Potęga i niepewność - branża transportu drogowego znalazła się w trudnym momencie

Wzrostu przychodów transportu drogowego towarów nie powstrzymały ani pandemia, ani wybuch wojny w Ukrainie. W 2022 r. osiągnęły one rekordowy poziom 190 mld zł. Niestety, w 2023 r. branży daje w kość spowolnienie gospodarcze w Europie.

Od 2010 roku zatrudnienie w branży transportu drogowego wzrosło o blisko ćwierć miliona osób - najwięcej ze wszystkich branż gospodarki. Praca przewozowa zrealizowana przez polskie firmy w 2021 roku wyniosła 380 mld tonokilometrów, a w 2022 roku mogła sięgnąć 390 mld tkm - czytamy w raporcie "Transport drogowy w Polsce 2023”.

Autorzy opracowania zauważają, że rozdrobniona wcześniej branża wyraźnie się konsoliduje. W naszym kraju działa już ponad 100 firm, które uznaje się za duże, zatrudniające ponad 250 ludzi. Pod tym względem Polska dogoniła Niemcy.

Sektor bez entuzjazmu podchodzi do rezygnacji z diesla... Transformacja floty jest jednak nieunikniona, bo tego będą oczekiwać jej klienci - na początku ci z zachodu Europy. Na razie liderem wśród alternatywnych napędów pozostaje gaz. Rok 2022 był dla niego fatalny, teraz przewoźnicy mogą do niego wrócić.



W tym tygodniu zaprezentowano solidny raport o transporcie drogowym w Polsce. Na zlecenie organizacji pracodawców Transport i Logistyka Polska przygotował go ośrodek analityczny SpotData przy wsparciu Shella.

Jak wynika z tego opracowania, w 2022 roku cały sektor transportu, spedycji i logistyki był wart - pod względem przychodów - 375 mld zł. Pod względem PKB sektor odpowiada za 7 proc. polskiej gospodarki, pod względem zatrudnienia zaś - za 6,5 proc.

W latach 2010-2022 sektor rozwijał się w średnim realnym tempie 4,9 proc. rocznie (po korekcie o inflację) wobec średniej dla całej gospodarki na poziomie 3,5 proc. Dla porównania: rozwój handlu przebiegał w tempie 2,1 proc., przemysłu - 3,6 proc., a budownictwa - 1,9 proc. Szybciej od TSL pod względem wartości dodanej rozwijały się tylko usługi informacyjne, informatyczne i usługi biznesowe.

Sama branża transportu drogowego towarów, będąca częścią sektora TSL, osiągnęła w 2022 roku wartość 190 mld złotych (przychody) i 510 tys. osób (zatrudnienie). Od 2010 roku zatrudnienie w branży wzrosło o blisko ćwierć miliona osób - najwięcej ze wszystkich branż gospodarki. Praca przewozowa zrealizowana przez polskie firmy w 2021 roku wyniosła 380 mld tonokilometrów, a w 2022 roku - jak wynika ze wstępnych szacunków - mogła sięgnąć 390 mld tkm. Długookresowy wzrost tej pracy utrzymuje się w pobliżu 6 proc., lecz trwająca w gospodarce dekoniunktura prowadzi do przejściowego spowolnienia przewozów w 2023 roku.

Przychody w sektorze TSL i transporcie drogowym pochodzące ze sprzedaży usług dla innych sektorów (bez wliczania sprzedaży wewnątrz sektora)

Kluczem do rozwoju sektora jest członkostwo Polski w Unii Europejskiej W momencie akcesji polskie firmy wykonywały 5 proc. europejskiej pracy przewozowej. Dziś wykonują 20 proc. - o 5 pkt proc. więcej niż niemieckie. Firmy z Polski obsługują 15 proc. przewozów na najważniejszych trasach między krajami Europy Zachodniej. Ich udział najszybciej rośnie w relacji między dwiema największymi gospodarkami UE - Niemcami i Francją.

Po raz pierwszy mamy ponad 100 dużych firm transportowych

W Polsce działa 127 tys. firm zajmujących się transportem drogowym towarów i usługami związanymi z transportem. Samym transportem zajmuje się 102 tys. firm. Najwięcej stanowią mikroprzedsiębiorstwa. Kluczowe dla rozwoju branży, ze względu na jej międzynarodowy charakter, jest 44,5 tys. firm posiadających licencję wspólnotową.

