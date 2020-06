Powstanie koncepcja Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej

Transport kolejowy jest najczystszy ekologicznie, staramy się go przybliżać mieszkańcom małych i dużych miast – mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk w Lublinie, gdzie podpisano porozumienie w sprawie opracowania koncepcji Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej.

Marszałek woj. lubelskiego i prezes PKP PLK podpisali porozumienie dotyczące opracowania koncepcji programowo-przestrzennej na potrzeby powstania Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej (LKA).

Opracowanie koncepcji LKA planowane jest w latach 2020-2021, a koszt tego szacowany jest na około 400 tys. zł.

LKA ma umożliwiać szybki i sprawny dojazd do Lublina m.in. z Puław, Parczewa, Chełma i z Kraśnika.



-Staramy się - a realizujemy to z przekonaniem i skutecznie - rozbudować polską kolej, przybliżać ją mieszkańcom małych miast, miasteczek, osiedli, poprzez wielorakie programy (….) Także i duże miasta zasługują na dobry, rozwinięty i dobrze zorganizowany transport kolejowy, aglomeracyjny - powiedział Adamczyk podczas konferencji prasowej w sobotę 13 czerwca w Lublinie.



Minister podkreślił, że transport kolejowy jest przyjazny dla środowiska i należy go rozwijać.



- Transport kolejowy jest najczystszym ekologicznie rodzajem transportu. (…) Jestem przekonany, że to przedsięwzięcie, które dzisiaj realizujemy, przyczyni się do dynamicznego rozwoju transportu o co stale, permanentnie apeluje pan prezydent Andrzej Duda - dodał minister.

Przed konferencją marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski i prezes PKP Polskie Linie Kolejowe Ireneusz Merchel podpisali porozumienie dotyczące opracowania koncepcji programowo-przestrzennej na potrzeby powstania Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej (LKA).



Opracowanie koncepcji planowane jest w latach 2020-2021. Jej koszt szacowany jest na ok. 400 tys. zł. Województwo lubelskie zobowiązało się pokryć połowę kosztów opracowania, a pozostałą część sfinansują PKP Polskie Linie Kolejowe, które zajmą się też m.in. przeprowadzeniem przetargu na wybór wykonawcy koncepcji oraz będą sprawowały nadzór nad jej przygotowaniem.

LKA ma umożliwiać szybki i sprawny dojazd do Lublina m.in. z Puław, Parczewa, Chełma i z Kraśnika. W ramach koncepcji opracowany zostanie obszar, jaki obejmować będzie LKA, a także kierunki rozbudowy sieci linii kolejowych na terenie aglomeracji lubelskiej.



Przeanalizowana ma być możliwość budowy nowych linii kolejowych z Szastarki przez Janów Lubelski do Biłgoraja oraz z Lublina do Łęcznej. Rozważana będzie również elektryfikacja odcinka Lublin - Łuków, a także budowa nowej łącznicy od Chełma do portu lotniczego Lublin.

Planowana jest również budowa nowych przystanków kolejowych i modernizacja już istniejących, dostosowanie peronów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Obok przystanków mają powstać węzły przesiadkowe, dzięki którym możliwa będzie integracja kolei z innymi z innymi środkami transportu.

Powstanie koncepcji programowo-przestrzennej LKA umożliwi następnie opracowanie studium wykonalności, które określi szczegółowy zakres prac.

Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski podkreślił, że w Lubelskiem sieć kolejowa jest bardzo słabo rozwinięta - średnio jest tu 4 km linii kolejowej na 100 km kw. i jest to jeden z najniższych wskaźników w Polsce.



Jego zdaniem LKA będzie ekologicznym środkiem transportu, umożliwi mieszkańcom bezpieczne i szybkie przemieszczanie się do Lublina czy między miastami, które będzie łączyła, a tym samym przyczyni się do rozwoju województwa.

- Ta koncepcja to będzie szansa dla Lubelszczyzny. Kolej to nowy impuls w rozwoju naszego państwa i regionu - powiedział Stawiarski.

Realizację robót budowlanych w ramach Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej zaplanowano w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.