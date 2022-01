Portugalia: Obowiązkowe testy dla podróżujących samolotami co najmniej do 9 lutego

Rząd Portugalii ogłosił w czwartek przedłużenie okresu trwania obostrzeń przeciwepidemicznych na podstawie obowiązującego od 1 grudnia 2021 r. stanu klęski żywiołowej. Co najmniej do 9 lutego utrzymany zostanie obowiązek przedstawiania testów dla pasażerów podróżujących samolotem do tego kraju.

W czwartkowym wystąpieniu premier Antonio Costa wyjaśnił, że utrzymanie nakazu posiadania ważnych negatywnych testów na koronawirusa przez osoby korzystające z linii lotniczych, to niezbędny wymóg w walce z nasilającą się w kraju pandemią.

Według rządu Portugalii od dwóch dni w kraju utrzymuje się dobowy wskaźnik infekcji powyżej 39 tys. przypadków, co jest najwyższym poziomem od początku pandemii.

Costa zapowiedział, że pomimo wysokiej liczby zakażeń koronawirusem w poniedziałek przywrócone zostaną zajęcia w placówkach oświatowych na wszystkich poziomach nauczania.

Zapewnił, że od 14 stycznia przywrócona zostanie praca dyskotek oraz barów. Zastrzegł jednak, że wejść do tych placówek będą mogły osoby z ważnymi negatywnymi testami na Covid-19.

Premier Portugalii sprecyzował, że do 14 stycznia urzędnicy, którzy nie muszą pracować w bezpośrednim kontakcie z petentami, będą wykonywali swoje obowiązki zawodowe zdalnie.

Z Lizbony Marcin Zatyka

