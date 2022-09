Porty Lotnicze obrały błędną drogę. Były minister apeluje o nową strategię

Jerzy Polaczek, poseł PiS i były minister transportu, komentuje zapowiedzi władz Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze (PPL) o wzmacnianiu pozycji tej spółki jako akcjonariusza i wspólnika w lotniskach regionalnych. Brak rządowej strategii stymuluje do tego typu działań.

Dyskusję o braku polityki rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce sprowokowała zapowiedź Stanisława Wojtery, prezes PPL, który powiedział dla WNP.PL, że jest gotowy kupić dodatkowe akcje, by przejąć władzę w Katowice Airport.

Przedsiębiorstwo Porty Lotnicze jest wyłącznym właścicielem portów w Warszawie, Radomiu i Zielonej Górze, a w przypadku 10 regionalnych portów posiada udziały w spółkach nadzorujących ich działanie.

Ta największa spółka lotniskowa od pewnego czasu sukcesywnie wzmacnia swoją pozycję w portach regionalnych. Czy to kapitałowo, czy też wpływając na zmiany w zarządach niektórych lotnisk.

Jerzego Polaczka, byłego ministra transportu pytamy więc, czy może nie jest to jednak jakiś pomysł na sprawniejsze zarządzanie lotniskami w Polsce - skoro nie ma rządowej polityki, to może trzeba ją realizować w ramach jednego, coraz większego podmiotu gospodarczego?

- Tego rodzaju ustrojowe propozycje adresowane w stronę portów regionalnych powinny mieć pewne oparcie w strategicznych dokumentach z punktu widzenia interesów państwa. Zwłaszcza, że lotnictwo to sektor regulowany w Polsce. Z drugiej strony aktywność, która sprowadza się do wyboru jednego czy dwóch lotnisk, które osiągają bardzo dobre wyniki ekonomiczne i świetnie prosperują - taki ruch wymaga dyskusji i respektu wobec tego, co udało się stworzyć - odpowiada polityk PiS.

Jerzy Polaczek uważa, że jest to dobry moment, by zastanowić się nad funkcją, jaką PPL ma pełnić dla sektora w przyszłości.

- PPL powinno się skupić bardziej na tej bezpośredniej relacji z CPK niż sięgać swoją aktywnością do tych portów regionalnych, które bardzo dobrze funkcjonują. W tym tego w Katowicach. To jest błędna droga. Myślę, że decyzje, które chciano tu uruchomić, nie były do końca przemyślane. Stąd też jednoznaczne stanowisko naszego zaplecza parlamentarnego, moje osobiście oraz pozostałych, samorządowych akcjonariuszy tego portu - dodaje Polaczek.

PPL na mocy ustawy już niedługo stanie się integralną częścią spółki CPK.

Brak strategii to brak szerokiej wizji rozwoju tego segmentu gospodarki. Posłowie chcą pomóc

Trudna sytuacja portów lotniczych w Polsce to nałożenie się kilku czynników na raz. Pierwszy to oczywiście pandemia i spadek dochodów lotnisk wynikający z restrykcji w podróżowaniu. Drugi to wojna na Ukrainie i korekty linii lotniczych wynikających z tego faktu. Trzeci, który odczujemy wszyscy już za kilka miesięcy, to kwestia cen energii i być może nawet problemu z jej ciągłą dostępnością.

- Mamy przykłady lotnisk, które były i są deficytowe, a przy zwiększonych kosztach nośników energii na pewno będzie to na nie jeszcze bardziej wpływało. Chętnie na Komisji Infrastruktury jeszcze w tym roku zainicjujemy spotkanie z środowiskiem portów regionalnych po to, żeby te kluczowe kwestie z nim poruszyć - deklaruje Jerzy Polaczek, wiceprzewodniczący Komisji.