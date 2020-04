Porty w Gdańsku i Gdyni kupiły sprzęt do wykrywania koronawirusa

Władze Portu Gdynia i Portu Gdańsk zakupiły wspólnie cztery analizatory do diagnostyki zakażeń SARS-CoV-2 na potrzeby laboratoriów w województwie pomorskim - w Wejherowie, Gdyni, Gdańsku i Kościerzynie.

Anna Pogorzelska z Zarządu Morskiego Portu Gdynia poinformowała PAP, że pierwsze z czterech sztuk urządzeń zostało przekazane we wtorek do laboratorium szpitalowi w Wejherowie. "W najbliższych dniach pozostałe analizatory trafią do placówek w Gdyni, Gdańsku i Kościerzynie" - dodała.

Łączny koszt zakupionych urządzeń wyniósł 600 tys. zł.

Za ich pomocą możliwa będzie diagnoza koronawirusa w laboratoriach metodą genetyczną PCR w systemie zamkniętym, bez ryzyka narażania personelu medycznego w bezpośrednim kontakcie z wirusem. Aparaty umożliwią wykonanie 20 testów na dobę, a ich przepustowość to jeden test na godzinę.

Aparaty ułatwią walkę z koronawirusem, gdyż nie będzie potrzeby transportowania próbek ze szpitala do laboratorium, szczególnie w przypadku szpitala zakaźnego, gdzie będzie wykonywane badanie na miejscu. Dzięki temu rozwiązaniu skróci się czas oczekiwania na wynik, a co za tym idzie zmniejszy się prawdopodobieństwo nowych zachorowań.

Zakupione przez oba porty wyposażenie laboratoriów będzie służyć również do innych badań i testów również po zakończeniu pandemii koronawirusa.

"Intensyfikujemy działania w walce z koronawirusem, ponieważ realne wsparcie służby zdrowia jest możliwe tylko wtedy, gdy będziemy działać kompleksowo. Po respiratorach, zaangażowaliśmy się w kolejną inicjatywę, tym razem z obszaru diagnostyki. Nie ustajemy w naszych staraniach wspierających służbę zdrowia, dlatego w ramach działań profilaktycznych, przygotowaliśmy naklejki z grafiką i hasłem uświadamiającym zachowanie odpowiedniego 2-metrowego dystansu, które będą kolportowane np. do sklepów czy punktów usługowych" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia Adam Meller.

Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk Łukasz Greinke podkreślił, że szpitale i personel medyczny potrzebują "wsparcia tu i teraz". "Dlatego niesiemy pomoc tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Doceniamy ogromny trud i odwagę służby zdrowia, jaką wykazują się każdego dnia w walce z epidemią. To trudny i wymagający czas dla nas wszystkich. Jesteśmy razem w trosce o nasze zdrowie i bezpieczeństwo naszego kraju" - dodał.