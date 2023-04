Porty w Trójmieście zwiększą zdolności przeładunkowe zboża

Trójmiejskie porty pracują nad zwiększeniem zdolności przeładunkowych zboża - informują przedstawiciele portów. W 2022 roku w portach w Gdańsku i Gdyni przeładowano łącznie 6,6 mln ton.

Jesteśmy gotowi zwiększać wolumen przeładunków i już dziś mogę potwierdzić, że wdrażane rozwiązania przynoszą widoczne efekty a terminale działające w Porcie Gdynia notują wzrost eksportowanego zboża o 158 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku - powiedziała kierownik Działu Marketingu Zarządu Morskiego Portu Gdynia Aleksander Wicka.

Zboże w gdańskim porcie występuje głównie w relacji eksportowej. Jest to zboże polskie i ukraińskie. W 2022 roku w Porcie Gdańsk przeładowaliśmy łącznie 312 tysięcy ton ukraińskiego zboża. Ilość zboża ukraińskiego od stycznia do marca to 130 tysięcy ton - powiedziała rzeczniczka Portu Gdańsk Anna Drozd

Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk zapewnił, że zdolności polskich portów są wystarczające, by rozładować zboże przywożone z Ukrainy.

W 2022 r. w Porcie Gdynia przeładowano 4,7 mln ton zbóż

"Pod względem przeładunku zbóż Gdynia jest nie tylko głównym polskim portem, ale także największym portem bałtyckim. W 2022 r. w Porcie Gdynia przeładowano 4,7 mln ton zbóż, z czego najwięcej pszenicy, kukurydzy i śruty sojowej" - przekazał kierownik Działu Marketingu Zarządu Morskiego Portu Gdynia Aleksander Wicka.

Dodał, że w Porcie Gdynia przeładunkami zbóż zajmują się cztery terminale: HES Gdynia Bulk Terminal, OT Port Gdynia, Speed oraz Mondry Terminal Gdynia.

"Terminale zajmujące się przeładunkiem zboża w Porcie Gdynia pracują intensywnie od początku roku i są otwarte na współpracę ze wszystkimi eksporterami, również ukraińskimi. Zależy nam na umacnianiu naszej pozycji jako lidera w tej kategorii na Morzu Bałtyckim. Na bieżąco monitorujemy sytuację i prowadzimy rozmowy zarówno z operatorami jak i z instytucjami transportowymi, aby udrażniać komunikację i zapobiegać kongestii" - wskazał Aleksander Wicka i zaznaczył, że gdyński port "nastawia się raczej na export zboża ukraińskiego drogą morską, a nie import".

Najbardziej wydajny jest transport kolejowy z wykorzystaniem przystosowanych do przewozu zboża wagonów

"Podkreślić należy, że olbrzymie znaczenie w kontekście możliwości przeładunkowych ma sposób dostarczenia zboża do portu, gdyż najbardziej wydajny jest transport kolejowy z wykorzystaniem przystosowanych do przewozu zboża wagonów. Tymczasem na dziś zdecydowana większość dostaw realizowana jest za pomocą samochodów ciężarowych" - wyjaśnił.

"Wspólnie z terminalami zajmującymi się przeładunkiem zboża oraz laboratoriami wykonującymi badania jakości podjęliśmy działania w celu dodatkowego usprawnienia przeładunków i już niebawem przekażemy do użytku plac ułatwiający proces pobierania próbek, co jednocześnie poprawi płynność ruchu samochodów ciężarowych" - dodał Wicka.

W Porcie Gdańsk przeładowano 442 tysięcy ton ukraińskiego zboża

Rzeczniczka Portu Gdańsk Anna Drozd poinformowała, że zboże w gdańskim porcie "występuje głównie w relacji eksportowej".

"Jest to zboże polskie i ukraińskie. W 2022 roku przeładowaliśmy łącznie 1,9 mln ton zboża. Od początku roku do marca przeładowaliśmy już 560 tysięcy ton zboża, jest to wzrost o 81 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w zeszłym roku" - przekazała.

Drozd podkreśliła, że zboża są kolejnym - po surowcach energetycznych takich jak węgiel i paliwa płynne - priorytetem Portu Gdańsk.

"Równolegle z dostawami węgla i surowców energetycznych prowadzone są rozmowy handlowe z podmiotami, które są zainteresowane inwestycją w terminal zbożowy w naszym porcie. Jednak to biznes musi zadecydować, czy jest to odpowiedni moment i dać impuls do powstania takiej inwestycji na danym terenie. W Porcie Gdańsk dostępnych jest około 100 hektarów terenów inwestycyjnych" - wskazała.

"Nasi obecni operatorzy stale zwiększają swoje możliwości w zakresie przeładunku płodów rolnych i pracują nad zwiększeniem zdolności przeładunkowych w ciągu najbliższych 2 lat, co powinno umożliwić zwiększenie przeładunku zbóż w Porcie Gdańsk do blisko 3 mln ton do 2024 roku - jeżeli rynek będzie w pełni wykorzystywać zdolności przeładunkowe" - tłumaczy Anna Drozd i dodaje, że Zarząd Morskiego Portu Gdańsk jest otwarty na nowych inwestorów, w tym również tych planujących przeładunki agro na dużą skalę.

We wtorek zakończyły się rozmowy między Polską a Ukrainą ws. transportu zboża przez nasz kraj. Szef resortu rolnictwa Robert Telus poinformował, że w tranzycie zboża z Ukrainy zostanie wprowadzony system monitorowania SENT, którym obecnie monitorowany jest m.in. transport paliw. Ponadto transporty ukraińskiego zboża przez Polskę będą z elektronicznymi plombami z GPS. Zapowiedział też, że do lipca cała nadwyżka zbóż, czyli ok. 4 mln ton - wyjedzie z Polski, by zrobić miejsce dla zbóż z nowych żniw.

Gróbarczyk: Zdolności polskich portów są wystarczające do rozładowania zboża

Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk zapewnił w środę w Polskim Radiu 24 że zdolności polskich portów są wystarczające, by rozładować zboże przywożone z Ukrainy.

"Teraz mamy przede wszystkim duże wyzwanie wywiezienia tego, co się na terenie Polski znajduje, czyli te wszystkie zasoby magazynowe" - dodał. Według Gróbarczyka jesteśmy do tego "dobrze przygotowani".

Wiceminister wskazał, że "dużym wyzwaniem" dla naszych portów jest "ustanowienie stałego połączenia". Jego zdaniem pozwoli to na rozpoczęcie inwestycji, przede wszystkim budowę nowych silosów.

