Potrzebna strategia dla systemu poboru opłat autostradowych

Przejecie systemu poboru opłat autostradowych przez Krajową Administracje Skarbową eksperci oceniają pozytywnie, twierdzą jednak, że lepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby zajmował się tym podmiot prywatny. Ich zdaniem, potrzebne są w tym obszarze jednak zmiany systemowe, a przede wszystkim – opracowanie klarownej strategii.

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk rok temu zapowiadał, wprowadzenie w tych miejscach videotollingu, czyli opłat opartych na skanowaniu tablic rejestracyjnych. Niestety GITD nie zakończył postępowania przetargowego na wykonawcę tego rozwiązania. Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB), jest zdania, że obecna zmiana państwowego zarządcy jest fasadowa, a kwestia opłat autostradowych dla samochodów wymaga zdecydowanego uporządkowania.- Przez lata mieliśmy ten sam system i fasadowe zmiany organizacyjne. Postrzegam obecną zmianę w postaci przesunięcia systemu do KAS za taką, za którą nie idą przemyślenia natury systemowej: do kogo system poboru opłat powinien być adresowany, w jakim systemie powinny pojazdy uiszczać opłaty – ocenia Jan Styliński.- Przeniesienie zarządu mytem do KAS wydaje mi się położeniem nacisku na kwestię efektywności pobierania pieniędzy i przepływu informacji między instytucjami fiskalnymi a Krajowym Systemem Poboru Opłat. KSPO pozwala na śledzenie i identyfikację przewoźników, więc z punktu widzenia skarbówki ta zmiana ma sens, ale całościowo brakuje elementu strategicznego czyli polityki opłat za korzystanie z infrastruktury w Polsce. Mija niemal 10 lat i takiej koncepcji ciągle nie ma – komentuje.