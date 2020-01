Powstanie nowa trasa łącząca śląsko-dąbrowską aglomerację z Pustynią Błędowską

Najpóźniej jesienią tego roku turyści z aglomeracji śląsko-dąbrowskiej będą mogli dotrzeć na Pustynię Błędowską w Małopolsce nową trasą, powstającą w ramach wartego kilka milionów złotych projektu „Wrota do Pustyni Błędowskiej”. To wspólna inicjatywa nadleśnictw Siewierz i Olkusz.

"Dzięki współpracy i pieniądzom dwóch nadleśnictw powstanie transwojewódzka droga leśna - trasa widokowa doskonała dla turystyki pieszej, rowerowej czy nordic walkingu" - poinformował we wtorek rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Sławomir Cichy.

Chodzi o drogę łączącą Dąbrowę Górniczą z gminą Klucze w Małopolsce. "Wrota do Pustyni Błędowskiej" to nazwa projektu, którego celem jest m.in. stworzenie trasy, łączącej się z kilkunastoma istniejącymi dziś szlakami turystycznymi, pieszymi i rowerowymi. Jednym z nich jest ścieżka rowerowa biegnąca wzdłuż rzek Białej Przemszy i Białej, również prowadząca na Pustynię Błędowską i do miejscowości Klucze, łącząca się ze ścieżkami wytyczonymi w miejscowościach ościennych.

Zakończył się już etap projektowania nowej drogi oraz tzw. uzgodnienia terenowe. Wiosną, po skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, zaplanowano przetarg mający wyłonić wykonawcę trasy.

"Jesteśmy też po wstępnych rozmowach z prezydentem Dąbrowy Górniczej, który zadeklarował włączenie się miasta w ten projekt. Lasy Państwowe wydadzą na jego realizację kilka milionów złotych" - poinformował nadleśniczy Nadleśnictwa Siewierz Grzegorz Cekus.

Po stronie gminy będzie zbudowanie infrastruktury parkingowej, aby mieszkańcy mogli przyjechać nawet z odległych miast aglomeracji, zostawić samochód i ruszyć rowerami, z kijkami bądź pieszo podziwiać największy w Europie obszar pustynny. "Dziś jest on trochę zapomniany, gdzieś na marginesie regionu, jednak jego walory krajobrazowo-turystyczne są trudne do przecenienia" - ocenił nadleśniczy.

Rozważane jest stworzenie bazy parkingowej w dzielnicy Okradzionów, w widłach rzek Białej Przemszy i Białej. W pobliżu można podziwiać Lipy Dobieckie - pomniki przyrody, których wiek szacuje się na 370-390 lat.

Obecnie, wybierając się na Pustynię Błędowską, można zaparkować w sąsiedztwie istniejącego w Dąbrowie Górniczej Eurocampingu - bazy biwakowo-campingowo-rekreacyjnej. W tym miejscu zaczyna się Szlak Pustynny PTTK o długości 28,5 km. Niedaleko stąd również do Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.

Realizacja transwojewódzkiego projektu jest możliwa, ponieważ Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach obejmuje swym zasięgiem nie tylko woj. śląskie, ale i część małopolskiego - stąd do budowy drogi wystarczą uzgodnienia między dwiema jednostkami tej samej dyrekcji Lasów.

Pierwotnie głównym celem projektu było stworzenie w Nadleśnictwie Siewierz drogi do sprawnej obrony lasu przed pożarem. Leśnicy nie mieli bowiem komfortowego dojazdu do jednej z dużych połaci lasu, co mogło skutkować trudnymi do opanowania sytuacjami kryzysowymi.

"Jednak wśród zadań Lasów Państwowych, zapisanych w Ustawie o lasach, jest również udostępnianie ich dla ludności. Stąd pomysł zaproszenia na te tereny turystów i miłośników aktywnego wypoczynku" - wyjaśnił dyrektor regionalny Lasów Państwowych w Katowicach Arkadiusz Wojciechowicz.

Po stronie Woj. Śląskiego w Nadleśnictwie Siewierz znajduje się obszar Pustyni Błędowskiej zalesiony w latach 50-60. ub. wieku. Po stronie Małopolski, w Nadleśnictwie Olkusz, leży część wylesiona pustyni z punktami widokowymi, z których można podziwiać największy w Polsce i Europie Środkowej obszar wydm śródlądowych.

Z punktów widokowych co jakiś czas można obserwować np. widowiskowe ćwiczenia na pobliskim poligonie, odbywane przez spadochroniarzy z Brygady Powietrznodesantowej z Krakowa. Piasek zapewnia bowiem skoczkom komfort lądowania.

W tym miejscu, zwanym przez żołnierzy "Polską Saharą", prowadzone były wspólne manewry polskich spadochroniarzy m.in. z oddziałami niemieckimi czy amerykańskimi załogami samolotów C-130 Hercules, należącymi do rotacyjnego komponentu lotniczego Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Z poligonu na pustyni korzystała też 33. Bazy Lotnictwa Transportowego z Powidza.