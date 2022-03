Potężne wojenne uderzenie w polskie niebo. Straty już idą w miliony

Ze specjalnie opracowanych dla WNP.PL danych wynika, że z powodu działań wojennych oraz wzajemnych represji Rosji i krajów Unii Europejskiej polskie porty lotnicze odnotowały 11-proc. spadek ruchu. W tranzycie - czyli w przelotach nad Polską, które obsługują nasi kontrolerzy – spadek jest bardziej odczuwalny i sięga już 30 proc. w porównaniu z okresem przed wybuchem wojny na Ukrainie.

Cień na Azję

Cargo

Transport przygotowywał się do wojny

Ryanair bez zmian

Przyszłość

Kraków Airport nie obsługiwał w ostatnim czasie bezpośrednich połączeń z i do Rosji. Obecny konflikt zbrojny nie przełożył się więc na zmianę liczby obsługiwanych połączeń i podróżnych. Przed pandemią, w 2019 roku, ruch między Krakowem a Rosją (w dwie strony) wyniósł 23 tysiące pasażerów rocznie poprzez dostępną wtedy siatkę Kraków Airport.- W ramach siatki połączeń do i z Kraków Airport nie notujemy obecnie znaczących opóźnień dla realizowanych operacji bezpośrednich. Mamy już jednak sygnały od przewoźników sieciowych, że ze względu na dłuższe czasy przelotów międzykontynentalnych najprawdopodobniej korygować będą czasy operacji ze swoich HUB-ów do Balic – mówi nam Radosław Włoszek, prezes Kraków Airport.Zamknięcie tras na Ukrainę i do Rosji oznacza również odwołanie regularnych transportów cargo, co niewątpliwie wpłynie na wyniki przewozowe także w tym segmencie transportu. A to spowoduje również problemy operacyjne i kosztowe dla PLL LOT w lotach w kierunku wschodnim.Artur Tomasik, prezes Katowice Airport, które jest największym po Warszawie hubem cargo w Polsce, podkreśla, że nad Federacją Rosyjską odbywała się zdecydowana większość lotniczego transportu cargo do krajów Azji. To był w biznesie katowickiego lotniska bardzo istotny kierunek:- Na pewno jest widoczny spadek cargo ze względu na sytuację na wschodzie. Obserwujemy to już po wynikach za luty. Planowaliśmy około 30 proc. wzrostu, a mamy tylko 13. Widać, że ten wpływ już dzisiaj jest – wyjaśnia Tomasik.Wojciech Ryglewicz, szef Lufthansy Cargo na Europę Środkowo-Wschodnią, mówi nam, że uziemienie floty Aerofłotu nie wpłynie na ciągłość dostaw do krajów Unii. Jednak rosyjska blokada ich przestrzeni powietrznej spowodowała, że spora część lotów do Azji jest na tyle droga i skomplikowana (długie loty, konieczność wymiany załóg podczas śródlądowania), że wypadły one z siatki.- W tej chwili dosyć trudna sytuacja dotyczy Japonii. Jest to na tyle odległy kraj, że operacje japońskich przewoźników do Europy są obecnie mocno ograniczone. Większość rejsów została skasowana i z tego, co widzę, przez najbliższe kilka tygodni nasz partner nie zamierza wykonywać żadnych operacji do Europy ze względu na wydłużenie trasy przelotu – wyjaśnia.Wojciech Ryglewicz z Lufthansy Cargo odpowiada również w tej niemieckiej grupie za rynek na Ukrainie.- Przed obecną eskalacją mieliśmy do czynienia z sytuacjami, w których dostawcy nabywający części, surowce lub jakieś komponenty na terenie Ukrainy zmieniali dostawców na dostawców z Turcji czy innych rynków ościennych, czy w miarę konkurencyjnych, wyłącznie dlatego, że nie byli pewni, czy ta ciągłość dostaw będzie zagwarantowana przez podmioty dostarczające z Ukrainy – mówi i dodaje, że miejsce „pobierania” sporej części towarów kontrahenci przenosili do Polski, Rumunii, Gruzji czy Armenii.Michał Kaczmarzyk, szef Grupy Ryanair w Polsce, prezes linii lotniczych Buzz, pytany przez nas o wpływ obecnej sytuacji na biznes kierowany z Polski podkreśla, że samoloty irlandzkiego przewoźnika nie operowały do Rosji, więc zamknięcie tego rynku nie będzie dla nich odczuwalne.- Nie mieliśmy nigdy zbazowanych tam samolotów ani personelu. W minimalnym stopniu wykorzystywaliśmy również przestrzeń powietrzną Rosji, wyłącznie w rejonie Kaliningradu, więc samo zamknięcie tej przestrzeni dla przewoźników z Unii Europejskiej też nie jest dla nas istotnym problemem. Obecnie po prostu ją omijamy – komentuje szef polskiego Ryanaira.Głównym problemem dla tego sektora będzie odbudowa zaufania do podróży lotniczych, mocno nadszarpniętego w czasie pandemii koronawirusa.- Wyzwaniem dla branży będę też rosnące – jak wynika z tendencji rynkowych – koszty paliwa lotniczego i, co równie istotne, koszt ubezpieczeń. Może to spowodować wzrost ceny biletów. Wyraźnie widać jednak coraz większe zainteresowanie podróżami lotniczymi zarówno w segmencie turystycznym, jak i biznesowym związane z ustabilizowaniem się sytuacji epidemicznej. Liczymy, że podobnie będzie w przypadku kryzysu związanego z wojną w Ukrainie – mówi Stanisław Wojtera, prezes PPL.I dodaje, że rosyjska inwazja powinna stać się impulsem do przyspieszenia prac nad szukaniem nowych rozwiązań technologicznych, które uniezależnią branżę lotniczą od paliw kopalnych.