Poznań: 40-procentowy spadek liczby wypożyczeń rowerów miejskich

W zakończonym sezonie działania Poznańskiego Roweru Miejskiego (PRM) jednoślady wypożyczono ponad 320 tys. razy, co oznacza spadek o około 40 proc. w porównaniu do ubiegłego roku – poinformował Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu (ZTM).

ZTM w podsumowując zakończony 30 listopada sezon działania systemu rowerów miejskich, przekazał, że w 2021 r. mieszkańcy skorzystali z oferowanych jednośladów 320 497 razy. "To mniej w porównaniu do sezonu 2020 o ok. 40 proc." - podano.

Zarząd poinformował, że pomimo mniejszej liczby wypożyczeń z systemu rowerów miejskich skorzystało ponad 16 tys. nowych użytkowników, czyli o prawie 2 tys. więcej niż rok wcześniej.

W komunikacie ZTM wskazano, że posiadacze Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej (PEKA) z wykupionym biletem okresowym nie płacili za pierwsze 30 minut podróży wypożyczonym rowerem miejskim. Użytkownicy PRM, którzy nie mieli biletu okresowego za pierwsze pół godziny korzystania z bicykla musieli zapłacić 1 zł.

"Dzięki wprowadzeniu tej symbolicznej opłaty udało się odwrócić negatywny trend malejących wpływów do budżetu miasta z wypożyczeń PRM. W sezonie 2020 wpływy te wyniosły prawie 440 tys. zł, a we właśnie zakończonym - prawie 640 tys. zł" - zaznaczono w komunikacie.

Dyrektor ZTM Jan Gosiewski ocenił, że spadek liczby wypożyczeń rowerów miejskich jest stałym trendem od 2019 r. "Można powiedzieć, że PRM padł ofiarą własnego sukcesu. Po rekordowym sezonie 2018 wiele osób przekonało się do zdrowych i ekologicznych dojazdów rowerem, ale też mnóstwo użytkowników zmieniło rower miejski na prywatny. W dużej mierze wpływ na taki stan miał także znaczący rozwój infrastruktury rowerowej w Poznaniu w ostatnich latach" - wskazał.

Według poznańskiego ZTM na spadek liczby wypożyczeń rowerów miejskich wpłynął również rozwój systemów wypożyczalni hulajnóg elektrycznych czy skuterów, a także niekorzystna aura w marcu, na początku sezonu rowerowego. "Natomiast w kwietniu przemieszczanie się było mocno ograniczone ze względu na pandemię COVID-19" - podkreślono.

Według danych ZTM użytkownik-rekordzista wypożyczył rower miejski 1191 razy. Najbardziej popularną trasą pokonywaną za pomocą PRM był odcinek pomiędzy Junikowem a ul. Miętową w podpoznańskich Plewiskach oraz trasy w rejonie kampusów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Politechniki Poznańskiej.

Poznański Rower Miejski to system automatycznych wypożyczalni rowerów miejskich, który powstał 15 kwietnia 2012 r. Od 2019 r. obejmuje system stacji obsługujących rowery trzeciej generacji i bezstacyjny system jednośladów czwartej generacji (PRM 4G).

Na system składa się ponad 100 stacji rowerowych i około 1,6 tys. jednośladów, w tym ponad 600 rowerów PRM 4G, które można wypożyczyć i zwrócić w blisko 180 strefach postoju na terenie miasta. W przyszłym roku system PRM ma zostać rozbudowany o kolejnych siedem stref postojowych i 87 rowerów czwartej generacji.

"Rok 2022 będzie ostatnim rokiem obowiązywania umowy z obecnym Operatorem, dlatego Zarząd Transportu Miejskiego już od kilku miesięcy prowadzi intensywne prace analityczne, które dadzą odpowiedź w jakim kierunku i w jakiej formie zostanie zaproponowane funkcjonowanie systemu rowerów publicznych w przyszłości" - zapewniono w komunikacie ZTM.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl