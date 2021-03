Poznań: 15 marca otwarcie trzech parkingów "Park&Ride"

15 marca otwarte zostaną trzy parkingi "Park&Ride" znajdujące się przy ulicach św. Michała i Biskupińskiej oraz przy rondzie Starołęka. Mają one zachęcić mieszkańców do poruszania się po mieście transportem publicznym.

"Od 15 marca do dyspozycji zmotoryzowanych będą kolejne trzy parkingi +Park&Ride+. Cel inwestowania w tego typu obiekty jest jasny - zmniejszenie liczby samochodów wjeżdżających do śródmieścia" - zaznaczył prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Jak dodał, "stwarzając kierowcom możliwość bezpiecznego i legalnego parkowania poza centrum, chcemy zachęcać ich do pozostawienia samochodu na obrzeżach miasta i kontynuowania podróży środkami transportu publicznego".

Parking P&R znajdujący się w pobliżu przystanku PST Szymanowskiego funkcjonuje już od lutego 2018 roku. Kierowcy dojeżdżający do stolicy Wielkopolski z północy mogą tam zostawić auto i przesiąść się na jedną z linii Poznańskiego Szybkiego Tramwaju. Po otwarciu kolejnych trzech parkingów, poznański system P&R będzie oferował łącznie już 337 miejsc postojowych.

Jak wskazał wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie Grzegorz Bubula, zasadnicze prace budowlane związane z nowymi parkingami zakończono już w ub. roku.

"W ostatnich tygodniach we wszystkich lokalizacjach trwało testowanie systemu informatycznego, a także szkolenie osób, które będą zajmowały się jego obsługą. Dziś wszystko jest już gotowe, by przekazać nowe obiekty do użytkowania" - zaznaczył.

Urząd Miasta Poznania podał, że dla nowych parkingów P&R przy ul. św. Michała i rondzie Starołęka podstawowym środkiem komunikacji miejskiej, na który będą się przesiadać kierowcy będzie tramwaj. Natomiast dla parkingu przy ul. Biskupińskiej, najdogodniejszym środkiem transportu, na który można się będzie przesiąść będą pociągi należące do spółek Koleje Wielkopolskie i POLREGIO.

"Czas przejazdu ze stacji Poznań Strzeszyn do Poznania Głównego wynosi tylko 10 minut. Dzięki współpracy z tymi spółkami oraz Urzędem Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, bilet parkingowy z parkingu przy Biskupińskiej, oprócz tego że będzie upoważniał do przejazdów środkami komunikacji miejskiej, będzie także honorowany we wszystkich pociągach, które zatrzymują się na stacji Poznań Strzeszyn. Na jego podstawie można się poruszać tylko na obszarze Poznania (stacje zawierające w swojej nazwie Poznań oraz Kiekrz). W pociągach na terenie Poznania honorowane są także bilety okresowe ZTM, na podstawie których można bezpłatnie korzystać z parkingów +Park&Ride+" - tłumaczył poznański magistrat.

Obecnie trwają też prace projektowe dla parkingu +Park&Ride+ w sąsiedztwie dworca autobusowego i stacji kolejowej na Górczynie. W planach jest także m.in. parking przy stacji kolejowej Poznań Junikowo, który powstać ma w ramach zintegrowanego węzła przesiadkowego Grunwaldzka na granicy Poznania i Plewisk.