Powstanie koncepcja Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej

PKP PLK podpisały z wykonawcą umowę na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej, która ma umożliwić szybki i sprawny dojazd do Lublina m.in. z Puław, Parczewa, Chełma i Kraśnika.

Lubelska Kolei Aglomeracyjna ma umożliwić szybki i sprawny dojazd do Lublina m.in. z Puław, Parczewa, Chełma i Kraśnika, co ułatwi mieszkańcom województwa codzienne podróże do szkoły i pracy.

Koszt wykonania koncepcji to 650 tys. zł netto. Połowę tej kwoty zobowiązało się pokryć Województwo Lubelskie, a pozostałą część sfinansują PKP PLK.

Koleje aglomeracyjne są potrzebne nie tylko w dużych ośrodkach jak Trójmiasto, Śląsk czy Warszawa, ale będą też powstawać także w mniejszych aglomeracjach, jak Szczecin czy Rzeszów. Projekt Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej wpisuje się w rozwój takiej kolei w całym kraju - powiedział prezes PKP PLK Ireneusz Merchel.

"To bardzo ważne działanie, bo ono doprowadzi do tego, że kolej będzie stanowiła podstawowy środek transportu, obsługujący aglomerację lubelską, będzie można korzystać ze sprawnego transportu kolejowego, który jest środkiem transportu najbardziej bezpiecznym, ekologicznym i będzie też konkurencyjny z całą pewnością wobec innych" - powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel na czwartkowej wideokonferencji.

Podczas konferencji podpisana została między PKP PKL a spółką Schuessler-Plan Inżynierzy umowa na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej (LKA). Koszt wykonania tej koncepcji to 650 tys. zł netto. Połowę tej kwoty zobowiązało się pokryć Województwo Lubelskie, a pozostałą część sfinansują PKP PLK.

Lubelska Kolei Aglomeracyjna ma umożliwić szybki i sprawny dojazd do Lublina m.in. z Puław, Parczewa, Chełma i Kraśnika, co ułatwi mieszkańcom województwa codzienne podróże do szkoły i pracy.

Prezes PKP PLK Ireneusz Merchel powiedział, że koleje aglomeracyjne są potrzebne nie tylko w dużych ośrodkach jak Trójmiasto, Śląsk czy Warszawa, ale będą też powstawać także w mniejszych aglomeracjach, jak Szczecin czy Rzeszów. "Projekt Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej wpisuje się w rozwój takiej kolei w całym kraju" - zaznaczył.

Marszałek woj. lubelskiego Jarosław Stawiarski podkreślił, że taka inwestycja jest szczególnie potrzebna w regionie. "Województwo lubelskie to prawdziwa pustynia jeśli chodzi o linie kolejowe - to średnio 4 kilometry torów na 100 kilometrów kwadratowych (powierzchni). Jesteśmy na niechlubnym, chyba ostatnim, miejscu wśród regionów w Polsce" - powiedział.

Jego zdaniem kolej to środek lokomocji przyszłości. "Zarząd woj. lubelskiego będzie promował ten sposób funkcjonowania transportu, bo kolej to przyszłość. Kolej wkomponowuje się w ten europejski +zielony ład+, kolej to niska emisja, to bezpieczeństwo" - zaznaczył marszałek.

Zgodnie z zapisami podpisanej umowy wykonawca koncepcji programowo-przestrzennej LKA będzie miał 495 dni na jej opracowanie. Koncepcja ta ma wskazać kierunki rozbudowy linii kolejowych na terenie województwa lubelskiego, w tym na obszarze aglomeracji lubelskiej.

W ramach koncepcji dokładnie przeanalizowany ma być obszar, jaki obejmować będzie LKA. Zbadana zostanie też możliwość budowy nowych linii kolejowych z Szastarki przez Janów Lubelski do Biłgoraja oraz z Lublina do Łęcznej. Rozważona zostanie elektryfikacja odcinka Lublin - Łuków, a także budowa nowej łącznicy do Lotniska Lublin od strony Chełma.

Planowana jest również budowa nowych przystanków kolejowych i modernizacja już istniejących, dostosowanie peronów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Obok przystanków mają powstać węzły przesiadkowe, dzięki którym możliwa będzie integracja kolei z innymi z innymi środkami transportu.

Powstanie koncepcji programowo-przestrzennej LKA umożliwi następnie opracowanie studium wykonalności, które określi już szczegółowy zakres prac.

Porozumienie dotyczące opracowania koncepcji programowo-przestrzennej na potrzeby powstania Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej podpisali w czerwcu marszałek województwa lubelskiego i prezes PKP Polskie Linie Kolejowe. Jak wtedy informowano, opracowanie koncepcji planowane jest w latach 2020-2021. Realizację robót budowlanych w ramach Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej zaplanowano w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.