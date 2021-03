Powodzenie "zielonego ładu" na kolei będzie zależało od klientów

Przekonanie pasażerów i klientów do korzystania z transportu kolejowego może być najtrudniejszym elementem wprowadzania ekologicznych rozwiązań na kolei - oceniali uczestnicy dyskusji o efektywności energetycznej na konferencji „Zielony Ład na polskiej kolei”.

Podczas czwartkowej konferencji przedstawiciele przewoźników i zarządców infrastruktury prezentowali wprowadzane proekologiczne rozwiązania. Członek zarządu PKP Energetyka Leszek Hołda przypomniał, że uczestnicy inicjatywy Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK) oszacowali potencjalne oszczędności zużycia energii elektrycznej na 1.2 TWh do 2030 r. Dodatkowo CEEK szacuje, że w 2030 r. 85 proc. energii elektrycznej wykorzystywanej na kolei mogłoby już pochodzić z OZE.

Jak podkreślił Hołda, PKP Energetyka podpisała ostatnio list intencyjny z DB Cargo, które chce korzystać z "zielonej energii", a spółka liczy na dołączenie się innych przewoźników. DB Cargo - jak wskazał Hołda - przygotowuje specjalne taryfy dla klientów, którzy chcą korzystać z neutralnego klimatycznie łańcucha logistycznego. Dodał, że PKP Energetyka ma analizy, z których wynika, że wprowadzenie "zielonej kolei" przełoży się na 12-proc. wzrost przewozów.

Hołda przypomniał, że PKP Energetyka w 2020 r., mimo pandemii zainwestowała rekordową kwotę 1 mld zł w swoją infrastrukturę. W tym roku na 500 podstacjach będą już panele PV, a urządzenia zasilające mogą odbierać energię z tzw. rekuperacji, czyli wytwarzaną przez pojazdy szynkowe np. w trakcie hamowania.

Członek zarządu PKP Intercity Jarosław Oniszczuk podkreślił, że w lokomotywach przewoźnika pojawiły się już urządzenia wspomagające obsługę w optymalizacji zużycia energii. Ten ecodriving będzie docelowo działał w ponad 300 lokomotywach elektrycznych IC - zaznaczył.

Z kolei zarządca infrastruktury kolejowej PKP PLK pracuje m. in. nad panelami PV, które będą mogły być umieszczane w ekranach akustycznych wzdłuż torów. Jak zaznaczył członek zarządu PKP PLK Piotr Majerczak, spółka ma już 24 instalacje PV na dachach swoich budynków.

Jak poinformował członek zarządu PKP Ireneusz Maślany, 40 proc. spośród ok. 150 dworców przebudowywanych w ramach specjalnego programu na lata 2016-2023 będzie wyposażonych w pompy ciepła, jedna trzecia - w fotowoltaikę, a co piąty będzie retencjonować deszczówkę i używać jej np. do spłukiwania toalet.

PKP wraz ze spółką PGE Energia Odnawialna pracują nad wyborem nieruchomości pod farmy fotowoltaiczne - dodał Maślany.

Alicja Pawłowska-Piorun z Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu oceniała, że kolej ma dobrą pozycję startową do osiągnięcia neutralności klimatycznej, uruchomiła najróżniejsze działania w różnych miejscach dziejących się na niej procesów.

Ale - jak zwróciła uwagę - w nadchodzących 30 latach obok dokonania dekarbonizacji kolej musi przekonać do siebie innych użytkowników transportu. Chodzi o to, żeby przenosić na tory towary z ciężarówek, a ludzi z samochodów, przekonać ostatecznych odbiorców do zmiany nawyków - podkreślała.

Jak zaznaczyła Pawłowska-Piorun, w badaniach Ośrodka to odbiorca jest najsłabszym ogniwem transformacji. To będzie najtrudniejszy element zmiany - zbudowanie świadomości użytkowników, tak aby chcieli korzystać z tego, co będzie do dyspozycji - oceniała.

Uczestnicy dyskusji zgodnie podkreślali, że szansą jest zmiana praktyk biznesowych - coraz więcej firm zwraca uwagę na ślad węglowy swojej działalności, w tym odpowiednio czysty transport. Kolej ma tu olbrzymi potencjał, który może przekonać wielu klientów biznesowych - oceniali.

