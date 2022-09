Portugalia stawia na kolej dużych prędkości. Z Lizbony do Porto w nieco ponad godzinę

Według planów rządu portugalskiego już na początku lat 30-tych ponad 300 km trasa z Porto do Lizbony będzie trwać jedynie godzinę i 15 minut.

Zapraszamy do Katowic na Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX. Targi pod patronatem WNP.PL odbędą się 4-6 października 2022 r. - w ich ramach zapraszamy na ciekawą konferencję Nowy Przemysł 4.0. Rejestracja trwa!

Na początku lat 30. ma zostać ukończona budowa linii kolei dużych prędkości łącząca dwa największe miasta Portugali stołeczną Lizbonę z Porto, z możliwością przedłużenia połączenia o hiszpańskie miasto Vigo - ogłosił portugalski premier Antonio Costa.

Obecnie w Portugalii powstaje również plan budowy szybkiej kolei o nazwie Alfa Pendular łączącej północ z południem kraju od Faro do Bragi. Jednakże problem polega na tym, że prawie połowa pociągów pasażerskich i 90 proc. towarowych kursuje po linii północnej łączącej Lizbonę z Porto. Z powodu ograniczonych możliwości zwiększania ilości połączeń na obecnej linii z Lizbony do Porto czas podróży pomiędzy miastami zajmuje prawie 3 godziny.

Nowa kolej dużych prędkości zostanie zbudowana od podstaw łącząc Porto z Lizboną w godzinę i 15 minut

Według planów budowy nowej linii kolei dużych prędkości, połączenie pomiędzy Lizboną a Porto będzie wymagało nowej infrastruktury szynowej, stąd koszt całej inwestycji dojdzie do prawie 5 mld euro.

Podróż z Lizbony do Porto ma się skrócić do 1 godziny i 15 minut a prędkość pociągu dojdzie do 300 km/h. W samych miastach pociągi będą korzystać z dotychczas istniejących dworców, a na tracie pociągu powstanie nowa stacja w mieście Vila Nova de Gaia.

Zakładane przedłużenie połączenia do hiszpańskiego Vigo umożliwi włączenie Portugali do zintegrowanego połączenia atlantyckiego kolei dużych prędkości na Półwyspie Iberyjskim.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl