019 roku przeznaczył na nie ponad 1,1 mld zł, z czego 428 mln zł pochodziło ze środków europejskich.



Czytaj też: Polska walczy z Rosją o pozycję lidera. Te inwestycje mają nam w tym pomóc

Prezes zarządu poinformował ponadto, że jeszcze w 2020 roku spółka chce wybrać inwestora dla portu zewnętrznego. W 2019 roku wybrani zostali doradcy tej inwestycji.

"Sądzimy, że pod koniec br. uda się nam wyłonić takiego inwestora. Nam zależy, żeby to nie był tylko i wyłącznie fundusz, bank który zechce pożyczyć nam pieniądze. Nam zależałoby na pozyskaniu operatora, który poza zainwestowaniem własnych środków finansowych, ściągnąłby do nowopowstałego terminalu kontenerowego ładunki. To jest kierunek, który nas najbardziej interesuje" - powiedział Meller.