Powrót przemysłu lotniczego do stanu sprzed pandemii zajmie lata

Prezes Boeinga David Calhoun na dorocznym, wirtualnym spotkaniu z akcjonariuszami stwierdził, że powrót do poziomu z 2019 roku zajmie od dwóch do trzech lat, a kolejne kilka zajmie przywrócenie trendu wzrostowego – podały między innymi agencja Associated Press oraz radio NPR.

Z danych udostępnionych przez Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego IATA wynika, że linie lotnicze poniosły w tym roku straty w wysokości 314 mld dolarów. Rynek przewozów pasażerskich skurczył się o 95 proc., a w samych tylko Stanach linie lotnicze uziemiły 2800 samolotów.

"Ten kryzys zdrowotny jest niepodobny do wszystkiego, czego kiedykolwiek doświadczyliśmy. Znaleźliśmy się w nieprzewidywalnej, szybko zmieniającej się sytuacji i trudno jest oszacować, kiedy się ona ustabilizuje. Kiedy to jednak nastąpi, rynek komercyjnych przewozów lotniczych będzie zredukowany, a potrzeby klientów inne" - powiedział David Calhoun, prezes Boeinga.

Boeing poda w środę wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2020 roku, jednak już teraz analitycy spodziewają się ogłoszenia straty w wysokości ponad 500 mln dolarów.

Dla Boeinga oznacza to, że będzie musiał pożyczyć więcej pieniędzy, aby utrzymać się na powierzchni. Koncern ubiega się o pożyczkę w wysokości 17 mld dolarów w ramach 2,3 bln dolarów niskooprocentowanego wsparcia finansowego, które Kongres i administracja Trumpa przeznaczają dla firm z sektora obronnego.

Koncern w zeszłym miesiącu uruchomił linię kredytową o wartości prawie 14 mld dolarów, jednak zakłady produkujące samoloty, które po kilkutygodniowym przestoju zostały ponownie otwarte, nadal są zagrożone znacznymi cięciami w zakresie zatrudnienia i produkcji.

Boeing znalazł się w kryzysie już przed pandemią. Po dwóch wypadkach, w których zginęło 346 osób, zaprzestano lotów najlepiej sprzedającego się odrzutowca 737 Max, co spowodowało pierwszą od dwóch dekad stratę finansową i podkopało reputację firmy.