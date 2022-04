Potrzeba więcej niż sam kontener. Tak polska logistyka może zarobić w Afryce

Urbanizacja Afryki w ostatnich latach przyspieszyła. Widać to przede wszystkim po inwestycjach w Egipcie, Kenii, Maroku, Nigerii i RPA. Duży nacisk kładzie się tam na transport i rozwój infrastruktury. Polskie firmy logistyczne mogą coś na tym ugrać. Rozmawiamy o tym z Adamem Żołnowskim, wiceprezesem ds. finansowych DCT Gdańsk.

- Trzeba zacząć od niewielkich kroków a do tego wielki kapitał nie jest potrzebny. Pamiętajmy, że w Afryce ryzyko biznesowe jest trochę większe niż w krajach Unii Europejskiej, ale za to większe są marże i większe są zyski. Dla firm, które są w stanie podjąć większe ryzyko, Afryka jest miejscem, gdzie mogą liczyć na szybką stopę zwrotu - mówi dla WNP.PL Adam Żołnowski, wiceprezes ds. finansowych DCT Gdańsk.

Do zarządu gdańskiego terminala kontenerowego dołączył w maju 2012 r. Wcześniej przez 5 lat był dyrektorem w PwC odpowiedzialnym za sektor inwestycji zagranicznych. Podkreśla, że przed wyborem miejsca na inwestycję powinno wykonać się proste studia wskazujące np. trzy sektory o największym znaczeniu dla danego terytorium, które warto „spasować” z polskimi możliwościami.

Jeżeli Polska będzie chciała eksportować np. swoje produkty żywnościowe, do Afryki trafią w kontenerach i pojawi się problem.

- Przyjedzie ładunek z Polski, dajmy na to zboże, zostanie ono wyładowane... a co zabrać z powrotem? Kontener ma wracać pusty? To się kompletnie nie będzie opłacało. On musi zostać wypełniony ładunkiem - dodaje Żołnowski.

Dlatego wiceprezes gdańskiego portu kontenerowego podkreśla, że istotne dla firm logistycznych z Polski jest najpierw wykreowanie połączeń z wybranymi krajami w Afryce, by w ogóle myśleć o nawiązaniu szerszej współpracy.

- Dopiero wtedy przyjdzie moment na większe inwestycje, bo po przywiezieniu ładunków będzie trzeba gdzieś je składować. Jeżeli nie ma odpowiedniej infrastruktury, będzie trzeba ją wybudować. Możemy wtedy mówić o magazynach, placach przeładunkowych. Wtedy pojawi się szansa dla polskich firm - wyjaśnia Adam Żołnowski.