Ważnym trendem na rynku pozostaje postępująca stopniowo konsolidacja, czyli wzrost znaczenia firm średnich i dużych, kosztem mikroprzedsiębiorstw. Mikroprzedsiębiorstwa w przeszłości odpowiadały za ponad połowę przychodów i dwie trzecie zatrudnienia. Dziś ich udział obniżył się do jednej trzeciej w przychodach i 42 proc. (zatrudnienie). Za to znacząco zwiększył się udział firm małych i dużych.

Po raz pierwszy w Polsce jest ponad 100 firm transportu drogowego, które można zakwalifikować do kategorii dużych przedsiębiorstw - zatrudniających co najmniej 250 osób. W ciągu pięciu lat do 2021 roku liczba takich przedsiębiorstw powiększyła się z 70 do 115. Pod tym względem Polska dogoniła Niemcy, gdzie w analogicznym roku było 116 dużych przedsiębiorstw... Dla porównania we Francji jest takich firm około 150, we Włoszech niewiele ponad 60, a w Holandii - ok. 50.

Liczba przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 250 osób w branży transportu drogowego

Warto również zauważyć, że w Polsce jest tylko jedna inna branża, w których duże firmy są tak liczne - to przetwórcy wyrobów z plastiku (151 firm). I tylko dwie inne branże, w których liczba dużych firm przekracza 100 - produkcja części motoryzacyjnych oraz produkcja mebli. Tym samym transport stał się jedną z zaledwie kilku branż, w której na szeroką skalę rozwijają się duże organizacje biznesowe, mogące stanowić filar polskiej gospodarki w budowaniu kompetencji zarządczych.

Autorzy raportu przygotowali ranking największych operatorów logistycznych w Polsce. Wybraliśmy z niego pierwszą „10” - pod kątem wielkości przychodów w roku 2021 (w tys. zł).

1. Amazon Fulfillment (4 412 204)

2. Havi Logistics (2 783 439)

3. Raben Logistics (2 339 560)

4. Schenker (2 294 749)

5. Rohlig SUUS (1 978 783)

6. DSV Air & Sea (1 439 027)

7. FM Polska (1225 191)

8. Citronex (1 145 736)

9. DHL Global (887 050)

10. JAS-FBG (766 953)

Bez entuzjazmu w sprawie odejścia od diesla. Transformacja floty jednak nieunikniona

Choć największe wolumeny pracy przewozowej polskie firmy realizują na rynku krajowym, to za wzrost branży w głównej mierze odpowiadają usługi cross-trade (przewóz między innymi krajami) i kabotażu (przewóz w ramach innego kraju) świadczone na rzecz kontrahentów zagranicznych. Te dwa kierunki rozwoju od 2010 roku notowały średnioroczny wzrost pracy przewozowej na poziomie 8,9 proc.

Za zmianami strukturalnymi podąża też bardzo duży popyt na nowoczesny sprzęt transportowy. Z badania ilościowego TLP i SpotData wynika, że 72 proc. firmy planuje zakup nowych pojazdów w najbliższych pięciu latach. To wynik identyczny, jak w analogicznym badaniu z 2021 roku - pomimo faktu, że w ciągu ostatniego roku popyt na usługi transportowe zwolnił. Duża skłonność do inwestowania pokazuje, że przedsiębiorstwa korzystnie oceniają swoje długookresowe perspektywy.

Jednocześnie wciąż (relatywnie) ograniczona jest liczba firm planujących duże inwestycje w pojazdy o napędach alternatywnych. Najwięcej, bo 33 proc. firm, chce inwestować w te napędzane biodieslem. Chęć zakupu pojazdów elektrycznych wyraża 18 proc. firm, a wodorowych - 15 proc. Rozwój floty pojazdów napędzanych gazem (LNG, BioLNG, CNG) planuje 11 proc. firm. Dodajmy jednak, że badanie przeprowadzono w momencie, gdy ceny gazu na rynku były dwukrotnie wyższe niż w połowie 2023 roku. W tym roku te preferencje mogą ulec zmianie.

Nie ulega jednak wątpliwości - wskazują autorzy raportu - że entuzjazm wobec transformacji energetycznej w transporcie nie jest wysoki. Dlaczego? Po badaniu TLP i SpotData rysują się takie oto główne powody (w kolejności od najważniejszego): 1. braki w polskiej i europejskiej infrastrukturze, 2. niechęć klientów do ponoszenia kosztów transformacji, 3. duże wahania cen energii, 4. wysokie stopy procentowe.

Transformacja będzie jednak nieunikniona - ze względu na zmiany regulacyjne następujące w Unii Europejskiej oraz stopniowe zmiany preferencji klientów.

