Porty i linie lotnicze zapłacą za pandemię. Nowe opłaty nieuchronne

Do 1 października Urząd Lotnictwa Cywilnego musi przedstawić Komisji Europejskiej zrewidowany „Plan skuteczności działania służb żeglugi powietrznej na lata 2020-2024”. To właśnie ten dokument, a ściślej mówiąc zapisane w nim drastyczne i nierównomierne podwyżki opłat trasowych i terminalowych, wywołały gwałtowny sprzeciw regionalnych portów lotniczych i większości przewoźników.

Wyższe stawki – jak je sprawiedliwie podzielić?





Średni koszt tej podwyżki na jeden rejs wynosi 1000 zł, co biorąc pod uwagę inne wydatki w branży, nie jest według Fijoła astronomiczną kwotą.

Rynek się zmieni. Pasażerowie nie zechcą dopłacać

- Podwyżka jest nieuchronna. W tej chwili dyskutujemy tylko o tym, czy jej koszty poniesie państwo polskie, czy ci, którzy z tych usług korzystają. Ja jestem za tym, żeby koszty były lokowane tam, gdzie powstają. To nie powinno być przenoszone na polskiego podatnika – komentował Michał Fijoł, członek zarządu ds. handlowych Polskich Linii Lotniczych LOT.- Teoretycznie może wydawać się, że ten pieniądz będzie łatwo odzyskać od rynku, ale daleko nam do tego, by powiedzieć, że jesteśmy w komfortowej sytuacji i że 1000 zł na rejs to kwota pomijalna. W lotnictwie marże są na granicy 1-1,5 punktu procentowego. Wiele linii cieszy się, gdy odnotowuje wynik zero +, bo w większości przypadków po COVID-19 szorują brzuchem po ziemi – zaznaczył Andrzej Kobielski, członek zarządu ds. handlowych linii Enter Air. Jak wylicza, tylko w przypadku jego firmy, wykonującej rocznie ok. 20 tys. operacji lotniczych, wprowadzenie nowych stawek oznaczać będzie wzrost kosztów rzędu 20 mln zł. Dlatego też, zdaniem Kobielskiego, być może w pokrycie strat powinien włączyć się skarb państwa.- Podwyżka jest nieunikniona, ale niepokoi nas różnica między stawką na Chopinie a w portach regionalnych – to z kolei opinia Artura Tomasika, prezesa zarządu Związku Regionalnych Portów Lotniczych i zarazem prezesa zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego.Ostrzegł, że dokładanie kosztów spowoduje, że porty będą miały mniejszą liczbę połączeń, a nowe połączenia lotnicze przekładały się na miejsca pracy i atrakcyjność regionu.- Przy takim modelu część linii lowcostowych zacznie operować z Warszawy albo odejdzie na rynki ościenne – ostrzega Tomasik.Perspektywa wprowadzenia nowych stawek pojawiła się w momencie, kiedy branża jeszcze nie wydobyła się z zapaści wywołanej przez pandemię i nie zapowiada się, aby (wbrew prognozom sprzed kilku miesięcy) miało to nastąpić już w latach 2022- 2023.Odbudowę rynku widać w segmencie turystyki, ale już w segmencie biznesowym (zwłaszcza biznesu korporacyjnego) wskaźniki są dużo gorsze i ten stan rzeczy może utrzymać się dłużej.Stanisław Wojtera, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze, jest zdania, że w przyszłym roku trzeba przygotować się na zmienioną strukturę ruchu – mniej będzie tego biznesowego, a więcej czarterowo-wakacyjnego.- To oznacza jeszcze większą sezonowość – przewiduje Wojtera. W tym kontekście zwraca uwagę na problemy z przepustowością lotnisk, będące skutkiem covidowych procedur i nagłych, wakacyjnych spiętrzeń liczby podróżnych. Prezes Portów Lotniczych nie ma złudzeń co do wyniku finansowego za rok 2021. Tylko w przypadku warszawskiego lotniska im. Chopina ruch jest na poziomie 30 proc. z 2019 r.- To jest przyczyna, dla której będziemy mieli bezprecedensowo złe wyniki finansowe. Ten ruch nie daje możliwości przekroczenia progu rentowności – uważa Wojtera.W kontekście takich wyników i planowanych nowych stawek opłat nie sposób rzecz jasna nie zapytać o ewentualne przerzucenie tych kosztów na pasażerów. Rynek nie będzie gotów na przyjęcie podwyżki. Nie widzę możliwości podniesienia ceny w najbliższych dwóch sezonach przewozowych. Raczej trzeba będzie się skupić na dalszej walce z bazą kosztową – ocenia Andrzej Kobielski z Enter Air. Na wrażliwość polskiego rynku na ceny przelotów zwraca też uwagę Artur Tomasik.Z największym spokojem na emocje wokół proponowanych stawek opłat i bieżącą sytuację w branży lotniczej spoglądają przedstawiciele Centralnego Portu Komunikacyjnego.- Jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że znajdujemy się dopiero na etapie planowania i przygotowania inwestycji – mówi wprost Tomasz Prokopiuk, zastępca dyrektora ds. interesariuszy lotniskowych CPK.- Będziemy budować infrastrukturę, którą możemy dostosować do przyszłych potrzeb. Będziemy patrzeć na procesy, które się dzieją – dodaje Prokopiuk, wymieniając w tym kontekście proces opracowywania i wprowadzania w portach lotniczych technologii bezstykowych. Zastrzega jednak, że, aby ta rewolucja technologiczna stała się realna, konieczne będzie zintegrowanie działań w skali międzynarodowej.