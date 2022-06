Port w Szczecinie zyskał więcej miejsca na nowe inwestycje

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście przeznaczył pod inwestycje nowy teren w Szczecinie. Łączy się to z niedawnym pogłębieniem toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 m. Dzięki temu maksymalne zanurzenie statków zawijających do portu zwiększyło się z 9,15 m do około 11 m, a każdy dodatkowy metr zanurzenia to dodatkowy ładunek.

Nowy teren inwestycyjny położony jest na Półwyspie Ostrowa Grabowskiego. To blisko 456 tys. m kw. powierzchni składowej podzielonej na cztery place położone na zapleczu nowo budowanych nabrzeży Norweskiego i Duńskiego oraz istniejącego nabrzeża Fińskiego. Planuje się, że będą one dostępne dla inwestorów od 2023 roku.

Ostrów Grabowski obejmuje tereny położone w centralnej i zachodniej części portu, od strony Kanału Dębickiego. Jego położenie pomiędzy obecnie eksploatowaną drobnicową częścią portu, a zmodernizowanym torem wodnym daje ponad 3 km projektowanej linii cumowniczej, co stwarza, jak podje komunikat spółki, idealne warunki dla lokalizacji terminali przeładunkowo-składowych.

Nowy teren pod inwestycje jest dobrze skomunikowany ze szlakami transportowymi województwa zachodniopomorskiego. Odległość od centrum Szczecina wynosi 3 km. Bezkolizyjne połączenie gwarantuje swobodny dostęp do pozostałych szlaków tranzytowych województwa (DK10, S3, A6) w kierunku Wrocławia, Poznania, Gdańska, Berlina, czy też przejść granicznych w Lubieszynie i Kołbaskowie oraz międzynarodowego lotniska w Goleniowie oddalonego o 30 km.

