Powolne budowanie nowoczesnej kolei w Polsce

Do oceny perspektyw rozwoju kolei w Polsce pasuje powiedzenie: popsuć można szybko, długo się buduje. Zasadne jest więc pytanie, czy miliardowe inwestycje i mozolna modernizacja sieci kolejowej oraz zakupy taboru wystarczą, by kolei sprostała oczekiwaniom i wyzwaniom najbliższych 30 - 40 lat?

Wykluczenie komunikacyjne

Odbudowa

Skok technologiczny

Kiedy?

Jednak rzeczywistość skrzeczy.Ten poziom przewozów oznacza, że statystycznie Polak skorzystał w ciągu roku niecałe 9 razy z podróży pociągiem, podczas gdy Niemiec – 35 razy (dane za 2017 r.). Odliczając duży odsetek dojeżdżających codziennie w ruchu aglomeracyjnym i regionalnym (dominującym na kolei) do pracy, szkół i na uczelnie, z pociągów dalekobieżnych Polak skorzystał 1,4 razy w roku.Dlaczego? Nie miał potrzeby, czy raczej okazji?Dotykamy ważnej sprawy – wykluczenia kolejowego, a szerzej - komunikacyjnego. Z analiz Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że 26 proc. sołectw (spośród 40,7 tys.) nie ma realnie publicznego połączenia ze stolicą powiatu - ani autobusowego, ani kolejowego. W opracowaniach rządowych prezentowane są dane, że dostępu do kolei nie ma ok. 9 mln Polaków, czyli co czwarty. Skazani są oni na korzystanie z samochodów, własnych lub kogoś z rodziny lub znajomych.Tworzy się jednak błędne koło. Wykluczeni z komunikacji kolejowej Polacy nie tworzą popytu na usługi kolejowe, a skoro nie ma popytu, nie są udrażnianie np. zamknięte w pobliżu linie, bo jest… mały popyt.Budowanie linii od zera - to tylko wyjątki w regule. W ciągu 30 lat oddano do użytku ok. 60 km nowych torów.W segmencie przewozów kolejowych stawiany jest od ponad dekady jeden cel: odbudowy linii kolejowych do jej parametrów technicznych, co zakłada też bieżący Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku. Został on uzupełniony wieloletnim programem utrzymaniowym oraz przyjętym rok temu programem Kolej Plus, który ma pomóc w zmniejszeniu wykluczenia komunikacyjnego.Odtwarzanie parametrów linii oznacza m.in. ich dostosowanie do jazdy pociągów pasażerskich z prędkościami 120 – 160 km/h, w zależności od kategorii. Tylko na pewnych odcinkach (głównie CMK) mają wyższe prędkości, w założeniu do osiągnięcia przed 2023 r.– 220 km/h.Podkreślmy, to prędkości standardowe kolei XX wieku. Zadowalające, ale czy na miarę obecnego stulecia i przyszłych oczekiwań?Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego , poprzez budowę nowych linii lub łączników, nie jest ujęta w KPK do 2023 r. Stosuje się natomiast dwa doraźne środki.Po pierwsze, w nowym rozkładzie jazdy 2019/20 pociągi dalekobieżne zatrzymują się na większej liczbie stacji pośrednich – 405 (np. w rozkładzie 2014/15 było ich 296). Korzystają mieszkańcy mniejszych miast, ale kosztem wydłużenia czasu jazdy ze stacji wyjazdowej do końcowej. W ten sposób często likwiduje się pożytki z modernizacji linii, tj. przyspieszenie jazdy pociągów.Drugim sposobem jest udrożnienie nieczynnych latami odcinków linii kolejowych.Łącznie w tym roku pociągi docierają do ponad 20 miast, których nie było jeszcze rok temu na mapie kolejowej, m.in. do Żar i Żagania (po 19 latach przerwy), Lubina (odcięto go od kolei w 2007 r.), Białej Piskiej, Knurowa, Milicza, Ruciane Nida, Szczytna, itp.Kolej przyswoiła już wiele innowacji technologicznych na miarę XXI wieku, począwszy od nowoczesnych systemów sterowania ruchem (a realizowany jest program objęcia systemem ERTMS kluczowych linii), przez upowszechnianie dostępu do wi-fi w pociągach dalekobieżnych i wspólnego biletu siedmiu przewoźników dostępnego online.Na dalsze jakościowe zmiany na kolei przyjdzie nam poczekać do czasu realizacji programu inwestycyjnego, towarzyszącego budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego.Według założeń, zbudowanych zostanie 10 głównych linii zapewniających jazdę pociągów z prędkością 180 - 250 km/h (ta ostatnia dotyczy linii w kształcie Y, z Warszawy/Łodzi do Poznania i Wrocławia). Ich łączna długość wyniesie 1600 km. Czas dojazdu z głównych aglomeracji i wielu miast leżących wzdłuż tych linii do centrum skróci się do 1,5-2 h, a pośrednio – czas dojazdy z innych miejscowości zarówno do centrum, jak i na innych trasach. W domyśle, zwiększy to także dostępność transportową.Na podkreślenie zasługuje to, że prędkość 250 km/h oznacza wprowadzenie nowej technologii na kolej, w tym innego napędu (na prąd przemienny) i standardów bezpieczeństwa. Także wjazd do Polski „prawdziwej” kolei dużych prędkości (według niektórych ekspertów, pojęcie to obejmuje prędkości od 200 km/h).Z coraz bardziej ostrożnych opinii przedstawicieli spółki celowej CPK można wysnuć wniosek, że do czasu uruchomienia lotniska (plan: 2027 r.) zbudowany będzie „na pewno” pierwszy odcinek linii Y, tj. Warszawa – Baranów – Łódź.Na oddanie do użytku 10 szprych być może trzeba będzie poczekać, a na pełen efekt będzie odczuwalny zapewne w pierwszej połowie lat 30-tych.W szczególności KDP w kształcie Y ma mieć rezerwy techniczne i jeżeli eksploatacja pociągów na niej okaże się sukcesem na miarę „efektu” Pendolino, które poderwały przewozy dalekobieżne, to ich prędkość można będzie zwiększyć do ok. 300 km/h.