Powstanie bliska, północna obwodnica Białegostoku

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku trafił wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych na odcinek drogi ekspresowej S19 od Sokółki do Dobrzyniewa Dużego. To tzw. wariant 5, prowadzący „eskę” po śladzie istniejącej DK19 na odcinku Sokółka - obwodnica Wasilkowa.