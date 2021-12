Postępuje elektryfikacja polskiej kolei

Od 12 grudnia na trasie Ocice-Rzeszów pojadą pociągi elektryczne. Nowy system zasilania ma zapewnić sprawniejsze podróże dalekobieżne i regionalne. Wartość inwestycji wyniosła 67 mln zł.

Trasa Osice-Rzeszów została wyposażona w sieć trakcyjną. Od nowego rozkładu jazdy pojawią się pociągi elektryczne. Zasilanie zostanie zapewnione przez podstacje trakcyjne w Chmielowie, Nowej Dębie, Cmolasie, Widelce i w Rzeszowie.

Jak podaje PKP PLK, elektryfikacja jednotorowej trasy umożliwia zwiększenie oferty dla podróżnych. Nowy rozkład zakłada więcej pociągów dalekobieżnych i regionalnych – między innymi do Stalowej Woli Południe oraz do Warszawy i Szczecina. Będą również dostępne połączenia aglomeracyjne – Rzeszów Główny – Kolbuszowa – Rzeszów Główny, które zaplanowano od stycznia 2022 roku.



„Elektryfikacja linii to dalszy rozwój ekologicznej kolei w województwie i możliwość realizacji coraz lepszej oferty dla podróżnych. W połączeniach dalekobieżnych i regionalnych przewoźnicy będą mogli wykorzystywać nowoczesne, ekologiczne pojazdy elektryczne. Przedsięwzięcie PLK korzystnie wpłynie także na komunikację między Rzeszowem a Portem Lotniczym Rzeszów – Jasionka w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej”, podaje PKP PLK.



Elektryfikacja podkarpackiej linii to zadanie „Prace na linii nr 71 Ocice – Rzeszów”, finansowane ze środków budżetu państwa.