Już dziś flota pojazdów o napędach alternatywnych rośnie szybko, nawet jeżeli odbywa się to z niskich poziomów. Liczba rejestracji samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i o napędach alternatywnych w 2021 roku wyniosła w Polsce 3168. Było to o 12 proc. więcej niż w 2019 roku i aż o 1500 proc. więcej niż w 2018 roku. To wciąż jednakże tylko 5,5 proc. w relacji do wszystkich rejestracji samochodów ciężarowych, chociaż warto zauważyć, że Polska wypada tu lepiej niż większość krajów europejskich.

Jeszcze w 2019 roku w Polsce zarejestrowanych było ogółem niecałe 100 tego rodzaju pojazdów używanych do transportu drogowego i napędzanych LNG, a w 2022 roku - już 2,7 tys. Największy przyrost floty miał miejsce w 2021 roku, kiedy zarejestrowano 1,4 tys. nowych pojazdów z takim napędem. W samym 2022 roku wzrost tej floty zwolnił - z powodu znaczącego wzrostu cen gazu wywołanego wojną w Ukrainie i odcięciem dostaw gazu do Europy przez Rosję (co podbiło ceny na wszystkich rynkach). Ale w 2023 roku ceny gazu bardzo wyraźnie spadły, co może wpłynąć na ponowny wzrost zainteresowania LNG.

Wygra ten, kto w niepewnych czasach wybierze właściwie

Autorzy badania zapytali przedsiębiorców, które z trendów dostrzeganych na rynku transportu drogowego mają najbardziej dynamiczny charakter. Najwyższą ocenę otrzymał rozwój szlaków handlowych między Ukrainą a Unią Europejską (6,4 pkt, w skali od do 10). Na drugim miejscu znalazł się rozwój usług wysokiej wartości dodanej, czyli głównie logistyki kontraktowej (5,9 pkt). A na trzecim - cyfryzacja i automatyzacja pracy kierowców (5,9 pkt). Kolejne lokaty ankietowani przypisali konsolidacji rynku (5,8 pkt), rozwojowi transportu intermodalnego (5,3 pkt) oraz fragmentaryzacji łańcuchów dostaw i rozwojowi terminali pośrednich (5,1 pkt).

Żadne ze zjawisk nie ma charakteru rewolucyjnego... Transformacja zachodząca na rynku ma charakter gradualny (stopniowy). Żaden ze wskazanych trendów nie otrzymał średniej oceny wyższej niż 7 na skali od 1 do 10 (gdzie 10 oznacza ekspresowe tempo zmian). To wskazuje, że firmy nie czują, aby środowisko biznesowe zmieniało się w sposób gwałtowny.

Największe wyzwania przed przedsiębiorstwami transportowymi

- Dzisiaj, w chwili ukazania się naszego raportu, sytuacja większości przedsiębiorstw zajmujących się przewozami drogowymi nie należy do najlepszych. Uzyskiwane na rynku ceny za usługi transportowe często nie pokrywają w pełni kosztów ponoszonych przez przewoźników - zwraca uwagę Maciej Wroński, prezes organizacji pracodawców Transport i Logistyka Polska.

Wiąże się to z dekoniunkturą w europejskiej gospodarce. W tej sytuacji wielu, szczególnie mniejszych przedsiębiorców, zmniejsza liczbę zatrudnionych kierowców, redukuje flotę swoich pojazdów lub wstrzymuje się z nowymi inwestycjami w tabor samochodowy. Ale są też na rynku firmy, które obecną trudną sytuację rynkową oceniają jako szansę na rozwój, pozyskanie nowych klientów i rynków.

- Czynnikiem, który trudno uchwycić w liczbach, a tym samy ująć w raporcie, są niepewne lub nieprzewidywalne przyszłe wydarzenia. Mogą one radykalnie zmienić warunki, w jakich funkcjonuje polski transport drogowy. Prawdziwość tej tezy potwierdzają zdarzenia ostatnich trzech lat. Ta nieprzewidywalność i niepewność jest jednak szansą dla tych przedsiębiorców i menedżerów, którzy podejmują właściwe, z punktu widzenia upływającego czasu, decyzje. Historia rozwoju wielu przedsiębiorstw, które osiągnęły w przeszłości spektakularny sukces dowodzi, że decyzje oceniane jako ryzykowne lub niezgodne z kierunkiem strategii przyjętej przez większość rynkowych graczy, okazały się kluczem do ich dynamicznego rozwoju - dodał Maciej Wroński.

